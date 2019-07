Bukarestes turnīra favorīte Sevastova zaudē WTA rangā neesošajai Tigai

Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova ceturtdien nolika Bukarestes WTA “International” turnīra čempiones pilnvaras, otrās kārtas spēlē ar 2-6, 5-7 piekāpjoties Rumānijas tenisistei Patrīcijai Marijai Tigai, kura pēc atgriešanās tenisa apritē vēl nav iekļuvusi WTA rangā.

Liepājniece spēli uzsāka ar sev neraksturīgi daudz nepiespiestajām kļūdām. Tieši tas ļāva Tigai ceturtajā geimā tikt pie veselām trim breikbumbām. Sevastova divas atspēlēja, bet trīs izrādījās par daudz – Latvijas tenisiste nonāca zaudētājos 1-3.

Nākamo serves geimu Sevastova uzvarēja, bet tad Latvijas tenisistei pie 2-5 atkal četras negaidītas kļūdas. Kopā setā Sevastovai 13 nepiespiestas kļūdas, bet Tigai septiņas. Rumānietei arī par četriem netveramiem sitieniem no spēles vairāk, tāpēc pirmajā setā loģiska Tigas uzvara ar 6-2.

Otrais sets izvērtās krietni līdzīgāks, abām tenisistēm apmainoties ar lauztām servēm. Seta desmitais geims izvērtās par ilgāko visā spēlē, sportistēm četras reizes atgriežoties pie rezultāta 40:40. Pēc viena no Sevastovas saīsinātajiem sitieniem Tiga arīdzan paslīdēja, savainojot kreiso plaukstu. Rumānijas tenisistei bija nepieciešams medicīnisks pārtraukums, kas mazliet ieilga. Tas šķietami ļāva Latvijas tenisistei gūt svarīgu iniciatīvu, kā arī noslēgt geimu, panākot 5-5.

Tomēr rumāniete savu ķērienu nezaudēja, uzvarot gan savas serves geimu, gan pēdējo reizi laužot Sevastovas servi.

Tādējādi liepājniece nav aizstāvējusi 2018. gadā izcīnīto Bukarestes turnīra čempiones godu. Sevastova līdz šim Rumānijas galvaspilsētā bija uzvarējusi 12 no 14 spēlēm, divas no trim reizēm sasniedzot tā finālu. Latvijas tenisistei gan iegūts teju 400 punktu pārsvars pār ranga 12. vietā esošo Belindu Benčiču, kura šonedēļ turnīros nepiedalās, tāpēc Sevastovai nedraud ranga 11. vietas zaudēšana. Tenisiste šajā turnīrā aizstāvēja 280 WTA ranga punktus.

24 gadus vecā Tiga vispirms savainojumu dēļ uz ilgāku laika periodu bija pārtraukusi tenisistes karjeru, bet tad arī laida pasaulē pēcnācēju. Rumāniete šogad atgriezās apritē, piedaloties vairākos ITF turnīros, bet pirms pāris nedēļām zaudēja Vimbldonas kvalifikācijas turnīra pirmajā kārtā.

Tenisiste, kurai tas bija pirmais WTA turnīrs kopš 2017. gada septembra, pārvarēja Bukarestes turnīra kvalifikāciju, bet tagad jau pirmo reizi kopš 2016. gada sasniegusi kāda WTA turnīra ceturtdaļfinālu.

Tiga trešajā kārtā tiksies ar čehieti Kristīnu Plīškovu (92. vieta rangā), kura ar 6-0, 6-2 pieveica beļģieti Izalīnu Bonvanenturi (114. vieta).

BUKARESTES TENISA TURNĪRS: ANASTASIJA SEVASTOVA – PATRĪCIJA TIGA

Spēles statistika:

Anastasija Sevastova – Patrīcija Marija Tiga 2-6, 5-7. Tiga uzvar spēlē.Tenisistes ilgi sacenšas pa diagonāli. Sevastova kļūdās pirmā, Sevastovai 0:15. Tigai padodas izcils saīsinātais sitiens. Sevastova ļoti cenšas, bet nespēj to aizsniegt. Sevastovai 15:30. Bumbiņa knapi krīt ārpus laukuma, dodot Tigai divas mačbumbas. Liepājniece atkal ļoti svarīgā brīdī izpilda neaizsniedzamu saīsināto sitienu. Lai kāda šī spēle bijusi, abas tenisistes šajā spēles elementā bijušas meistarīgas. Sevastova kļūdās pie tīkla samērā vieglā situācijā un zaudē spēlē, kā arī neaizstāv Bukarestes turnīra čempiones godu.

Anastasija Sevastova – Patrīcija Marija Tiga 2-6, 5-6Sevastova pie sevis lādas pēc neveiksmīgām epizodēm. Tigas serve pa līniju rada viņai pārsvaru izspēlē, rumāniete noslēdz to ar bekhendu, 30:15. Sevastova atspēlējas, 30:30. Liepājniece neveiksmīgi atsit Tigas servi, Tigai 40:30. Sevastova kļūdās. Lai gan geims šķietami līdzīgs, tas noslēdzas diezgan ātri.

