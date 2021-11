Peldētājs Kermans EČ debijā labo personīgo rekordu un ieņem 32. vietu tauriņstilā

Eiropas peldēšanas čempionātā 25 metru baseinā pirmajā dienā no Latvijas sportistiem veiksmīgāk startējis čempionāta debitants Ronens Kermans, kurš priekšsacīkstēs 100 metru tauriņstilā distanci veica 53,86 sekundēs, ieņemot 32. vietu, vēsta Latvijas Peldēšanas federācija.

Kermans par 0,73 sekundēm uzlaboja savu personīgo rekordu.

Kermans, kas Kazaņā debitē kontinentālajos čempionātos pieaugušajiem, savā peldējumā finišēja otrais, bet kopvērtējumā ierindojās 32.vietā 36 sportistu konkurencē. Lai kvalificētos pusfinālam, atlētiem šoreiz bija jāpeld ātrāk par 51,48 sekundēm.

Tikmēr 50 metros brīvajā stilā Gabriela Ņikitina finišēja 25,63 sekundēs, bet Arina Baikova distanci beidza 26,02 sekundēs, viņām ieņemot attiecīgi 35. un 43.vietu starp 48 peldētājām.

Latviju šajā čempionātā pārstāv Arina Baikova, Gabriela Ņikitina, Daniils Bobrovs, kā arī divi junioru vecuma sportisti – Ronens Kermans un Kristaps Miķelsons, kuriem šī ir debija kontinenta čempionātā pieaugušajiem. Iepriekš sastāvā iekļautais Jegors Mihailovs, kas nesen ir pārslimojis Covid-19, ir atsaukts no dalības sacensībās, līdz ar to Latvijas izlase ir izņemta no vīriešu stafetēm.

Eiropas čempionāts 25 metru peldbaseinā Kazaņā norisināsies no 2. līdz 7. novembrim.