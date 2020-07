'Livonia' cer iekļūt Baltijas TOP līgas pusfinālā un cielē uz Latvijas čempionu titulu

Covid-19 pandēmijas dēļ sporta vasaras sezona šajā gadā ir saspringta. Latvijas regbija čempioni "Livonia" saspringtajā grafikā neplāno apstāties un mazināt mērķus, uzsver kluba viceprezidents Arnis Arbeiters.

Pagājušajā nedēļas nogalē Upesciema stadionā "Livonia" vīru pirmā komanda "Grundzāle" cēla virs galvas Latvijas kausu regbijā-7, bet nav laika gavilēm, jo Covid-19 pandēmija piespiedusi regbistus sezonu aizvadīt sprinta režīmā. Šo sestdien, 18. jūlijā pulksten 13:00 "Garkalne/Livonia" vīriem būs pirmā "izdzīvošanas" jeb "to be or not to be" spēle - Baltijas TOP līgā Upesciema stadionā uzņemsim "Vairas Kalvis-Jupoja", kas divās spēlēs guvusi vienu uzvaru. Livoniešiem pēc diviem zaudējumiem turnīra ievadā nepieciešama tikai uzvara, lai saglabātu cerības uz iekļūšanu pusfinālā.

Bet pēc tam jau sāksies Latvijas čempionāts, kurā katra spēle jebkurai komandai var būt liktenīga. Ņemot vērā Covid-19 krīzi, Latvijas čempionātā šogad ir tikai viena apļa turnīrs. Tādējādi katrai komandai būs piecas spēles, kurās ne mirkli nedrīkstēs atslābt, jo izsmelto ūdeni vēlāk savākt var neizdoties. Prognozējams, ka Latvijas čempionāta "zelta spēle" notiks 5. septembrī Upesciemā, kad livonieši uzņems "Ķekava/Miesnieki". Svarīgi, kādās pozīcijās uz šo spēli ieradīsies abas Latvijas titula pretendentes un kā tām būs sekmējies cīņā ar pārējām komandām. "Garkalne/Livonia" ga pēc tam vēl ir viena spēle, kas būs sezonas pēdējais mačs Latvijas čempionāta ieskaitē – pret sīksto Valmieras "Fēniksu".

"Situācija ir smaga. Ja pirmajā spēlē Batijā (zaudējums "miesniekiem") man nebija lielu pretenziju, jo bijām aizvadījuši vienu kontakttreniņu un vienu spēli. Varēja redzēt, ka nebija saspēles, arī trenera faktors ietekmēja, jo izveidotais treneru korpuss "vēl taustījās". Savukārt otrajā spēlē Šauļos jau mums smagi nepaveicās. Neatceros, kad būtu bijuši tik daudz strīdīgu momentu, turklāt uz abām pusēm. Mums vajadzēja kādus 4-5 reizes fiksēt piezemējumu, bet… Brīžiem arī komandas kapteinis pieņēma nepareizu lēmumu, sitiena vietā izvēloties izspēli. Tagad mums jāiet uz visu banku, zaudēt jau vairs nav ko. Komandu spēku samērs ir neprognozējams, par ko liecina pirmās spēles," pirmo posmu sezonas sprintā iezīmē "Livonia" viceprezidents Arnis Arbeiters.

"Livonia" pēc pagājušās sezonas piedzīvoja pamatīgas izmaiņas, kas vēl ir jūtamas. Pēc sezonas karjeru noslēdza "Garkalne/Livonia" kapteinis un līderis laukumā Ainārs Bērziņš, bet trenera posteni atstāja Edmunds Ščavinsks. Vēl pamatīgākas pārmaiņas notika pašā klubā, jo pilnībā nomainījās menedžments.

"Izmaiņas klubā un uznākušais Covid-19 – domāju, ka dažam citam klubam šādas divas smagas lietas būtu bijušas ar tālejošām sekām, bet mēs esam tikuši cauri ar vieglu izbīli. Jaunais menedžments teicami sakārtoja lietas krīzes laikā, spēlētāji un spēlētājas ļoti labi strādāja attālinātajā, individuālajā režīmā. Smagāk gāja ar trenera jautājumu, jo bijām tuvu ļoti laba speciālista no DĀR piesaistei. Bet tad atnāca "Covid-19… Ar saviem treneriem un Chippy (Enco Ignasio Beltramino) esam izveidojuši labu treneru kolektīvu, kurš ar katru spēli sadarbojas arvien produktīvāk. Tas redzams arī laukumā, jo Garkalnes kausā finālā mēs ņospēlējām ļoti labi taktiski un dominējām. Sadarbība laukumā un ārpus laukuma progresā ar katru mirkli, ko komanda ir kopā," par treneru izmaiņām saka Arbeiters.

Lielajā komandā pirmajos mačos redzējām četrus viesus, kuri labi iekļāvušies kopējā komandas zīmējumā. Jau pieminētais Chippy sevi apliecinājis kā izcils sitienu izpildītājs. Viņam pirmajā spēlē labi piebalsoja Joel Soria Ibañez, tagad komandā vēl ir Latvijā dzīvojošais sporta skolotājs Shaun Matthew Baker un Clement Blary. Visiem četriem dažādu iemeslu dēļ Latvija šobrīd ir kļuvusi par mājām, visiem regbijs ir sirdslieta un viņi labprāt iekļāvās "Livonia" ģimenē.

"Viņi dod svaigumu komandā, ļauj uz regbiju paskatīties nedaudz citādāk. Tas ne tikai uzlabo mūsu sniegumu, tas nāk par labu visam Latvijas regbijam. Svaigas asinis ir tas, kas iedod to "odziņu"," uzskata Arbeiters.

Skaidrs, ka visās vīru sacensībās domas ir par visaugstākajām vietām. Latvijas kauss regbijā-7 ir jau "Livonia" balvu plauktā, tur vēl vajadzētu pievienot Latvijas čempionu dēli un Latvijas kausu klasiskajā regbijā. Batijas TOP līgā šobrīd jādomā par pusfinālu, bet vēl uz augstākās raudzes balvām cierē daiļavas - "LSPA/Livonia" meiteņu komanda.

"Meitenes labi iesāka aktīvo sezonu, pludmales kausā tikai minimāli zaudējot savām konkurentēm "Selenai". Meitenes nopietni bija gatavojušās "Garkalnes kausam", kas bija arī Latvijas kauss. Tomēr sacensības pēdējā brīdī nobruka un pagaidām nezinām, kas būs ar Latvijas kausu. Latvijas čempionātā uzdevums tikai viens – nosargāt titulu. Mums citu domu nemaz nav un nedrīkst būt. Sezonā ceram aizbraukt uz Sanktpēterburgu, jo esam uzaicināti piedalīties Eiropas valstu čempionu kausā. Pēc Covid-19 krīzes tagad turnīrs ieplānots rudenī, rīkotāji cer to noorganizēt, bet šobrīd joprojām valda neziņa Covid-19 dēļ, Cerams, ka vīruss rimsies un regbijs uzņems pilnus apgriezienus," allaž optimistisks ir Arbeiters.