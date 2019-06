Pēc dienas krastā Rīgas līča regate (Gulf of Riga Regatta 2019; turpmāk - GoRR) ir atgriezusies uz ūdens un aizritējis trešais sacensību posms no Sāmsalas uz Roņu salu.

Kopvērtējuma līderi var mainīties, jo priekšā ir vēl viens posms no Roņu salas uz Kuivižiem, kur arī sestdien tiks noskaidroti pirmā Livonijas kausa ieguvēji. Tikmēr sacensību dalībnieku vidū arvien valda sportiskais azarts, lai noskaidrotu, uz kurām no Baltijas valstīm aizceļos Livonijas kauss. Gala rezultāti būs zināmi 29.jūnijā apbalvošanas pasākumamā, kas notiks Kapteiņu ostā, Kuivižos, provizoriski plkst.18.00.

Kā skaidro pasākuma organizatori, neraugoties uz to, ka pēc pirmajiem diviem posmiem ORC klasē pārliecinoši nemainīgu sniegumu ir uzrādījusi Lietuvas komanda ar jahtu EXTREME (kapteinis Aistis Kalanavičius) un LYS2 klasē komanda no Latvijas ar jahtu DIKS (kapteinis Ģirts Fišers-Blūmbergs), burāšanas sportā situācija visās trīs klasēs var mainīties. Līdz ar to pagaidām grūti prognozēt, kuras komandas kāps uz pjedestāla. Organizatori arī skaidro, ka līdz šim dažādu iemeslu dēļ ir izstājušās trīs jahtas. Regates trešā posma Kuresāre – Roņu sala laureāti, visticamāk, būs zināmi šīs dienas vakarā.

Galvenais sacensību tiesnesis no Igaunijas Madiss Ausmans atskatās uz regates pirmo etapu skaidrojot: "pirmajā posmā no Rojas uz Montu Sāmsalā vējš ar mums pārāk nerotaļājās, un līdz ar to sportistiem nebija jāpielieto sarežģītas taktikas, izvēloties labāko kursu. Faktiski tā bija ļoti vienkārša burāšana, tā teikt, taisnās līnijās. Ar to ir jārēķinās atklātās jūras burāšanā. Tomēr labākās un ātrākās komandas tāpat tika noskaidrotas." Viņš turpina par otro posmu Sāmsalā - no Montu uz Kuresāri: "otrā diena sākās ļoti lēnām. Sacensību distancei bija jābūt 20 līdz 26 jūras jūdžu garumā, tomēr nelielā vēja dēļ mēs pieņēmām lēmumu saīsināt distanci." Sacensību galvenais tiesnesis paskaidroja arī, kāpēc sākotnēji plānoto trešo posmu atcēla: "Vēja stiprums brāzmās pārsniedza 35 mezglu ātrumu, un pie šādiem apstākļiem burāšana jau kļūst par izdzīvošanu, nevis sacensībām."

Atgādinām, ka sadarbībā ar "Intelligent Systems" notiek dalībnieku jahtu globālā pozicionēšana, kas regates mājaslapā ļauj sekot sacensību norisei un redzēt jahtu atrašanās vietas reālā laikā. Sekot regatei ir iespējams mājaslapā www.gorr.lv.