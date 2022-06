Rīgā sākas lielākā starptautiskā regate – 'Gulf of Riga Regatta 2022'

Piedaloties vairāk nekā 45 komandām no Baltijas jūras reģiona valstīm, svētdien Latvijas galvaspilsētā atklās lielāko starptautisko regati - "Gulf of Riga Regatta 2022" (GoRR).

Teju nedēļu garās burāšanas sacensības iesāksies pulksten 15.00 ar saviesīgām sacensībām Daugavā pie Vanšu tilta. Regates svinīgais sākums būs vērojams visiem Rīgas iedzīvotājiem un pilsētas viesiem.

"Jau pulksten 15.00 dalībnieku komandas, kuras būs reģistrējušās sacensībām, piedalīsies pirmo reizi īpaši Rīgas pilsētai veltītā atklāšanas regatē," skaidro Latvijas Jūras burāšanas asociācijas (LJBA) valdes priekšsēdētājs un sacensību organizators Valters Romans. Viņš norāda, ka saviesīgā regate būs īpaša ar to, ka jūras spējīgas jahtas tik lielā skaitā nemēdz ierasti sacensties Daugavas akvatorijā tik tuvu pilsētas centram. "Burāšanas sacensībās tomēr biežāk dodamies jūrā un regati vērot no krasta ir krietni grūtāk," tā Romans, norādot, ka starp burātājiem, kuri rīt cels buras un zēģelēs pilsētā ir arī pasaules čempioni un visi pērnā gada GoRR uzvarētāji.

Pēc saviesīgās regates, kas, ticamāk, varētu ilgt stundu, svinīgā sacensību atklāšana notiks pulksten 19.00 Pilsētas jahtklubā. Atklāšanā burātājus sveiks ne tikai organizatoru un sacensību komitejas pārstāvji, bet arī Latvijas Zēģelētāju savienības prezidents Leonīds Loginovs un Rīgas brīvostas pārvaldes priekšsēdētājs Ansis Zeltiņš. Pēc atklāšanas sekos īpaši juteklisks koncerts uz ūdens, uzstājoties mūziķei Sniedzei Prauliņai ar draugiem – Matīsu Akurateru un Andreju Vasiļjevu. Kā skaidroja sacensību organizatori, drošības apsvērumu dēļ atklāšanas pasākumā jahtkluba teritorijā varēs piedalīties tikai dalībnieki un aicinātie viesi, taču no krasta pasākums būs vērojams visiem interesentiem.

Rīgas līča regate jeb GoRR šogad notiks no 26.jūnija līdz 1.jūlijam. Pirmā sacensību diena tiks aizvadīta pirmdien, 27.jūnijā, Rīgā ar startu pulksten 12.00 dienā un finišu pie moliem. Pēc tam otrdien visa flote startēs 10.00 un burās tālāk uz otro Latvijas ostu – Salacgrīvu, kur 28.jūnija vakarā pulksten 20.30 pilsēta sagaidīs burātājus ar īpašu koncertu, uzstājoties grupai Homeopāti. Koncertu varēs baudīt visi Salacgrīvas viesi bez maksas. Taču no trešdienas, 29.jūnija, regate dosies tālāk uz Igauniju, uz Sāmsalas ostu – Koiguste, kur dalībnieki viesosies pirmo reizi regates pastāvēšanas vēsturē. Noslēdzošais sacensību posms, kā arī Latvijas Atklātā jūras burāšanas čempioni, GoRR uzvarētāji un Livonijas kausa ieguvēji tiks noskaidroti beidzamajā regates ostā Kuresārē, kur sacensības piestās no 30. jūnija līdz 1. jūlija svinīgajam apbalvošanas noslēgumam.

GoRR ir ikgadēja lielākā starptautiskā regate Latvijā, kas ierasti aizrit nedēļas garumā pēc Jāņiem. Sacensībās piedalās komandas no Baltijas jūras reģiona, aktīvāk piedaloties tieši Baltijas valstu komandām. Sacensības notiek jau sesto gadu un to laikā tiek noskaidroti Latvijas jūras burāšanas čempioni un tiek izcīnīts Livonijas kauss, kas simbolizē Latvijas jūras burāšanas tradīciju atdzimšanu. Regati organizē Latvijas Jūras burāšanas asociācija sadarbībā ar Latvijas Zēģelētāju savienību un Igaunijas partneriem - "Saaremaa Merispordi Selts".