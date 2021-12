Točs meklē pārinieku un gatavojas 'King of the Court' finālsacensībām

Tokijas olimpisko spēļu ceturtās vietas ieguvējs pludmales volejbolā pārī ar Mārtiņu Pļaviņu Edgars Točs nesteidzoties meklē pārinieku nākamajai sezonai un gatavojas "King of the Court" finālsacensībām, volejbolists stāsta sarunā ar aģentūru LETA.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jau ziņots, ka septembrī Pļaviņš un Točs nolēma, ka pēc Pasaules tūres fināla neturpinās kopējo sadarbību. Pļaviņš nākamsezon spēlēs kopā ar Mihailu Samoilovu.

"Esmu Latvijā, divas reizes dienā "O-Sands" iekštelpu laukumos Rīgā trenējos kopā ar jauniešiem, kuri tūlīt dosies uz pasaules jaunatnes čempionātu Taizemē, un gatavojos jaunajai sezonai. Savukārt fizisko gatavību uzturēt palīdz treneris Ivars Ikstens," saka 33 gadus vecais volejbolists.

Volejbolists stāsta, ka pēc pāra Pļaviņš/Točs izjukšanas mainījis arī treneri. Genadija Samoilova vietā viņu tagad trenē Atvars Vilde, un kā konsultants ir Aigars Birzulis.

"Parunājām ar manu menedžeri Arni Tunti, kurš ir arī Latvijas Volejbola federācijas ģenerālsekretārs, un nonācām pie šī varianta, kurā gan jaunieši pilnveido savas prasmes, gan es uzturu sevi kondīcijā un iegūstu sparingpartnerus," par lēmuma pieņemšanas veidu saka Točs.

Pagaidām treniņi notiks Latvijā, bet nākamā gada sākumā paredzēts doties uz ārvalstīm.

"Esmu uzaicināts uz "King of the Court" finālsacensībām Dohā, kas notiks no 5. līdz 8.janvārim. Vienā no iepriekšējiem turnīriem, kurā bija paredzēts spēlēt kopā ar itāli Adrianu Karambulu, pārinieks guva traumu, un mēs spēlēt nevarējām. Tāpēc organizatori, uzskatot, ka tiku nepelnīti apdalīts, mani pagājušajā nedēļā uzaicināja uz finālposmu. Pārinieks turnīrā vēl nav zināms," saka Točs, piebilstot, ka kopā ar jauniešiem viņu pie sevis aicina arī brazīlieši. tāpat iespējams doties arī uz Tenerifi, kur jaunie Latvijas pludmales volejbolisti ir trenējušies jau iepriekš.

Pagaidām Točs ir arī pastāvīga pārinieka meklējumos vasaras sezonai.

"No sākuma mēģināšu vienoties ar kādu no šobrīd zālē spēlējošajiem volejbolistiem. Ja nesanāks, tad ņemšu talkā kādu no jaunajiem. Nebūs medusmaize, bet nebūs arī pirmā reize, kad no bedres ārā jālien," situāciju raksturo Madonā dzimušais volejbolists.

Ar lēmuma pieņemšanu sportists nesteidzas, jo šobrīd ir aktīvs treniņprocess un sparingpartneri, bet nākamo olimpisko spēļu atlase sāksies tikai nākamā gada beigās.

"Gribu tikt līdz starptautiskām sacensībām un tajās sasniegt labu rezultātu," par mērķiem vaicāts, saka Točs.

Lielākie panākumi pludmales volejbolā līdz šim sasniegti pārī ar Pļaviņu. Bez olimpiskā pusfināla sasniegšanas Tokijā jāmin jaunizveidotā dueta uzvara pirmajā kopīgajā turnīrā - Pasaules tūres četru zvaigžņu posmā 2018.gada janvārī Hāgā, kā arī dalīta piektā vieta Pasaules tūres finālposmā 2018.gada augustā Hamburgā.