Ukrainas badmintonisti Liepājā izcīna četras no piecām 'Yonex Latvia U17' turnīra trofejām

Eiropas badmintona U17 reitinga turnīrā "Yonex Latvia U17", kas notika Liepājā no 11. līdz 13.augustam, Ukrainas juniori uzvarēja četrās no piecām disciplīnām. Ukraiņi neuzvarēja tikai sieviešu vienspēlēs, kur nepārspēta palika lietuviete Vilte Paulauskaite, kas šogad jūlijā Slovākijā izcīnīja bronzas medaļu Eiropas jaunatnes olimpiskajās spēlēs. Savukārt ukrainis Ivans Caregorodcevs bija vienīgais, kas izcīnīja vairāk nekā vienu trofeju, uzvarot gan vīriešu vienspēlēs, gan dubultspēlēs.

Liepājas Olimpiskā centra manēžā notikušajā badmintona turnīrā piedalījās vairāk nekā 100 jaunieši no 8 valstīm – Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Zviedrijas, Beļģijas, Čehijas un Ukrainas. Vienlaicīgi ar ar Eiropas badmintona U17 reitinga turnīru, kurā piedalījās 66 dalībnieki, notika arī turnīrs starptautisks U13, U15, un U19 jauniešu turnīrs, kurā piedalījās 75 dalībnieki.

"Yonex Latvia U17 2022" turnīrs lepojas ar to, ka šajā grūtajā laikā varēja uz Latviju uzaicināt Ukrainas jaunos sportistus, nodrošinot sportistiem bezmaksas dalību turnīrā. Pateicoties Liepājas domes atbalstam, Ukrainas spēlētājiem tika nodrošināta arī bezmaksas izmitināšana un ēdināšana. "Tas bija mazākais, ko turnīrs varēja izdarīt Ukrainas spēlētāju labā šajā briesmīgajā kara laikā. Un liels gandarījums par ukraiņu spēlētāju panākumiem Latvijas turnīrā. Tā bija lieliska badmintona spēļu pieredze arī Latvijas, Lietuvas un Igaunijas spēlētājiem," informē turnīra galvenais tiesnesis Kristians Rozenvalds.

Latvijas spēlētāji pašu mājās notiekošajā turnīrā netika tālāk ar 1/4 fināliem, kas izdevās vīriešu dubultspēļu pārim Rolands Bratčikovs & Leonardo Golovčenko, meiteņu dubultspēļu pārim Anete Priedniece & Diāna Bespalova, kā arī Annai Miesniecei, kas spēlēja pāri ar igaunieti Lumikki Liias.

Lietuvas spēlētāji izcīnīja ne tikai zeltu sieviešu vienspēlēs, bet arī sudrabu sieviešu dubultspēlēs (Vilte Paulauskaite & Monika Sukackaite), kā arī dalīto bronzas medaļu sieviešu dubultspēlēs, jo pāri bija gan Lietuvas, gan Ukrainas spēlētājas (Polina Barannyk & Jogaile Keleciute).

Igaunijas spēlētāji izcīnīja vienu sudrabu vīriešu vienspēlēs (Marti Joost), kā arī bronzas medaļas jauktajās dubultspēlēs (Andrei Schmidt & Heili Merisalu), bronzas medaļas vīriešu vienspēlēs (Andrei Schmidt), bronzas medaļas sieviešu dubultspēlēs (Heili Merisalu & Emilia Shapovalova) un abas trešās vietas vīriešu dubultspēlēs (Marti Joost & Rasmus Roogsoo un Karl Aksel Männik & Siim Saarse).

Uzvarētāji balvā saņēma ne tikai medaļas, bet arī keramiķes Unas Ļahas veidotos māla svečturus badmintona volāna veidolā. Uzvarētāji saņēma balvas arī no turnīra sponsoriem – kafijas komplektu no "Lavazza" un aromterapijas produkcijas komplekti no Aromāma.

Eiropas U17 reitinga badmintona turnīrs "Yonex Latvia U17" Latvijā notika jau ceturto gadu pēc kārtas. Sākotnēji, kopš 2019.gada, Eiropas U17 badmintona reitinga turnīrs notika Siguldā, tai skaitā arī 2020. un 2021.gadā, kad daudzviet pasaulē badimintona turnīri nenotika Covid-19 pandēmijas dēļ. Liepājā Eiropas U17 reitinga turnīrs notika pirmo reizi, savukārt Siguldā šogad no 11. līdz 13.novembra Latvijā pirmo reizi tiks organizēts Pasaules junioru reitinga badmintona turnīrs "Yonex Latvia Junior".

MS – vīriešu vienspēles:

1. Ivan Tsaregorotsev (UKR)

2. Marti Joost (EST)

3. Vladyslav Kunin (UKR)

3. Andrei Schmidt (EST)

WS – sieviešu vienspēles:

1. Vilte Paulauskaite (LTU)

2. Maria Koriagina (UKR)

3. Viktoriia Polyichuk (UKR)

3. Anna Kovalenko (UKR)

MD – vīriešu dubultspēles:

1. Yegor Romaniuk (UKR) & Ivan Tsaregorotsev (UKR)

2. Oleksandr Chyrun (UKR) & Danylo Mats (UKR)

3. Marti Joost (EST) & Rasmus Roogsoo (EST)

3. Karl Aksel Männik (EST) & Siim Saarse (EST)

WD – sieviešu dubultspēles:

1. Maria Koriagina (UKR) & Yaroslava Vantsarovska (UKR)

2. Vilte Paulauskaite (LTU) & Monika Sukackaite (LTU)

3. Polina Barannyk (UKR) & Jogaile Keleciute

3. Heili Merisalu (EST) & Emilia Shapovalova (EST)

XD – jauktās dubultspēles:

1. Danylo Mats (UKR) & Viktoriia Polyichuk (UKR)

2. Vladyslav Kunin (UKR) & Yaroslava Vantsarovska (UKR)

3. Andrei Schmidt (EST) & Heili Merisalu (EST)

3. Oleksandr Chyrun (UKR) & Maria Koriagina (UKR)