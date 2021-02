Seksuālās izmantošanas skandāls ASV vingrošanā: pašnāvību izdara olimpiešu treneris

Neilgi pēc apsūdzību uzrādīšanas seksuālās izmantošanas skandālā pašnāvību izdarījis bijušais ASV olimpiskās vingrošanas komandas treneris Džons Gederts, vēsta ASV masu mediji.

63 gadus vecajam Gedertam plašā vingrošanas skandāla turpinājumā ceturtdien Ītonā, Mičiganā, uzrādīja 24 apsūdzības. Bija paredzēts, ka pulksten 14:15 pēc vietējā laika uz apsūdzību nolasīšanu ieradīsies arī pats Gederts, bet pulksten 15:24 Mičiganas štata policija apstiprinājusi, ka Gederts atrasts miris. Miciganas štata prokurore Deins Nesele medijiem sacīja, ka Gederts izdarījis pašnāvību.

"Mums nebija informācijas, ka Gederts varētu mēģināt bēgt vai nodarīt pāri sev vai apkārtējiem. Uzturējām kontaktu ar viņa advokātu un saņēmām apstiprinājumu par sadarbošanos," sacīja Neseles pārstāve Kellija Rozmena-Makineja.

Mičiganas štata amatpersonas Gedertam izvirzīja apsūdzības 24 noziegumos: 20 apsūdzības cilvēku tirdzniecībā un iespiedu darbā, viena pirmās pakāpes apsūdzība seksuālā uzbrukumā, viena otrās pakāpes apsūdzība seksuālā uzbrukumā, viena apsūdzība reketā un viena apsūdzība par melošanu policistiem.

Gederta lieta saistīta ar 2016. gada ASV vingrošanas skandālu, kuras ietvaros iespaidīgu cietumsodu saņēma bijušais ASV izlases ārsts Lerijs Nasars. 57 gadus vecais Nasars šobrīd izcieš 60 gadu cietumsodu Orlando, Floridā, par bērnu pornogrāfijas izplatīšanu, bet papildus tam viņam izvirzītas apsūdzības Mičiganas novados Ingamā un Ītonā, par ko var saņemt pat 175 gadu ilgu cietumsodu.

Gedertam šajā lietā izvirzītas apsūdzības par melošanu policijai. Mičiganas ģenerālprokuroratūra uzskata, ka Gederts izmeklēšanas laikā melojis policijai, lai gan zinājis, ka Nasars seksuāli izmanto nepilngadīgos pacientus sporta zālē, kur abi vīrieši strādāja.

Pārējās apsūdzības Gedertam saistītas ar paša izdarītajiem noziegumiem pret saviem audzēkņiem savā vingrošanas zālē Mičiganā. Publiskotie lietas materiāli šokējuši ASV, jo tajos detalizēti aprakstīti nepilngadīgo seksuālās izmantošanas gadījumi.

Viena no pirmajām, kas nebaidījās un liecināja pret Nasara un Gederta seksuālām izdarībām, bija Sāra Kleina. "Viņš vairāk nekā 30 gadus spīdzināja un vardarbīgi izmantoja mazas meitenes, arī mani, un netika sodīts. Gederts bija narcistisks varmāka. Viņa pašnāvība ir vainas atzīšana, ko tagad var redzēt visa pasaule."

Cita ASV vingrotāja Lindseja Hala pēc ziņām par Gederta pašnāvību tikai spēja noteikt, ka viņš izvēlējies "to vieglāko ceļu".

"Mēs varam pieņemt, ka tas izriet no tā, ka viņš ir vainīgs, un mēs zinām, ka viņš ir vainīgs. Grūtākais šajā jautājumā ir tas, ka mēs nekad nezināsim ... Darba apjoms, kas pokuratūrai bija jāpaveic pēdējos trīs gadus, lai beidzot tiktu līdz šai dienai, viss izrādījies par velti. Lietu var uzskatīt par izbeigtu, taču mums šī lieta nekad nebeigsies," sacīja Hala.

Gederts par vienu no populārākajiem vingrošanas speciālistiem kļuva 2000. gadu sākumā, bet pirms 2012. gada Londonas olimpiskajām spēlēm viņu iecēla par ASV komandas galveno treneri. Tādējādi Gederts daudz ceļoja pa pasauli kopā ar visiem labākajiem ASV vingrotājiem, un šo braucienu laikā arī notikušas seksuālās uzmākšanās. Daudzas no vingrotājām, arī olimpiskās medaļnieces, tagad liecinājušas pret Gedertu un Nasaru.

Pēc Nasara skandāla sākšanās Gedertu atstādināja no trenēšanas, viņam atņēma licenci, bet vēlāk pats Gertes paziņoja par trenera karjeras beigšanu. Sev piederošo treniņzāli Mičiganā Gerets pārrakstīja uz savas sievas un biznesa partnera vārda, bet nesen treniņzāle pārdota jauniem īpašniekiem.

2016. gada nogalē ASV satricināja vingrošanas skandāls. ASV izdevumu "Indianapolis Star" un "USA Today" kopīgajā, vairāk nekā deviņus mēnešus ilgajā žurnālistu izmeklēšanā atklājušies šokējoši fakti – 20 gadu laikā ASV sporta skolās seksuāli izmantoti vismaz 368 jaunie vingrotāji.

Abu izdevumu žurnālisti pētījuši vairāku simtu krimināllietu tiesu un policijas dokumentu failus, kuros arī atklājušies sabiedrību šokējošie fakti. Pēdējā laikā ik pa laikam parādījušies atklātībā vairāki fakti par seksuāliem pārkāpumiem ASV vingrošanas sistēmā, tomēr pētījuma iznākums satriecis amerikāņu sporta vidi. Pētījums atklāj, ka vingrošanas sistēmā neviens daudz par to nav vēlējies runāt, bet treneri pēc seksuāla rakstura pārkāpumiem vienkārši mainījuši mītnes vietu un sākuši savu profesionālo darbību citā štatā vai pilsētā. Kopā daudzajās krimināllietās figurē 115 treneru un citu pieaugušo, kuri bija saistīti ar šiem treneriem, vārdi. Gandrīz visi cietušie bijušas nepilngadīgās meitenes.

Skaļākā no visām lietām bija saistīta ar Nasaru, no kuras lietas atsevišķi izdalītas vēl vairākas. Gederts bija piektais, kuram izvirzītas apsūdzības lietās, kas atdalītas no Nasara lietas izskatīšanas. Apsūdzības saiknē ar Nasara lietu līdz šim izvirzītas bijušajam ASV vingrošanas federācijas prezidentam un izpilddirektoram Stīvam Pennijam, prestižās Mičiganas Universitātes bijušajai prezidentei Lū Annai Saimonai, bijušajam Mičiganas medicīnas skolas dekānam Viljamam Starmpelam un bijušajai vingrošanas trenerei Ketijai Kleidžisai.