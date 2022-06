Pēc fiasko Kanādā latviešu amerikāņu futbolists Brauns noslēdz līgumu Frankfurtē

Latviešu amerikāņu futbolists Kārlis Brauns vienojies par līgumu ar ambiciozās Eiropas Futbola līgas (EFL) čempioni Frankfurtes "Galaxy". Iepriekšējos mēnešos viņam neizdevās nostiprināties pasaulē otrajā spēcīgākajā amerikāņu futbola līgā Kanādā.

Braunu maija sākumā ar augsto trešo numuru izvēlējās Kanādas Futbola līgas (CFL) ārzemnieku draftā, viņam nonākot Britu Kolumbijas "Lions" paspārnē. Tomēr nometnē treneri ārējās aizsardzības līnijas spēlētāju izmantoja pavisam citā pozīcijā, kurā latvietis iepriekš nebija spēlējis, tāpēc viņš pilnībā nevarēja parādīt savu potenciālu.

Šī mēneša sākumā "Lions" paziņoja par Brauna atlaišanu, kas spēlētājam bija liels trieciens, viņš nevarēja atgriezties arī Polijas klubā Vroclavas "Panthers". Šī komanda arī spēlē EFL čempionātā, un to iepriekš pārstāvēja latvietis, tiekot izraudzīts dalībai "All-Stars" mačam.

EFL turnīrā, kas ir spēcīgākā amerikāņu futbola līga Eiropā, līdz šim bijusi viena sezona, kurā uzvarēja tieši Frankfurtes spēlētāji. Šobrīd otrajā sezonā piedalās 12 komandas, bet Brauna jaunā vienība "Galaxy" abos mačos piedzīvojusi zaudējumus. Nākamais mačs komandai paredzēts svētdien tieši pret latvieša bijušo klubu "Panthers".

Pagaidām par savu tālāku nākotni Brauns vēl ir neziņā. Šobrīd viņš ir "Galaxy" spēlētājs, bet jau ilgu laiku viņa ambīcija ir iekarot Amerikas tirgu. Vistuvāk viņš šim mērķis bija šajā pavasarī Kanādā, taču bija spiests piedzīvot vilšanos.

The Frankfurt Galaxy have signed former Panthers player Karlis Brauns! 🌌 pic.twitter.com/qDWlN4DCmY