Rīgā šonedēļ risināsies pasaules šaha 'Grand Prix' izspēles otrais posms

Pirmo reizi Latvijā, 12. jūlijā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, sāksies viens no 2019.-2020. gada pasaules šaha čempionāta posmiem – prestižais FIDE "World Chess Grand Prix Riga 2019". Tajā piedalīsies 16 vadošie šaha starptautiskie lielmeistari no 11 pasaules valstīm, kuri sacentīsies par iespēju piedalīties pretendentu turnīrā un kopējo balvu fondu 800 tūkstošu eiro apmērā.

FIDE "Grand Prix" otrais posms norisināsies Rīgā no 12. līdz 24. jūlijam.

Kopumā Grand Prix sērijā būs četri turnīri: Maskavā (norisinājās šā gada maijā), Rīgā (no 12. līdz 24. jūlijam), Hamburgā (no 5. līdz 17. novembrim) un Telavivā (no 11. līdz 23. decembrim). Šajos posmos pasaules spēcīgākie šaha spēlētāji sacentīsies par iekļūšanu pretendentu turnīrā (divi labākie spēlētāji no katra turnīra iegūs ceļazīmes) un kopējo balvu fondu – 800 000 eiro. Katra posma balvu fonds sastāda 130 tūkstošus eiro.

"Mēs ļoti priecājamies, ka FIDE "Grand Prix" posms notiek Rīgā, pilsētā, kurā dzīvoja leģendārais Mihails Tāls. Ceru, ka Rīgas iedzīvotāji pievienosies šaha svētkiem, kas notiks viņu pilsētā," tā Arkādijs Dvorkovičs, FIDE (starptautiskās šaha federācijas) prezidents.

Iļja Merenzons, "World Chess" prezidents: "Šaha spēli Rīgā pazīst un mīl. Mēs esam gandarīti par iespēju ne tikai rīkot Pasaules kausa otro posmu šajā pilsētā, bet arī apsveram iespēju padarīt šo posmu par tradicionālu."

Visos "Grand Prix" posmos piedalās 16 dalībnieki no 11 valstīm, uzvarētājs katrā no tiem tiek noteikts pēc izslēgšanas principa:

Anišs Giri (2787, Nīderlande)

Shakhriyar Mamedyarov (2781, Azerbaidžāna)

Maxim Vashye-Lagrave (2779, Francija)

Alexander Grischuk (2772, Krievija)

Levons Aronijs (2762, Armēnija)

Hikaru Nakamura (2761, ASV)

Veslijs So (2754, ASV)

Sergey Karyakin (2752, Krievija)

Veselin Topalov (2740, Bulgārija)

Peter Svidler (2739, Krievija)

Yu Yangyi (2738, Ķīna)

David Navara (2734, Čehija)

Pentala Harikrishna (2734, Indija)

Jan-Krzysztof Duda (2728, Polija)

Nikita Vitiugov (2727, Krievija)

Danil Dubov (2690, Krievija)

Šaha cienītāji izbaudīs aizraujošas cīņas četrās kārtās. Katrs aplis sastāv no divām spēlēm ar klasisko laika kontroli un, nepieciešamības gadījumā, tiks noteikts tie-break.

Spēles sāksies plkst. 15:00, tās tiks pārraidītas tiešraidē vietnē worldchess.com, kas ir oficiālā FIDE platforma. Turklāt Rīgas iedzīvotāji un galvaspilsētas viesi šo turnīru var apmeklēt bez maksas Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Turnīra grafiks:

12.-13. jūlijs – pirmais posts, 14. jūlijā – tie-break

15.-16. jūlijs – otrais aplis, 17. jūlijā – tie-break

18.-19. jūlijs – pusfināli, 20. jūlijā – tie-break

22.-23. jūlijā – fināls, 24. jūlijā – tie-break