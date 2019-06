Latvijas regbija-7 izlase saglabā vietu Eiropas čempionāta 'Trophy' divīzijā

Array ( [PATH] => /sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin [USER] => http [HOME] => /home/services/httpd [FCGI_ROLE] => RESPONDER [CONTENT_LENGTH] => 0 [QUERY_STRING] => id=51217591 [REQUEST_URI] => /news/other_kinds/regbijs/latvijas-regbija-7-izlase-saglaba-vietu-eiropas-cempionata-trophy-divizija.d?id=51217591 [REDIRECT_URI] => /news/other_kinds/regbijs/article.php?id=51217591 [REDIRECT_STATUS] => 200 [SCRIPT_NAME] => /news/other_kinds/regbijs/article.php [SCRIPT_FILENAME] => /www/htdocs/sport/news/other_kinds/regbijs/article.php [DOCUMENT_ROOT] => /www/htdocs/sport [REQUEST_METHOD] => GET [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.1 [SERVER_SOFTWARE] => lighttpd/1.4.50 (PLD Linux) [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1 [REQUEST_SCHEME] => https [HTTPS] => on [SERVER_PORT] => 80 [SERVER_ADDR] => 10.1.0.173 [SERVER_NAME] => sports.delfi.lv [REMOTE_ADDR] => 90.128.39.250 [REMOTE_PORT] => 0 [HTTP_UPGRADE_INSECURE_REQUESTS] => 1 [HTTP_USER_AGENT] => Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36 [HTTP_ACCEPT] => text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3 [HTTP_REFERER] => https://www.delfi.lv/sports/ [HTTP_ACCEPT_LANGUAGE] => en-US,en;q=0.9 [HTTP_COOKIE] => enr_cxense_throttle=throttle; __gfp_64b=RXCKpm7YVyKI9M82ppaaMojfOrifA14Adf0Cf_DopLf.G7; polc=1; delfiEmojiX=true; cX_G=cx%3A37y3v5cf2l4c34eac1w2dii7h%3A3kenq76cjb1xp; _ga=GA1.2.759994449.1478129217; evid_0025=ac34388b-a6fe-4da4-a389-71a0e0564fe2; cX_P=iwxt815na6ctrrz0; _cb=C1fMCz_YdE3IXGbm; polc_v2=1; newdelfilayout2018=0; mostread_lastadded=1; _cb_ls=1; _fbp=fb.1.1549128748682.2075471221; __utmz=113760658.1554461214.326.64.utmcsr=draugiem.lv|utmccn=post_1832894659|utmcmd=say; __utma=113760658.759994449.1478129217.1554461214.1556086199.327; emps=1:1556086200189|1|1556086200189,5:1556086200189|1|1556086200189; evid_0025=ac34388b-a6fe-4da4-a389-71a0e0564fe2; __gads=ID=08a3825d5e554e0f:T=1556978874:S=ALNI_Ma58MvMdXzgo3vYAW4Pc4pSapwvrg; dcid=532781565,1,1589202049,1478129218,dd0348f993897a1bddc30a1eecd14352; _chartbeat2=.1478129228061.1558380676181.0111110111010001.tJ4bVpCLsmCV4speCI7XcSDa9j6S.1; delfi-adid=82d8eb42-4a4a-4644-b394-562eb8a19c46%2C1533614022113%2C1559989007403; __io=3f821b187.feed7c850_1560401708295; __io_r=draugiem.lv; __io_first_source=draugiem.lv; _gid=GA1.2.131256016.1561204024; evid_ref_0025=false; evid_v_0025=20190623034504; evid_0025-synced=true; enr_cint_sent=1; __io_pr_utm_campaign=%7B%22gclid%22%3A%22%22%2C%22source%22%3A%22draugiem.lv%22%2C%22medium%22%3A%22say%22%2C%22campaign%22%3A%22post_1832183190%22%2C%22term%22%3A%22%22%2C%22content%22%3A%22%22%7D; adptcmp_0025=86:12381:2; adptseg_0025=kv1001#a-kv1002#a-kv1003#e-kv1004#a-kv1007#c-kv1008#c-kv1101#9-kv1201#1; enreachresp_0025=ecid86; adptset_0025=1; enr_adform_sent=1; cX_S=jxakvsrsquxpckmh; __glmrid=050e6b10-2b04-4dcb-859c-b3e9cc01aaf5; cstp=604800; __io_session_id=3c234174e.3a8dd1d75_1561392727725; __io_unique_43359=24; __io_visit_43359=1; cx_ib_synced=1; __io_lv=1561392989711; evid_set_0025=2; _gat_deviceGroup=1; _gat_deviceLang=1; _gat_deviceType=1; _gat_gtag_UA_138372398_1=1 [HTTP_X_FORWARDED_PROTO] => https [HTTP_HTTPS] => on [HTTP_X_VARNISH] => village.delfi.lv, 1272738523 [HTTP_X_FORWARDED_FOR] => 90.128.39.250, 10.1.0.110 [HTTP_X_VARNISH_HOST] => www.delfi.lv [HTTP_X_VARNISH_URL] => /sports/news/other_kinds/regbijs/latvijas-regbija-7-izlase-saglaba-vietu-eiropas-cempionata-trophy-divizija.d?id=51217591 [HTTP_HOST] => sports.delfi.lv [HTTP_ACCEPT_ENCODING] => gzip [COMMENT_FE_ENV] => sport [PHP_SELF] => /news/other_kinds/regbijs/article.php [REQUEST_TIME] => 1561393017 )

