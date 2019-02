Latvijas regbija čempionāta izspēli plāno pretēji vairākuma viedoklim

Latvijas regbija čempionātu plānots sākt aprīlī, tomēr joprojām nav zināma izspēles kārtība. Dalībnieku vairākuma atbalstīto izspēles kārtību nevēlas pieņemt Latvijas Regbija federācija (LRF), kas atkal var radīt jucekli pēdējos gados tā jau dažādu skandālu un haotisko situāciju nomāktajā regbija sabiedrībā.

Pēdējos gados regulāri notiek dažādi strīdi par Latvijas regbija sezonas izspēli, jo klubu spēlētāji piedalās ļoti daudzās sacensībās. Klasiskajā regbijā un regbijā-7 ir Latvijas čempionāts un Latvijas kausa izcīņa, sezonas gaitā ir pludmales regbija sacensības, daži klubi dodas uz turnīriem ārzemēs, vēl ir arī Baltijas līgas spēles. Paralēli šīm sacensībām valsts labākajiem regbistiem jāatrod laiks Latvijas izlasei, kurai ir atbildīgas spēles. Pērn dažādu peripetiju rezultātā Latvijas čempionāts klasiskajā regbijā bija ļoti saraustīts, bet vēl pirms tam citās sezonās izspēles kārtība un kalendārs apstiprināti burtiski pēdējā brīdī.

Lai izveidotu optimālāku, visiem dalībniekiem un Latvijas izlasei parocīgāku izspēles kārtību, risinājušās diskusijas LRF Sacensību organizācijas komisijas sapulcēs. 28. janvārī notikušajā sapulcē, apspriežot iespējamo sacensību formātu, klubu vairākums atbalstīja Latvijas čempionāta klasiskajā regbijā aizvadīšanu divos apļos bez sekojošas finālspēles un spēles par trešo vietu. Savukārt Latvijas kauss notiek pēc Latvijas čempionāta, kura rezultāti noteikts komandu reitingu kausa izcīņā.

Šogad dalībai Latvijas čempionātā pieteikušies pieci dalībnieki "Miesnieki", "Livonia", "Jūrmala", "Eži" un Valmieras "Fēnikss". Trīs no viņiem ("Livonia", "Eži" un "Fēnikss") atbalstīja šo izspēles kārtību, "Jūrmala" atturējās, bet "Miesnieki", lai gan bijuši vieni no idejas rosinātājiem, to noraidījuši.

Lai gan klubi izspēles kārtību apstiprināja jau janvārī, mēneša laikā šī izspēles kārtība nav apstiprināta, bet pēdējās dienās jau izskanējis, ka vairākuma viedoklis netiks ņemts vērā un LRF valde plāno apstiprināt citu izspēles kārtību.

Kā argumentē LRF prezidents Aivars Pilenieks, šāda sistēma varētu ietekmēt izlašu intereses, vēsta LRF mājaslapa internetā. "Mums 4. maijā "Daugavas" stadionā ir spēle pret Dāniju, bet 25. maijā Norvēģijā. Savukārt jūnija otrajā pusē notiks abi sabraukumi regbija-7 izlasei, kur ceram cīnīties par visaugstākajām vietām. Šis viss izjauc aprīlī un maiju, kas mūsu īsajai sezonai ir svarīgi mēneši. Neskatoties uz to, saku, ka aprīlī noteikti sāksim spēlēt."

"Klubi pašlaik nobalsojuši par formātu, ka spēlējam divus apļus bez fināliem. Tad katrs mačs ir svarīgs un rada bažas, ka šī iemesla dēļ klubi varētu nedot spēlētājus izlasei. Tāpēc šādu modeli federācijas valde varētu noraidīt," publikācijā norāda Pilenieks, kurš tādējādi ir gatavs nostāties pretī klubu vēlmēm. "Jā, Latvijas čempionāts ir svarīgs, bet izlases arī. Tāpēc šogad varbūt nāksies nedaudz konfliktēt ar klubiem. Es pats atbalstu viedokli, ka uzvaru čempionātā ir pelnījusi stabilākā komanda, nevis tā, kas piesaista papildus spēlētājus uz izšķirošajiem mačiem. Tomēr šogad izlases interešu dēļ, visticamāk, šādu sistēmu nesanāks ieviest."