'Vaiņode' pārsteidz 'Ogri'; 'Latgols' un 'Celtnieks' iekļūst pusfinālā

Svētdien "SynotTip" handbola virslīgā tika aizvadītas trīs ceturtdaļfināla spēles, kurās uzvaras izcīnīja handbola klubs "Vaiņode", "Latgols Ludza" un "Celtnieks Rīga" handbolisti. Līdz ar to "Latgols" un "Celtnieks Rīga" komandas nokļuva pusfinālā, bet "Vaiņodei" ar "Ogri" jāaizvada vēl trešā sērijas spēle, lai noskaidrotu, kura no komandām iekļūs nākamajā kārtā, raksta Latvijas Handbola federācija (LHF).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pārsteigums Vaiņodē

Handbola kluba "Vaiņode" spēlētāji šajā sezonā jau trīs reizes bija atzinuši "Ogres" handbolistu pārākumu, divreiz piekāpjoties regulārajā čempionātā, kā arī ceturtdaļfināla sērijas pirmajā spēlē zaudējot ar rezultātu 45:36.

Svētdienas spēlē sākums veiksmīgāks izdevās tieši Vaiņodes handbolistiem, kuri jau 15. minūtē bija nonākuši vadībā ar pieciem vārtiem (10:5), bet līdz puslaika beigām iekrājuši sešu vārtu pārsvaru (17:11).

Lai gan otrajā puslaikā Ogres handbolistiem nedaudz izdevās atgūties un spēles 38. minūtē pēc Toma Lielā precīza metiena pat rezultāta starpību samazināt līdz trīs vārtiem (21:18), tomēr ar to bija par maz, lai salauztu "Vaiņodes" spēli. Līdz ar to Vaiņodes spēlētājiem atkal izdevās atgūties un spēli uzvarēt ar deviņu vārtu starpību (34:25).

Vaiņodes galvenais treneris Artūrs Auders skaidro vairākus faktorus, kuri palīdzējuši gūt uzvaru: "Mums bija klāt vēl viens aizsardzības spēlētājs, līdz ar to uzlabojās aizsardzība, kā arī vārtsargs, pateicoties tam, spēja labāk iejusties spēlē, tādējādi nosargāja vārtus ļoti labi. Tas arī redzams pēc spēles ielaistajos vārtos – pirmajā spēlē zaudējām 45 vārtus, bet šajā tikai 25."

Vaiņodes treneris arī skaidro, ka šoreiz izdevies uzspiest savu spēles ritmu: "Ogrē bija ļoti daudz sasteigtu metienu, un pielāgojāmies viņu tempam, ko nevajadzēja darīt. Līdz ar to Ogrē neizdevās sajust to spēli pašiem."

Papildinājumus vai citas izmaiņas sastāvā Artūrs Auders sērijas trešajā spēlē neplāno, tomēr, iespējams, ka spēle norisināsies darba dienā, kas var ieviest savas korekcijas: "Cerams, ka būsim tādā pašā sastāvā, varbūt viens spēlētājs var mainīties, bet plānojam, ka būsim visi tie paši. Savu spēli īpaši nemainīsim, varbūt kādas nianses. Analizēšu vēl šīs spēles video – varbūt treniņos kaut ko vēl piespicēsim."

Savukārt handbola komandas "Ogre" spēlējošais treneris/vārtsargs Andris Molotanovs par zaudējumu izsakās mierīgi un jau ir apzinājis lietas, kuras neļāva izcīnīt uzvaru: "Ļoti skaidri bija redzams, ka nevaram iemest, par to liecināja arī spēles statistika. Tāpat nospēlējām vieglprātīgi aizsardzībā, jo uzskatījām, ka spēle iegrozīsies pati par sevi, tomēr tā tas nenotika. Vaiņodē spēles nekad nav bijušas vieglas, jo, iespējams, zāles specifika izsit no sliedēm, un tieši mājiniekiem tā liek justies labāk."

