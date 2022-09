Alkarass kļūst par jaunāko 'US Open' finālistu kopš 1990. gada; pretiniekos – Rūds

ASV atklātā tenisa čempionāta finālā piektdien, 9. septembrī, iekļuva norvēģis Kaspers Rūds un jaunais spāņu talants Karloss Alkarass, kurš kļuvis par jaunāko "US Open" finālistu kopš 1990. gada.

Tagad norvēģa un spāņa duelī noskaidrosies ne tikai sezonas pēdējā "Grand Slam" turnīra čempions, bet arī jaunais pasaules ranga līderis. Ja Rūds kļūs par pasaules ranga līderi, viņš ierakstīs savu vārdu tenisa vēsturē – līdz šim ne vienam tenisistam nav izdevies no pasaules ranga septītās vietas pakāpties uzreiz uz pirmo.

23 gadus vecais Rūds, kurš izlikts ar piekto numuru un pasaules rangā ieņem septīto vietu, šogad "French Open" finālā zaudēja Rafaelam Nadalam, bet tagad sasniedzis savu otro "Grand Slam" finālu karjerā. Pusfinālā norvēģis trīs stundu cīņā ar 7-6 (7:5), 6-2, 5-7, 6-2 pieveica Karenu Hačanovu (27. numurs), kurš pirmo reizi karjerā bija pārvarējis "Grand Slam" ceturtdaļfināla barjeru.

Smagāks ceļš uz finālu bija 19 gadus vecajam Alkarasam, kuram četru stundu un 14 minūšu ilgā piecu setu cīņā aizraujošā duelī izdevās ar 6-7 (6:8), 6-3, 6-1, 6-7 (5:7), 6-3 uzvarēt mājinieku publikas mīluli Fransisu Tjafo. Alkarass pirms "US Open" divreiz bija sasniedzis "Grand Slam" ceturtdaļfinālu, bet ne reizi nebija ticis līdz pusfinālam, toties tagad Ņujorkā spēlēs uzreiz finālā.

Alkarass ir jaunākais "US Open" finālists kopš 1990. gada, kad "Flushing Meadows" kortos triumfēja leģendārais amerikānis Pīts Samprass. Ja spānim izdosies triumfēt "US Open", viņš kļūs tikai par otro tīni mūsdienu tenisā, kas uzvarējis kādā no "Grand Slam" turnīriem. Tāpat Alakarss uzvaras gadījumā kļūs par visu laiku jaunāko pasaules ranga līderi.