24.06.2019 18:34 Latvijas regbija-7 izlase saglabā vietu Eiropas čempionāta 'Trophy' divīzijā Authors DELFI Sports Article Actions Foto: http://rugby-latvia.lv/ Kristaps Staņa Latvijas regbija-7 izlase svētdien Zenicā uzvarēja vietējo Bosnijas un Hercegovinas izlasi, vēlāk izrādoties, ka ar to bija pietiekami, lai saglabātu vietu Eiropas čempionāta "Trophy" divīzijā. Šo sezonu Latvija noslēgusi kā 22. spēcīgākā izlase kontinentā. Kopumā Eiropas čempionāts Latvijai neizvērtās veiksmīgs. Pirmajā sabraukumā pirms nedēļas Zagrebā piecos mačos tika gūta tikai viena uzvara un izcīnīta priekšpēdējā, 11. vieta, kas nozīmēja, ka gaidāma grūta cīņa par vietas saglabāšanu Eiropas otrajā stiprākajā divīzijā. Aizdomas vēl vairāk apstiprināja sestdiena, kad otrajā sabraukumā Zenicā pirmajos trijos grupas mačos netika izmantotas vairākas labas iespējas, reizi cīnoties neizšķirti, divreiz zaudējot un neiekļūstot ceturtdaļfinālā. Pirmajā sabraukumā aiz Latvijas palika bosnieši, bet uzreiz priekšā bija bulgāri, un arī otrajā sabraukumā šīs komandas palika aiz ceturtdaļfināla, līdz ar to bija skaidrs, ka tikai viena no šīm trim paliks divīzijā. Svētdienas ievadā pusfinālā par 9.-12. vietu Latvija ar 22:7 (10:0) apspēlēja Bosniju un Hercegovinu. Mača sākumā bumbu kontrolēja bosnieši, tomēr Latvija pretiniekus nelaida savā laukuma pusē. Kad mūsu izlase ieguva bumbu, drīz vien tika pie vairākuma un arī veica pirmo piezemējumu, bumbu pretinieku laukuma pusē ienesot Kristeram Spalvam - 5:0. Ja vakar pēdējās bumbas izspēles laikā regulāri tika atdoti pretiniekiem punkti, šodien situācija bija pretēja un Ivo Kapiņš pašā puslaika izskaņā veica piezemējumu, rezultātam kļūstot 10:0. Otrajā puslaikā bumbu piezemēja Mairis Grīva, pašam uzreiz arī iesitot realizāciju no laukuma centra. Trīs minūtes pirms spēles beigām gan arī pretinieki tika palaisti cauri un rezultāts tika samazināts līdz 17:7. Tomēr uzreiz pēc tam Andrejs Mantinieks ieguva vairākumu Latvijai un pats ienesa piezemējumu. Šādi arī spēle noslēdzās, Latvijai svinot nenovērtējami svarīgu uzvaru ar 22:7. Pēc šīs spēles kļuva skaidrs, ka Latvija, visticamāk, saglabājusi vietu divīzijā, jo bosnieši mūsējos vairs nevarēja apsteigt, kamēr bulgāri varēja dabūt vienīgi tikpat kopvērtējuma punktus, bet Latvijai bija ievērojami labāka gūto un zaudēto punktu attiecība. Savukārt oficiāli tas kļuva zināms pēc spēles par 11. vietu, kurā bosnieši grūtā cīņā pieveica bulgārus. Paši latvieši spēlē par devīto vietu sabraukumā ar 5:12 (5:12) piekāpās Izraēlai. Jau pirmās minūtes izskaņā pretinieki atklāja rezultātu, turklāt drīz vien tika veikts vēl viens piezemējums un rezultāts kļuva 0:12. Puslaika izskaņā gan Emīls Balodis arī atbildēja ar vienu piezemējumu un deficīts tika samazināts līdz 5:12. Otrajās septiņās minūtēs rezultāts vairs nemainījās un Latvija turnīru noslēdza ar zaudējumu. Eiropas čempionāta nolikums nosaka, ka vietu "Trophy" divīzijā zaudē divas vājākās izlases, kas nākamgad nerīkos kādu no sabraukumiem. Latvijas delegācija ziņo, ka bosnieši un bulgāri šobrīd nav pieteikušies uz kādu no nākamajiem nākamās sezonas turnīriem. Par Zenicas posma čempioni kļuva Lietuva, kas finālā ar 24:19 uzveica Ukrainu, kamēr cīņā par trešo vietu pirmā posma uzvarētāja Beļģija ar 28:26 pārspēja Čehiju. Līdz ar to situācija noslēgumā bija dramatiska, jo divu posmu summā Beļģija, Ukraina un Lietuva savāca pa 36 punktiem. Saskaitot spēļu punktus, tieši Lietuvai bija labākā punktu attiecība (+219), kam sekoja ukraiņi (+202) un beļģi (+174). Lietuva un Beļģija līdz ar to ieguva ceļazīmes uz nākamajā mēnesī gaidāmo olimpisko kvalifikācijas turnīru, turklāt lietuvieši arī nākamgad pacelsies uz "Grand Prix" turnīru starp 12 stiprākajām Eiropas izlasēm. Sharing Options Facebook Twitter Draugiem Source Tags Regbijs Regbijs 7 Pamanījāt kļūdu?

Iezīmējiet tekstu un nospiediet Ctrl + Enter! Stingri aizliegts DELFI publicētos materiālus izmantot citos interneta portālos, masu informācijas līdzekļos vai jebkur citur, kā arī jebkādā veidā izplatīt, tulkot, kopēt, reproducēt vai kā citādi rīkoties ar DELFI publicētajiem materiāliem bez rakstiskas DELFI atļaujas saņemšanas, bet, ja atļauja ir saņemta, DELFI ir jānorāda kā publicētā materiāla avots. Comment Form