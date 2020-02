'Yonex Latvia International 2020' turnīrs risināsies Jelgavas svētku nedēļas nogalē

Eiropas Badmintona konfederācija ir izziņojusi Pasaules reitinga badmintona turnīra "Yonex Latvia International 2020" nolikumu. Latvijas starptautiskais badmintona turnīrs arī šogad notiks Jelgavā, no 28. līdz 31.maijam, vienlaicīgi ar Jelgavas pilsētas svētkiem, tāpēc šogad turnīrs nevarēs izmantot Zemgales Olimpisko centru un atgriezīsies Jelgavas Sporta hallē, kur turnīrs jau norisinājās no 2016. līdz 2018.gadam.

Pasaules reitinga badmintona turnīrs "Yonex Latvia International" šogad notiks nedaudz agrāk nekā iepriekš, lai gan Pasaules badmintona kalendārā tam ir nemainīgs laiks - 22.nedēļas nogale. Šogad, līdz ar gada pagarinājumu 29.februārī, 22.nedēļa ir nevis jūnija sākumā, bet maija beigās.

Šogad Pasaules reitinga badmintona turnīrs "Yonex Latvia International" notiks vienlaicīgi ar Jelgavas pilsētas svētkiem, kas tradicionāli notiek maija nogalē. "Tas mums rada nelielas neērtības, tai skaitā to, ka nebūs pieejams Zemgales Olimpiskais centrs, jo tur tradicionāli notiek pilsētas svētku pasākumi, tāpēc šogad turnīrs atkal notiks Jelgavas sporta hallē. Nedaudz saspringtāka situācija būs ar viesnīcām, jo uz pilsētas svētkiem sabrauc arī sadraudzības pilsētu delegācijas. Tāpat pilsētas svētku gājiena laikā būs satiksmes ierobežojumi. Taču būs ir arī priekšrocības, jo šogad badmintona turnīrs būs kā viens no pilsētas svētku notikumiem. Arī dalībniekiem, domāju, būs patīkami izbaudīt pilsētas svētku gaisotni," skaidro Latvijas Badmintona federācijas ģenerālsekretārs un Pasaules reitinga badmintona turnīra "Yonex Latvia International" direktors Kristians Rozenvalds.

Arī šogad pēc Latvijas turnīra uzreiz nākamā nedēļā notiks līdzvērtīgs Pasaules reitinga badmintona turnīrs Lietuvā. "Mūsu turnīru sadarbība veicina to, ka uz abiem turnīriem ierodas spēlētāji no tuvām un tālām valstīm, apvienojot divus turnīrus vienā braucienā. Daudzi spēlētāji tūlīt pēc Latvijas turnīra dodas uz Lietuvu, bet arvien vairāk badmintonistu paliek Latvijā līdz Lietuvas turnīra sākumam," stāsta Kristians Rozenvalds.

2019.gadā uz Latvijas turnīru pieteicās 262 spēlētāji no 40 valstīm, tai skaitā arī tādām tālām valstīm kā Austrālija, Malaizija, Indija, Bahreina, ASV, Peru un Čīles, savukārt 2018.gadā Latvijas turnīrs bija lielākais Pasaules reitinga turnīrs Eiropā, Jelgavā pulcējot 335 spēlētājus no 40 valstīm.

"Tas ir ļoti iespaidīgi, ka Jelgavas turnīrs ir tā vieta, kur satiekas spēlētāji no Čīles un Somijas, Austrālijas un Īslandes, Trinidada & Tobago un Malaizijas. Tie taču ir gandrīz pretpoli! 2018.gadā mums bija spēlētājs arī no Franču Polinēzijas, kas ir gandrīz pretpols Latvijai. "Yonex Latvia International" jau vairākus gadus pēc kārtas ir viens no starptautiskākajiem Latvijas sporta notikumiem. Cik zinu, vairāk ir tikai Rīgas maratonam," lepojas Kristians Rozenvalds.

"Tas ir vairāku gadu darba rezultāts, jo spēlētājiem un treneriem pie mums patīk. Te ir samērīgas cenas par dzīvošanu, tai skaitā LLU kopmītnēs un Jelgavas viesnīcās, te ir samērīgas cenas par garšīgu ēdināšanu. Tāpat spēlētājiem ir iespēja Jelgavā trenēties pirms un pēc turnīra. To visu plānojam saglabāt un attīstīt," stāsta Kristians Rozenvalds

"Yonex Latvia International nav tikai badmintona turnīrs. Mēs to cenšamies rīkot kā badmintona festivālu. 2018.gadā mēs sarīkojām pirmo starptautisko badmintona triku konkursu, kā arī servēšanas sacensības, kurās ikviens dalībnieks un skatītājs varēja iegūt vērtīgas balvas ar vienu precīzu trāpījumu. Tāpat turnīrā laikā notika semināri turnīra rīkotājiem un treneriem. Pērn vienlaicīgi ar turnīru notika Eiropas badmintona konfederācijas rīkots seminārs badmintona paaugstinājuma tiesnešiem," informē Kristians Rozenvalds.

Pasaules reitinga badmintona turnīrs "Yonex Latvia International" vasaras sākumā jau kļuvis par tradīciju Jelgavā. Par pasākuma nozīmīgumu Jelgavā liecina arī tas, ka badmintona turnīra laikā Jelgavā un tās apkārtnē nav neviena brīva viesnīcas numura, turklāt spēlētāji un treneri Jelgavā uzturas nevis vienu vai pāris dienas, bet ilgāk, jo badmintonistiem, kuri ierodas Latvijā agrāk, kā arī paliek ilgāk pēc turnīra, ir iespēja pilnvērtīgi trenēties LLU Sporta centrā.

"Latvijas Lauksaimniecības universitāte ir ilgstošs turnīra sadarbības partneris. Ļoti daudz dalībnieku un arī tiesneši uzturas LLU labiekārtotajās kopmītnēs. Dalībniekiem tradicionāli tiek rīkota tikšanās Jelgavas pilī. Badmintona iespējas universitātē vairo arī ārvalstu spēlētāju interesi no tām valstīm, kurās badmintons ir viens no populārākajiem sporta veidiem. LLU studentiem ir badmintona treniņi trīs reizes nedēļā, un šogad šo iespēju izmantoja LLU studenti no Ķīnas, Indijas, Šrilankas, Bangladešas, Pakistānas, Francijas, Čehijas, Moldovas un Krievijas," stāsta Kristians Rozenvalds.