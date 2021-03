Regbija federācija no bijušā prezidenta piedzinusi 140 tūkstošus eiro

Rīgas rajona tiesa Jūrmalā piektdien, 26. martā civillietā starp Latvijas Regbija federāciju (LRF) un tās bijušo prezidentu Aleksandru Zumentu atzinusi, ka LRF labā no Zumenta piedzenami 144 224,70 eiro.

Latvijas Regbija federācija iespējamus bijušā prezidenta un valdes locekļa Aleksandra Zumenta pārkāpumus konstatējusi, pārbaudot 2018. gada biedrības pārskatu. Savukārt tiesā tā prasību pret Zumentu iesniegusi 2020. gada 11. septembrī.

Sprieduma aprakstā uzzināms, ka LRF locekļi bija piekrituši iegādāties autobusu "Volvo" ar 50 vietām par cenu līdz 55 tūkstošiem eiro, bet Zuments noslēdzis līgumu par 2004. gadā ražota "Neoplan 2216" autobusa iegādi, kas izmaksājis 69 079,96 eiro.

"Autobusa izmantošana no 2016. gada 11. maija līdz 2018. gada 31. augustam radīja zaudējumus EUR 127 115,48 apmērā, izdevumi pārsniedza ieņēmumus par EUR 127 115,48. Tas neatbilda 2016. gada biedrības kongresā atbildētāja prezentācijā stāstītajam," rakstīts spriedumā.

127 tūkstošus lielos zaudējumus prasītāja ieskatā radījuši līzinga maksājumi par autobusu (69 079,96 eiro), degvielas izdevumi, autobusa uzturēšanas izdevumi (5525,91 eiro), šofera darba alga, nodokļi, komandējuma izdevumi (49 792,46 eiro).

LRF valde vienbalsīgi lēmusi kopumā no Zumenta piedzīt 154 224,70 eiro lielus zaudējumus, starp kuriem ietverts arī 18 991 eiro vērts sadarbības līgums ar "Rhino East Europe IK" un 8118,22 eiro liels pārskaitījums OU "Sport Laboratory".

Tiesa federācijas prasību apmierinājusi daļēji, no Zumenta biedrības "Latvijas Regbija federācija" labā piedzenot zaudējumus 144 244,70 eiro, tiesāšanās izdevumus par samaksāto valsts nodevu 3006,38 eiro vērtībā un ar lietas izskatīšanu saistītos izdevumus 5,37 eiro vērtībā. Biedrībai par laiku līdz sprieduma izpildei piešķirtas tiesības no Zumenta saņemt likumiskos sešus procentus gadā no kopējās summas, ar nosacījumu, ka procentu pieaugums apstājas, sasniedzot pamatkapitāla lielumu.

Aleksandrs Zuments apņēmies tiesas lēmumu pārsūdzēt, liecina portāla "Delfi" rīcībā esošā informācija.

Latvijas Regbija federāciju veido 28 biedri, liecina LRF mājaslapa. Federāciju kopš 2018. gada 6. jūnija biedru sapulces vada Aivars Pilenieks, kurš amatā aizstāja Zumentu. Tiesa, bijušais biedrības vadītājs amatu atstāja 2018. gada pavasarī, LRF pusotru mēnesi strādājot bez prezidenta.