Šautriņmetējs Razma nepārvar 'Players Championship 12' sacensību trešo kārtu

Latvijas vadošais šautriņmetējs Madars Razma pirmdien Vācijā piedzīvoja zaudējumu Profesionālās šautriņu korporācijas (PDC) "Super Series 3" notiekošo sacensību "Players Championship 12" trešajā kārtā.

Pasaules ranga 52.vietas īpašnieks Razma pirmajā kārtā ar 6-5 uzvarēja Alanu Tabernu no Lielbritānijas (rangā 85.vieta), bet otrajā mačā viņš ar 6-2 pārspēja Kevinu Dotsu no Nīderlandes (130.).

