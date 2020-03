ATP un WTA līdz 7. jūnijam aptur sezonu

Tenisa profesionāļu asociācija (ATP) un Sieviešu tenisa asociācija (WTA) trešdien kopīgi paziņoja par lēmumu apturēt sezonu līdz 7. jūnijam "Covid-19" straujās izplatības dēļ.

Sezonas otrais "Grand Slam" turnīrs - Francijas atklātais čempionāts - no vasaras sākuma pārcelts uz rudeni.

"Roland Garros" turnīram šogad bija jānotiek no 25.maija līdz 7.jūnijam, bet tagad tas iecerēts no 20.septembra līdz 4.oktobrim.

Vimbldonas čempionātam kalendārā vieta atvēlēta no 29.jūnija līdz 12.jūlijam, bet "US Open" jānorisinās no 24.augusta līdz 13.septembrim. Šobrīd gan nav zināms, vai pārējie divi "Grand Slam" turnīri norisināsies tiem paredzētajos datumos.

Dienu pēc Francijas atklātā čempionāta organizatoru paziņojuma ATP un WTA kopīgi paziņoja, ka līdz 7.jūnijam pilnībā pārtrauks sezonu.

"Tenisa sezona pašlaik ir apturēta līdz 7.jūnijam. Tas attiecas arī uz ATP "Challenger" un Starptautiskās Tenisa federācijas (ITF) turnīriem," teikts abu asociāciju apvienotajā paziņojumā. "Turnīri, kuru norise paredzēta no 8.jūnija, aizvien plānoti pēc iepriekšējā grafika."

Iepriekš WTA paziņoja, ka sezonu pārtrauks līdz 2.maijam. Tāpat Covid-19 vīrusa straujās izplatības dēļ uz nenoteiktu laiku tika pārceltas Federāciju kausa spēles, kurās aprīļa vidū startēt bija paredzēts Latvijas izlasei ar Jeļenu Ostapenko un Anastasiju Sevastovu.