Andris Molotanovs uzskata, ka, ja uz nākamo spēli izdosies pareizi noskaņoties, tad arī lielām problēmām cīnīties par uzvaru nevajadzētu būt: "Pirmkārt, jānoskaņojas, jāsakārto aizsardzība un arī jāpārdomā lielā neprecizitāte. Ja šīs lietas līdz nākamajai spēlei izdosies sakārtot, tad nepārprotami varam cīnīties par uzvaru."

Par lielo rezultāta starpību Molotanovs norāda, ka šoreiz, kad spēles iznākums jau bija skaidrs, netika mēģināts izglābties, jo tas vairs nebija reāli, līdz ar to vēl brīvāk ļāva pretiniekiem spēlēt, un tur arī šī vārtu starpība radās.

Rezultatīvākais spēlētājs Vaiņodes sastāvā bija Oskars Pāvils, kurš kopumā guva 10 vārtus, bet Aināram Pāvilam šajā spēlē astoņi vārti. Rezultatīvākais ogrēniešu rindās bija Toms Lielais, kuram astoņi precīzi metieni.

Sērijas pēdējā spēle, kurā izšķirsies, kura no komandām, "Ogre" vai "Vaiņode", iekļūs pusfinālā, norisināsies ceturtdien, 13. maijā, pulksten 19.30 Ogrē. Šī spēle būs pieejama video tiešraidē "SynotTip" handbola virslīgas "YouTube" kanālā.

Trilleris Ludzā

Aizraujošā cīņā vietu "SynotTip" handbola virslīgas pusfinālā izcīnīja sporta kluba "Latgols Ludza" spēlētāji, kas pēcspēles metienu sērijā pārspēja "Jūrmalas Sports" handbolistus. Līdz ar to viņi pusfinālā tiksies ar regulārā čempionāta uzvarētājiem Dobeles "Tenax".

"Jūrmalas Sports" handbolistiem izdevās lielisks spēles sākums. Jau pēc pirmā puslaika viņiem bija izdevies nonākt vadībā ar četriem vārtiem (9:13) un iegūto pārsvaru noturēt līdz pat spēles 45. minūtei.

Tomēr spēles izskaņā daudz rezultatīvāki kļuva tieši "Latgols" spēlētāji, gūstot deviņus vārtus, savukārt no saviem vārtiem viņiem bumbu nācās izņemt tikai četras reizes. Tas arī deva iespēju izlīdzināt rezultātu spēles 58. minūtē. Sasniedzot rezultātu 21:21, "Latgols" handbolistiem izdevās atgūties un atkal cīnīties par uzvaru spēlē.

Pēdējās minūtēs komandas apmainījās vēl pa vienam vārtu guvumam, un pašās spēles beigās "Latgols" handbolistiem pat izdevās iegūt iespēju mest septiņu metru soda metienu, kas varēja izšķirt spēles likteni jau pamatlaikā. Tomēr "Jūrmalas Sports" vārtsargam Viktoram Turkupolam izdevās šo metienu atvairīt, tādējādi pamatlaiks šajā spēlē noslēdzās ar neizšķirtu 22:22.

Līdz ar to bija nepieciešama pēcspēles metienu sērija, lai izšķirtu spēles iznākumu. Tajā katras no komandām izdarīja piecus metienus. Abās komandās tika piedzīvots pa vienai kļūdai. Tas nozīmēja, ka katrs nākamais metiens spēja izšķirt spēles iznākumu. Ilgi nebija jāgaida, jo jau sestajā metienā "Jūrmalas Sports" handbolists kļūdījās metienā, bet nākamo metienu precīzi vārtos raidīja "Latgols" spēlētājs Renārs Grebeņnikovs. Līdz ar to "Latgols" komanda svinēja uzvaru spēlē ar rezultātu 27:26 (22:22 pamatlaikā).

Andrejs Narņickis, "Latgols" galvenais treneris, pēc spēles, protams, bija priecīgs, ka izdevās to uzvarēt: "Sajūta laba, bet spēles laikā gan bija uztraukums par iznākumu. Vakardien uzvarējām ļoti labi, un šodien izgājām un domājām, ka būs kā vakar, tomēr pretinieki spēlēja citu spēli. Normāli nospēlējām tikai pēdējās 15 minūtes. Sākumā īsti negāja un tikai pēc tam sākām spēlēt, kā arī vārtsargam izdevās beigās ļoti labi nospēlēt."

