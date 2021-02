'Australian Open': Spēlētāji spiesti doties pašizolācijā pēc pozitīva Covid-19 testa vienā no viesnīcām

No 500 līdz 600 "Australian Open" spēlētājiem, amatpersonām un darbiniekiem spiesti doties pašizolācijā pēc tam, kad vienā no turnīra viesnīcām kādam no apkalpojošā personāla bijis pozitīvs Covid-19 tests, raksta BBC.

Pozitīvs Covid-19 tests bijis 26 gadus vecam vīrietim, un tiek uzskatīts, ka tas ir jaunais koronavīrusa paveids, kas iepriekš atklāts Lielbritānijā. Viņam pozitīvais tests bijis pēc darba vienā no viesnīcām Melburnas Centrālajā biznesa rajonā, skaidroja Viktorijas štata premjers Danies Endrūss. Šajā viesnīcā aptuveni 1000 spēlētāji, turnīra amatpersonas un darbinieki izgāja pašizolāciju pēc ierašanās Austrālijā.

Endrjūss sacīja ka līdz 600 cilvēkiem varētu būt bijis nejaušs kontakts ar saslimušo.

Ceturtdienas spēles Melburnas parkā notiekošajos sešos iesildošajos turnīros, kas risinās pirms "Australian Open" varētu būt traucētas. Taču šobrīd turnīri neesot apdraudēti.

Tenisisti varēs turpināt sacensties pēc negatīva testa uzrādīšanas.