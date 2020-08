Sabīne Siliņa Pasaules kausa debijā izcīna augsto ceturto vietu

Latvijas konkūra jātniece Sabīne Siliņa ar Nīderlandes siltasiņu šķirnes (KWPN) zirgu Fantast svētdien, 16. augustā ieguva ceturto vietu Pasaules kausa ieskaites maršrutā Ruilā, Igaunijā, informē Latvijas Jātnieku federācija (LJF).

Vienlaikus šis bija arī pasaules reitinga FEI "Longines Ranking" ieskaites maršruts. CSI2*-W statusa sacensību noslēdzošo PK ieskaites maršrutu bez soda punktiem veica pieci pāri, Latvijas duets saīsinātajā pārlekšanas maršrutā vienu šķērsli gāza, iegūstot ceturto vietu. Sabīne Siliņa arī sestdienas lielā apļa maršrutā ar 145 cm augstiem šķēršļiem ierindojās augstajā piektajā pozīcijā.

Latviju PK posma maršrutā pārstāvēja astoņi jātnieki. Uzvaru PK Ruilas posmā izcīnīja Igaunijas sportiste Maja Relandere ar Expert, kura vienīgā pārlekšanu veica bez soda punktiem.

"Esmu ļoti gandarīta ar rezultātu, ko parādīju Igaunijā," atzīst Siliņa. "Visas trīs dienas pamatmaršrutus veicu bez soda punktiem. Gan man, gan Fantastam šis bija pirmais "Grand Prix", turklāt mēs to izlecām nenogāžot nevienu šķērsli. Maršruts bija diezgan sarežģīts, mēs ar Fantastu centāmies atdot sevi visu, un kopā mums izdevās.

Es nevaru aprakstīt tās emocijas, kādas man bija, lecot šādu augstumu, un to milzīgo prieku par sasniegto rezultātu. Vienmēr biju sapņojusi par to, ka lekšu "Grand Prix". Kad biju maza, skatījos ar apbrīnu no apakšas uz tiem augstajiem šķēršļiem un jātniekiem, kuri startē 160 cm maršrutos. Tagad es lecu kopā ar viņiem un tas ir kaut kas īpašs."

Kristaps Neretnieks ar zirgu Udgi Girl des GY šajās sacensībās uzvarēja pirmās dienas augstākajā distancē (140 cm) un sestdienas maršrutā ar 130 cm augstiem šķēršļiem. Vēl vienu uzvaru Latvijai nesa Magdalēna Pildere, paliekot nepārspēta turnīra otrās dienas 120 cm distancē.

Citas godalgotas vietas konkūrā izcīnīja Kristīne Egle, Laura Penele, Tatjana Rezņuka, Laura Luīze Leinerte, Irīna Grase, Anna Annija Alsiņa, Ģirts Bricis, Andis Vārna, Kristaps Neretnieks.

Iejāde

Paralēli PK posmam šķēršļu pārvarēšanā, Ruilā norisinājās arī PK posms un starptautiskais divzvaigžņu statusa turnīrs iejādē. Uzvaru Vidējās balvas I (Freestyle to Music) shēmā izcīnīja Latvijas duets Olga Šakurova ar Hanoveras šķirnes zirgu Ester, iegūstot 71,050%.

Godalgas iejādes disciplīnā izcīnīja Olga Šakurova, Airisa Penele, Agnese Rozīte. PK posmā piedalījās Terēze Rozenberga ar zirgu Kivi.

Visi rezultāti pieejami šeit: https://online.equipe.com/lv/competitions/37619