Šaha skandāls turpinās: Kārlsens tiešsaistes turnīrā pamet spēli pret Nīmanu

Pasaules vadošais šahists Magnuss Kārlsens pirmdien "Generation Cup" tiešsaistes turnīrā atslēdzās no spēles pret amerikāni Hansu Nīmanu, turpinot skandalozos notikumus pēc abu dueļa "Sinquefield Cup" sacensībās.

Medijs MVP rakstīja, Nīmans 4. septembrī sensacionāli "Sinquefield Cup" sacensībās pārspēja Kārlsenu, pārtraucot viņa 53 nezaudēto spēļu sēriju. Tam sekoja Kārlsena izstāšanās no turnīra un netiešas norādes par to, ka Nīmans esot krāpies. Apsūdzības nonāca līdz tam, ka tika izvirzīta teorija, ka Nīmans izmantojis "prostatas masieri" vai "bezvadu anālās lodītes", lai saņemtu palīdzību no malas uzvarā pār Kārlsenu. Šīs apsūdzības gan apstiprināt nav izdevies.

"Julius Baer Generation Cup" turnīru Kārlsens iesāka ar lieliski aizvadītu pirmo dienu, izcīnot 10 no 12 iespējamajiem punktiem. Pirmdien viņam tiešsaistes turnīrā bija jātiekas ar Nīmanu. Brīdī, kad likās, ka abi aizvadīs maču, Kārlsens savā otrajā gājienā atslēdzās no mača.

Zīmīgi, ka šī turnīra tiešraidi translē arī Magnusa Kārlsena personīgais "Youtube" kanāls.

Šaha eksperti to uzskata par skaļāku Kārlsena paziņojumu nekā ierakstu sociālajos tīklos pēc zaudējuma Nīmanam, kad viņš apstiprinājumam par izstāšanos no "Sinquefield Cup" pievienoja video ar futbola galvenā trenera Žuzē Morinju slaveno citātu: "Ja es runāšu, man būs nepatikšanas. Un es nevēlos, lai man būtu lielas nepatikšanas."