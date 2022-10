Paziņots Latvijas vīriešu izlases sastāvs dalībai pasaules čempionātā

Latvijas vīriešu florbola izlases galvenais treneris Arto Rīhimeki nosaucis 20 florbolistus, kuri no 5. līdz 13. novembrim startēs 14. pasaules čempionāta finālturnīrā, kas norisināsies Šveices pilsētās Cīrihē un Vintertūrā, vēsta Latvijas Florbola savienība.

Valstsvienības sastāvā ir iekļauti divi vārtsargi, septiņi aizsardzības spēlētāji un vienpadsmit uzbrucēji. Vislielākā pārstāvniecība no vietējiem klubiem izlasē ir čempionvienībai Cēsu "Lekringam" - četri spēlētāji. Pa trim florbolistiem ir no "Lielvārde/Fat Pipe" un "Talsu NSS/Krauzers", divi no "Ķekavas", bet pa vienam no Kocēnu "Rubenes" un FBK "Valmieras" komandām. Vēl seši pieteikumā iekļautie florbolisti spēlē ārvalstu klubos - divi Somija augstākajā līgā ("F-liiga"), trīs Somijas 1. līgā ("Divari"), bet viens Šveices elitē (NLA).



Izlases kapteiņa lomu pildīs Artis Raitums, kura karjerā šis būs jau devītais šāda līmeņa turnīrs. Sastāvā ir iekļauti četri pieaugušo pasaules čempionāta debitanti - Gustavs Griezītis, Daniels Jānis Anis, Valters Kalnietis un Jēkabs Keišs.

Pasaules čempionāta finālturnīrā Latvijas izlase ielozēta B apakšgrupā kopā ar Zviedrijas (1. vieta IFF rangā), Čehijas (3.) un Vācijas (7.) vienībām. 5. novembrī mūsu florbolisti spēkosies ar čehiem, 6. novembrī ar pašreizējiem planētas čempioniem zviedriem, bet 7. novembrī ar vāciešiem. Visas Latvijas izlases spēles tiešraidē translēs televīzijas kanāls TV4.

Latvijas vīriešu izlase Starptautiskā florbola federācijas (IFF) pasaules rangā šobrīd ieņem piekto pozīciju un šāda vieta tika izcīnīta arī iepriekšējos divos finālturnīros Prāgā un Helsinkos. Latvieši piedalījušās visos 13 līdz šim notikušajos pasaules čempionātos un augstākais sasniegums ir sešas reizes iegūtā piektā pozīcija (2006., 2008., 2010., 2014., 2018., 2020.).

10 rezervisti, kuri savainojumu vai veselības problēmu gadījumā varēs aizstāt kādu no pamatsastāva: Klaids Maļcevs ("Rubene"), Jānis Goža ("Bauska"), Ralfs Matīss Balodis (FBK "Valmiera"), Ulvis Mētra, Matīss Morozovs (abi "FS Masters/Ulbroka"), Emīls Dzalbs ("Lekrings"), Arvis Kārkliņš (FBK "Valmiera"), Kristers Babris ("Rubene"), Juris Sandis Jēgers ("Lielvārde/FatPipe"), Ralfs Polis ("Talsu NSS/Krauzers").

Galvenais treneris: Arto Rīhimeki

Treneris: Tēmu Variss

Treneris: Ingus Laiviņš

Vārtsargu treneris: Andis Blinds

Fiziskās sagatavotības treneris: Mikus Embrekts

Fizioterapeits: Kārlis Vitkovskis

Mediķe: Baiba Feldmane

Ekipējuma menedžeris: Arsenijs Potapovs

Izlases menedžere: Annija Andrejsone