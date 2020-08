Arī pasaules otrā rakete Halepa izlaidīs 'US Open'

Otrajā vietā pasaules rangā esošā Rumānijas tenisiste Simona Halepa pievienojusies tenisa zvaigžņu sarakstam, kas izlaidīs "US Open" koronavīrusa dēļ, tenisiste pirmdien paziņoja savā "Twitter" kontā.

Halepa pievienojas virknei labāko spēlētāju, kuri izlaidīs turnīru "Flushing Meadows", kur nākamais "Grand Slam" turnīrs sāksies 31.augustā.

"Pēc visu faktoru apsvēršanas un ņemot vērā ārkārtējos apstākļus, kādos mēs dzīvojam, esmu nolēmusi, ka nebraukšu uz Ņujorku, lai spēlētu "US Open", pirmdien "ietvītoja" pašreizējā Vimbldonas čempione Halepa.

"Vienmēr esmu teikusi, ka savu lēmumu balstīšu uz veselības apsvērumiem, un tāpēc es dodu priekšroku palikt un trenēties Eiropā," viņa skaidro. "Es zinu, ka ASV Tenisa asociācija (USTA) un Sieviešu tenisa asociācija (WTA) nenogurstoši ir strādājusi, lai sarīkotu drošu pasākumu, un es novēlu visiem tur aizvadīt veiksmīgu turnīru."

Pašreizējā ASV atklātā čempionāta uzvarētāja Bjanka Andresku no Kanādas arī nespēlēs, pievienojoties vīriešu 2019.gada turnīra uzvarētājam spānim Rafaelam Nadalam.

Bez viņiem šī gada "US Open" nepiedalīsies arī pasaules ranga līdere austrāliete Ešlija Bārtija, piektajā vietā esošā ukrainiete Jeļina Svitoļina, septītā rangā nīderlandiete Kiki Bertensa, astotajā vietā esošā Belinda Benčiča no Šveices, kuru Andresku pērn pārspēja pusfinālā, un 2004.gada turnīra uzvarētāja Svetlana Kuzņecova no Krievijas.

Amerikāniete Serēna Viljamsa, kas vēlas iegūt 24.karjeras "Grand Slam" titulu, lai panāktu šajā rādītājā pirmajā vietā esošo austrālieti Margaretu Kortu, dosies kortos tāpat kā vīriešu pasaules ranga pirmais numurs serbs Novaks Džokovičs.

Ņujorka martā un aprīlī bija viena no vissmagāk cietušajām ASV pilsētām, kad Covid-19 epidēmija pārņēma ASV. Pagaidu slimnīca pat tika iekārtota ASV Tenisa centra iekštelpu laukumos.