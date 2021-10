Šautriņu metējs Razma trešo reizi pēc kārtas piedalīsies pasaules čempionātā

Latvijas vadošais šautriņu metējs Madars Razma trešo reizi pēc kārtas kvalificējies Profesionālās šautriņu korporācijas (PDC) rīkotajam pasaules čempionātam, kas ir sezonas svarīgākais turnīrs, vēsta organizācija.

Kļuvis zināms, ka Skandināvijas un Baltijas reģionā šajā sezonā vairs netiks rīkoti. No PDC ''Nordic&Baltic'' turnīriem uz pasaules čempionātu tiek divi šautriņu metēji, un tā kā ranga galvgalī izmaiņas vairs nevar notikt, tad kļuvis zināms, ka Razma un zviedrs Daniels Larsons kvalificējušies sezonas svarīgākajam turnīram.

Līderpozīciju rangā Razmam sagādāja lieliskais sniegums PDC ''Nordic&Baltic'' turnīros Islandē. Viņš piecos turnīros izcīnīja pirmo vietu, bet vēl divas reizes sasniedza pusfinālu.

Razma PDC pasaules čempionātā startēs trešo reizi. Savā debijā 2020. gadā viņš nepārvarēja pirmo kārtu, bet 2021. gadā viņam izdevās sasniegt otro kārtu, kur piekāpās šī sporta veida zvaigznei Gerijam Andersonam.

Gaidāmais pasaules čempionāts risināsies no 15. decembra līdz 2022. gada 3. janvārim.

Happy to qualify for the @OfficialPDC World Championship again 🥳😎 Thanks to all for messages 🙏 And thanks to my friends in darts @UnicornDarts 🎯 & Grandbergs Moto Service 🛵🇸🇪 🙏 https://t.co/DjHBZCaO3K