Iekļūšana pusfinālā, iespējams, Narņickim ir pat mazs pārsteigums: "Es uzskatu, ka pēc tā, kādas ir bijušas izmaiņas šajā sezonā komandas sastāvā, iekļūšana pusfinālos jau ir ļoti labs panākums, bet, protams, arī cīnīsimies tālāk."

"Latgols" handbolistiem pusfinālā būs jācīnās ar regulārā čempionāta uzvarētājiem, kā arī šī brīža čempioniem – Dobeles "Tenax" handbolistiem. Par gatavošanos spēlēt pret šo komandu Andrejs Narņickis uzskata, ka komanda ir labi zināma un pašiem ir jānospēlē labi: "Spēlēsim visu to pašu, ko jau zinām. Principā pret "Tenax" esam jau gatavojušies ne tikai tagad, bet arī sezonas laikā, spēlējot Baltijas handbola līgā. Ja nospēlēsim savu labāko spēli, tad, cerams, ka būs līdzvērtīga cīņa un izdosies cīnīties par uzvaru!"

"Jūrmalas Sports" galvenais treneris Arnis Butāns norāda, ka šodien zaudēja ne tikai spēlētāji, bet arī treneris: "Sāpīgs zaudējums, pašās beigās nolūzām. Iespējams, manis nepareiza spēlētāju izvēle tieši spēles beigās. Vispār es pat teiktu, ka šajā spēlē kopumā mēs pat bijām pārāki, tomēr viss izšķīrās spēles pēdējās minūtēs. Pietrūka iespējas variēt ar sastāvu, vairāki sasteigti metieni spēles beigās un tad jau pēcspēles metieni, kuros iznākums varēja būt visdažādākais."

"Jūrmalas Sports" līdz ar šo zaudējumu izstājas no "SynotTip" handbola virslīgas izslēgšanas spēlēm. Butāns par čempionāta neturpināšanu skatās nākotnē: "Jā, sezona mums beidzās ļoti laicīgi. Plāns, protams, pirms sezonas bija nonākt četriniekā, tomēr, uzņemoties trenera amatu šajā komandā, skatos nedaudz ilgākā laika posmā. Plāns ir četru gadu laikā panākt to, ka varam cīnīties par čempiona titulu, un tas nav vienas sezonas laikā sasniedzams."

Rezultatīvākais uzvarētāju rindās bija Roberts Rancāns, kurš šajā spēlē kopumā guva septiņus vārtus, Romānam Borodkinam seši vārti, bet Edgars Rancāns noslēdz mājinieku rezultatīvāko trijnieku ar pieciem vārtiem. "Jūrmalas Sports" sastāvā izteikts rezultatīvākais spēlētājs bija Uldis Zariņš, kurš guva deviņus vārtus.

Pirmā pusfināla spēle pret Dobeles "Tenax" Ludzas handbolistiem būs jāaizvada jau piektdien, 14. maijā, pulksten 19.30 ar izbraukuma spēli Dobelē. Šī spēle tiks translēta "SynotTip" handbola virslīgas "YouTube" kanālā.

"Celtnieks" uzvar otro sērijas spēli

Pēdējā dienas spēle "SynotTip" handbola virslīgā norisinājās Armijas sporta kompleksā, kur savā starpā tikās ASK/LSPA un "Celtnieks Rīga" handbolisti. Iespējams, līdzjutēji bija gaidījuši spraigāku spēles gaitu, atskatoties uz sērijas pirmo spēli, kurā līdz pat pēdējām minūtēm nebija izšķirts tās liktenis. Tomēr šoreiz "Celtnieks Rīga" jau no spēles pirmajām minūtēm pārņēma iniciatīvu spēlē un droši tuvojās iekļūšanai pusfinālā.

Lai gan spēle noslēdzās tikai ar četru vārtu starpību, jau pirmajā puslaikā "Celntieks" handbolistiem izdevās ļoti rezultatīva spēle un viņi pārtraukumā devās ar astoņu vārtu pārākumu (22:14).

