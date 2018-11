Pēdējā cīņa Beljū bija pret absolūto pasaules čempionu ukraini Oleksandru Usiku, kurā britu bokseris piedzīvoja trešo zaudējumu karjerā, turklāt ar nokautu. Pēc mača Beljū izteicās, ka viņa gaitas ringā esot "cauri"; tagad šis apgalvojums apstiprināts oficiāli.

"Es vairs nepiedalīšos nevienā cīņā," BBC citē 35 gadus veco bokseri. "Man bijusi fantastiska karjera un es piepildīju savus sapņus."

It is time for me to finally leave the ring, the bell has rung for the final time and I want to thank you all for the support you have given me over the years, it is not the end of my story though so keep an eye on https://t.co/hsCbVmBcMc #bomberbellew #retirement pic.twitter.com/jDUdFZWiB5