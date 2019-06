'Miesnieki/Ķekava' regbistiem trešā uzvara sezonā

Latvijas regbija čempionāta spēlē ceturtdien, 6. jūnijā, pie trešās uzvaras sezonā tika titula īpašnieki "Miesnieki/Ķekava".

Spēlējot bez vairākiem līderiem, "miesnieki" ar 41-27 pieveica "Eži/LMT". Kā vēsta "Miesnieki", pārkāpumiem bagātā spēlē, epizodiski rādot čempionu cienīgu spēli, uzvarētāji veica septiņus piezemējumus un tika pie bonus punkta.

"Lai gan devām atpūtu vairākiem saviem līderiem, tas netraucēja izcīnīt drošu uzvaru. Tomēr atkal pieļāvām daudz tehniskā brāķa, kā arī netika ievērota spēles disciplīna, līdz ar to neraksturīgi daudz pārkāpām noteikumus. Labi, ka tikai retu reizi pretinieki par to mūs sodīja. Jāizceļ Mairis Grīva, kurš jau pirmajā puslaikā veica trīs piezemējumus, neskatoties uz to, ka iepriekšējā nedēlas nogalē aizvadīja smagu turnīru Amsterdamā. Aktīvi darbojās Andrejs Mantinieks un Kristers Spalva uzbrukumā un aizsardzībā. Arī pieredzējušie uzbrucēji darbojās pietiekami pārliecinoši. Diemžēl, pagaidām tikai brīžiem demonstrējam čempioniem atbilstošu spēli," pēc spēles sacījis "Miesnieki/Ķekava" komandas galvenais treneris Kristaps Andersons.