Lielāko otrā puslaika daļu viņiem arī izdevās šo pārsvaru noturēt, un tikai spēles beigās ASK/LSPA nospēlēja nedaudz rezultatīvāk, samazinot vārtu starpību līdz spēles beigām. Līdz ar to "Celtnieks Rīga" svinēja uzvaru ar rezultātu 39:35 un nodrošināja sev otro uzvaru ceturtdaļfināla spēļu sērijā.

"Celtnieks Rīga" treneris Ivars Dumarāns par ceturtdaļfināla spēlēm un rezultātu atšķirību izsakās, ka tas ir bijis apzināti plānots: "Nevis rezultāti šādi tika plānoti, bet gan tas, ka vairāk fokusējāmies jau uz pusfinālu, jo lielā pauze sakarā ar čempionāta apturēšanu bija atstājusi ietekmi uz spēlētājiem. Līdz ar to kopīgi ar fizioterapeitu tika pieņemts lēmums apzināti strādāt uz fizisko sagatavotību, lai pusfinālā varētu rādīt labāko sniegumu. Protams, līdz ar šādu režīmu spēlētāji bija nokļuvuši tā saucamajā "bedrē", tāpēc pirmajā spēlē nebija tik skaists rezultāts, kādu visi bija gaidījuši. Tomēr mēs visi bijām mierīgi, ka ceturtdaļfinālu izdosies pārvarēt."

Par īpašu gatavošanos otrajai spēlei Dumarāns norāda, ka ļoti specifiska taktika netika radīta, bet gan vairāk sakārtota pašu aizsardzība: "Pamainījām aizsardzību, izrunājām visas savas kļūdas, kuras pirmajā spēlē bija ļoti daudz. Protams, daļa no tām radās fiziskā noguruma dēļ, tomēr arī daudzas lietas bija jāsakārto pašu galvās."

Savukārt ASK/LSPA galvenais treneris Andris Ulāns norāda, ka lielu lomu tomēr spēlējusi pieredze: "Protams, ka cerējām uz citādu iznākumu, tomēr spēka un pieredzes trūkums darīja savu. Mūsu komandā ir puiši, kas vēl tikai tā pa īstam sāk savas karjeras gaitas, bet pretinieki tomēr bija ar lielu pieredzi. Vēl arī svarīgs faktors ir mūsu soliņa garumam."

Atskatoties uz abām spēlēm, Ulāns secina, ka pieredzes trūkuma dēļ dažādos spēles elementos nav izdevies parādīt labāko, ko spēj: "Ļoti liels mums bija tehniskais brāķis, daudzas kļūdas, kā arī sešu metru metieni virsū vārtsargam vai garām vārtiem. Tās ir pieredzes trūkuma kļūdas, bet tas ir labojams. Kopumā puiši ir malači, cīņas spars viņiem ir ļoti liels un vajag tikai vēl vairāk strādāt treniņos. Lielu darbu šajā sezonā arī izdarījuši ir Kristers Rihards Ozols un Mārtiņš Stepuļenoks-Stukanovs, kuri paveikuši lielisku darbu, saliedējot komandu un manas prombūtnes laikā palīdzot ar treniņu procesu."

Rezultatīvākais spēlētājs uzvarētāju rindās bija leģionārs Aļiksandrs Patsikailiks, kurš no izdarītiem 20 metieniem 13 reizes bija precīzs. Viņam sekoja vēl viens leģionārs Aļiksejs Haisa, kuram šajā spēle desmit vārti, bet rezultatīvāko spēlētāju trešo/ceturto vietu uzvarētāju sastāvā dala Rihards Leja un Dmitrijs Petuhovs, kuri abi guva pa pieciem vārtiem. "ASK/LSPA" sastāvā Mārtiņš Stepuļenoks-Stukanovs guva 11 vārtus, bet Ingus Kristiāns Jonuška izcēlās ar desmit vārtiem.

"Celtnieks Rīga" pretinieki noskaidrosies ceturtdien, 13. maijā, "Ogres" un "Vaiņodes" savstarpējā spēlē, tāpēc vēl turpmāko spēļu norises datumi un laiki nav zināmi.