Startējot arī biatlonistiem, noskaidroti valsts čempionāta medaļnieki komandu sprintā rollerslēpošanā

Uzvaras parkā Rīgā aizvadīts Latvijas čempionāts rollerslēpošanā, dalībniekiem sacenšoties komandu sprintā. Vīriešiem uzvaru spraigā cīņā izcīnīja madonieši Raimo Vīgants un Edgars Bernāns, bet sievietēm pārliecinoši pirmās bija NBS sporta klubu pārstāvošās Līva Šahno un Annija Sabule, informē Latvijas Slēpošanas federācijas pārstāvis Ivars Bācis.

Pieaugušo, junioru un vecākajā jauniešu grupā 1km apli katrs no diviem komandas dalībniekiem, pamīšus mainoties ar otru, brauca trīs reizes, tādējādi kopā abi komandas pārstāvji veica 6km (6x1km). Vīriešiem pieaugušo grupā 5 piecu komandu konkurencē favorītes bija trīs – madonieši Raimo Vīgants/Edgars Bernāns, otra Madonas komanda ar jaunajiem Niku Saulīti/Ilvaru Bisnieku un SS "Arkādija', kuras sastāvā startēja biatlonists Roberts Slotiņš un Aleksandrs Ļūļe. Šīs trīs komandas tad arī sadalīja godalgas, esot diezgan pārliecinoši priekšā pārējiem.

Lai arī katra etapa beigās līderu trio nebija pavisam vienkopus kopā, šķirot viens otru pāris sekundēm, tomēr pēdējā posma sākumā jebkurai no šīm trim komandām bija reālas iespējas uzvarēt. Pašās beigās finiša sprints izpalika, jo pasaules kausa kopvērtējuma vicelīderis Vīgants jau pāris simts metrus pirms finiša bija nodrošinājis vajadzīgo pārsvaru pār tuvāko sāncensi Saulīti, finiša taisnē mierīgi braucot un svinot uzvaru. Lai arī svarīgāko ieguldījumu uzvarā veica Raimo, tomēr arī komandas biedrs Bernāns padarīja ļoti labu darbu. Madonietis Saulītis finišēja sekundi aiz novadnieka, taču kopā ar komandas biedru Bisenieku viņiem tomēr nesanāca otrā vieta, jo bija pieļāvuši kļūdu pie kādas no maiņām, tādējādi nopelnot 15 sekunžu sodu un noslīdot uz trešo vietu. Līdz ar to pie otrās vietas tika Slotiņš un Ļūļe.

Sievietēm sacentās tikai divas komandas. Lai arī rīdzinieču sastāvā pasaules junioru čempionāta bronzas medaļas ieguvēja sprintā Samanta Krampe līdzīgi cīnījās ar NBS pārstāvi Anniju Sabuli, tomēr pirmajos etapos startējušo starpā Līva Šahno bija pārliecinoši priekšā pēdējo divu gadu laikā maz treniņus aizvadījušajai Laurai Kvālei. Līdz ar to NBS svinēja uzvaru, bet arkādietēm otrā vieta. Netālu aiz SS "Arkādija" finišēja jauniešu S18 grupas labākā komanda Madonas BJSS ar Katrīnu Bērziņu un Madaru Veckalniņu, kuras gandrīz par 2 minūtēm apsteidza otros vietu S18 grupā ieguvušās dvīņu māsas no Krāslavas Janu un Līgu Volkas. Piekto rezultātu kopējā ieskaitē uzrādīja labākā junioru S20 grupas komanda CPSS ar Alīnu Šmiti un Martu Priedi sastāvā.

Puišiem V18 grupā izvērtās līdzvērtīgs duelis starp Siguldu un Madonu. Ja siguldieši Sandijs Suhanovs ar Raineru Paegli rādīja vienmērīgu sniegumu, izcīnot uzvaru savā grupā un kopējā ieskaitē ar pieaugušajiem ieņemot 4.vietu, tad Madonas BJSS, kas atpalika tikai 3 sekundes un nopelnīja sudraba medaļas, komandas biedru sniegums bija atšķirīgs. Pasaules kausa ieguvējs rollerslepošanā Lauris Kaparkalējs likumsakarīgi uzrādīja ātrākos laikus no visiem V18 grupas dalībniekiem un vēl pēc ceturtā etapa spēja izvirzīt madoniešus vadībā, tomēr Gustava Sināta beigās atvestais 4 sekunžu deficīts bija par lielu, lai daudz spēkus atdevušais Kaparkalējs to vēlreiz sadeldētu. Tomēr arī divus gadus jaunākā Sināta sniegums priekš sava vecuma ir atzīstams. Lai arī SS "Arkādija" ar Roberta Klauģa pūlēm pēc pirmā etapa bija līderos, tomēr ne viņš pats turpmākajos etapos, ne arī komands biedrs Bruno Krmape nespēja turēt abu līderu komandu ātrumu, iegūstot beigās stabilu trešo vietu.

U16 grupā uzvaras Madonai – Bruno Bīrītim ar Raineru Upenieku, kā arī Lindai Kaparkalējai ar Laumu Vīganti, kuras tikai par pusotru sekundi apsteidza cēsnieces Elzu Bleideli un Elizabeti Slotiņu. Arī puišiem otro vietu ieguva CPSS, par ko parūpējās Ričards Lošins ar Rūdi Bišeru. Trešās vietas ieguva daugavpilieši Kondrašovs ar Mikulovu puišu konkurencē, bet meitenēm SS "Arkādija" pārstāves Osmane ar Kurcišu.