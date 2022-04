Rozenvalds atstāj Latvijas Badmintona federācijas ģenerālsekretāra amatu

Par aiziešanu no Latvijas Badmintona federācijas (LBF) ģenerālsekretāra amata paziņojis Kristians Rozenvalds, kurš atzīst, ka ilgāk ziedoties ar laiku un nenopelnīto naudu viņš vairs nevar.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Rozenvalds LBF ģenerālsekretāra pienākumus pildīja kopš 2015. gada jūlija. "Šo septiņu gadu laikā badmintonā ir izdarīts it kā tik daudz, taču vienlaicīgi, diemžēl, tik daudz palika arī neizdarīts," viņš norāda, piebilstot, ka Covid-19 pandēmija ļoti piebremzēja izrāvienu. "2020.gada martā, īsi pirms Covid-19, tika iekustināti gan komandu turnīri stafetes "Badminton 100" formātā, kam bija jābūt kā vienam no dzinējiem, gan arī tikpat nozīmīgā EHR Augstskolu līga. Jau regulāri badmintona turnīrus translēja televīzijā Latvijā. Jelgavā notiekošais Pasaules reitinga badmintona turnīrs ar saviem vairāk nekā 300 dalībniekiem no 40 valstīm bija lielākais Eiropā. Bet to visu apturēja Covid-19. Otram šādam izrāvienam man vairs nebūtu spēka un enerģijas."

"Kad pārņēmu Latvijas badmintona federācijas vadību 2015.gada 17.jūlijā, kasē bija iztrūkums un mediju publikācijās pirms Latvijas Olimpiskā komitejas (LOK) vadības pārvēlēšanas Latvijas Badmintona federācija tika minēta kā negatīvs piemērs atkarībai no LOK pārdalītajām valsts budžeta dotācijām. Bet jau 2018.gadā valsts dotācijas bija 62,5%, bet 2021.gadā tikai 55,6% no federācijas ieņēmumiem. Tas ir rādītājs, par kādu šobrīd daudzas federācijas Latvijā var tikai sapņot," apmierināts ar šo darbu bija Rozenvalds.

Tomēr viņam esot žēl, ka neesot izdevies piesaistīt privātos investorus, lai izveidotu vismaz vienu privātu badmintona klubu, kurā var jebkurā dienā un stundā noīrēt badmintona kortus, kā tas ir Lietuvā, Igaunijā un teju visās attīstītajās Eiropas valstīs.

Kā veiksmīgos darbus viņš min arī to, ka pirms Covid-19 bija teju dubultojies spēlētāju skaits, veidojās jauni badmintona centri un klubi. "Badmintons bija redzams, tai skaitā medijos, valsts un publiskajā apritē. Bija daudz publisko pasākumu, notikumu, prezentāciju, gada balva un citi," norādīja Rozenvalds.

Rozenvalds atgriezīsies darbā sabiedriskajās attiecībās, taču turpinās spēlēt badmintonu un tiesās spēles.

"Es par promiešanu runāju jau kopš 2019.gada septembra. Biju cerējis, ka ātrāk atradīsies kāds, kurš varētu un gribētu pārņemt iesākto. Taču vienlaicīgi es nevarēju "uzmest" līdzšinēju Valdi, kas savstarpējā uzticībā ar mani bija izveidojusi šādu centralizēto federācijas pārvaldības modeli. Ja es būtu "nometis zīmogu" iepriekšējās Valdes pilnvaru laikā, tad es būtu ļoti pievīlis pamatdarbā aizņemto valdes priekšsēdētāju Mārtiņš Kažemaks un viņa vietnieku Gunārs Lūsveris kuriem tad būtu jāpārņem viss ikdienas smagums. Bet līdz ar jaunās valdes ievēlēšanu, šādas pārmaiņas beidzot varēja notikt," viņš norādīja.

Pilns Kristiana Rozenvalda paziņojums par aiziešanu no LBF ģenerālsekretāra amata.