Anastasija Sevastova – Patrīcija Marija Tiga 2-6, 5-5Tiga ar spēcīgu forhendu pa līniju piespiež Sevastovu izpildīt neērtu bekhendu. No tā brīža Tiga jau nonāk situācijas noteicējas lomā un ar saīsināto sitienu uzvar punktu, Sevastovai 0:15. Sevastova pietuvojas tīklam un atgūstas, 15:15. Sevastova izpilda kļūdainu sitienu, 30:30. Liepājniece veic izcilu saīsināto, kas krīt tieši aiz tīkla, 40:30. Bumbiņa lido pāri gala līnijai, 40:40.Tenisistes apmainās ar netveramiem sitieniem, 40:40. Ilgā izspēlē te viena, te otra tenisiste šķietami nonāk izdevīgākā pozīcijā. Sevastova beigās uzvar, pateicoties vēl vienam saīsinātajam, pārsvars Sevastovai. Tiga spēj aizskriet līdz tīklam pēc bumbiņas, lai atkal izlīdzinātu rezultātu. Gremde, pārsvars Sevastovai. Tiga trāpa tieši uz pašas līnijas, neizšķirts. Tiga steidz pēc Sevastovas saīsinātā sitiena, bet, slīdot pa māla segumu, paklūp. Pretiniece ilgi neceļas kājās, pārsvars Sevastovai. Tiga aizklibo līdz savam soliņam. Spēlē pārtraukums. Medicīniskā darbiniece pārbauda Tigas kreiso plaukstu.Sevastova kavē laiku, trenējot serves. Medpersonāls joprojām rūpējas par Tigas plaukstas locītavu. Spēle atsākas. Fantastiskā izspēlē, kurā tika izpildīti gan pāris saīsinātie sitieni, gan lieliska Sevastovas svece, Latvijas tenisiste izrauj uzvaru geimā.

Anastasija Sevastova – Patrīcija Marija Tiga 2-6, 4-5Sevastova, pietuvojusies tīklam, sekmīgi atsit pirmo Tigas sitienu, bet otrs viņai lido garām, Tigai 30:0. Sevastova meistarīgi atgūst divus punktus, 30:30. Tenisistes spēlē pa diagonāli, bet liepājniece ātri kļūdās. Tigai ļoti svarīga iespēja uzvarēt geimu. Sevastova eleganti pārsit tīklu ar zemu, saīsināto sitienu, 40:40. Tiga paceļ dūri pēc sava atbildes saīsinātā sitiena, pārsvars rumānietei. Tīkls... Tiga notur savu serves geimu. Sevastovai pienācis pagaidām spēles svarīgākais serves geims.

Anastasija Sevastova – Patrīcija Marija Tiga 2-6, 4-4Sevastova pēc neveiksmīga sitiena ar žestu norāda, cik maz centimetru bumbiņai pietrūka, lai tā kristu laukumā, 15:15. Sevastova ilgā izspēlē piespiež pretinieci kļūdīties, 30:30. Vēl divas Tigas nepiespiestas kļūdas ļauj liepājniecei uzvarēt serves geimu.

Anastasija Sevastova – Patrīcija Marija Tiga 2-6, 3-4. Sevastova lauž Tigas serviSevastova nonāk pateicīgā pozīcijā gremdei, tomēr tā ir ļoti neprecīza, Tigai 15:0. Liepājniecei šodien spēle gluži vienkārši nepadodas. Arī rumāniete kļūdas gremdē, Tigai 15:30. Pretiniece liecas pēc zemas bumbiņas un vēlreiz kļūdās. Sevastovai divas breikbumbas. Latvijas tenisiste tuvojas tīklam un noslēdz geimu ar gremdi.

Anastasija Sevastova – Patrīcija Marija Tiga 2-6, 2-4. Sevastova zaudē serves geimuTiga noslēdz atklātu izspēli ar spēcīgu forhendu, Sevastovai 0:15. Tiga izpilda veiksmīgu sitienu pa diagonāli, kas pēc atsišanās pret zemi lido ārpus laukuma pirms aiz gala līnijas stāvošās Sevastovas, Sevastovai 15:30. Pie tīkla šoreiz spēcīgāka izrādās liepājniece, 30:30. Tiga izpilda forhendu, kas lido tieši laukuma stūrī. Sevastova to atsit ar forhendu, bet tas ir mazliet, mazliet neprecīzs. Tigai breikbumba. Neveiksmīgā brīdī pirmā dubultkļūda spēlē.

Anastasija Sevastova – Patrīcija Marija Tiga 2-6, 2-3Tiga gūst četrus bezatbildes punktus un atjauno vadību otrajā setā.

Anastasija Sevastova – Patrīcija Marija Tiga 2-6, 2-2Sevastovai parocīgs bumbiņas pieskāriens tīklam ļauj Latvijas tenisistei nonākt situācijas noteicējas lomā. Liepājniece to izmanto, ar spēcīgiem forhendiem panākot 30:15. Sevastova ātri uzvar savā serves geimā.

Anastasija Sevastova – Patrīcija Marija Tiga 2-6, 1-2Ilgā izspēlē pirmā kļūdās Tiga, izpildot saīsināto sitienu, 15:15. Sevastova izpilda veiksmīgu sveci, piespiežot rumānieti atkāpties no tīkla. Tiga pēc tam arīdzan kļūdās, 30:30. Pretiniece izpilda saīsināto sitienu, kurš pēc pirmā atsitiena pret māla segumu pat mazliet atlec viņas virzienā. Sevastovai tas ir neaizsniedzams, Tigai 40:30. Veiksmīgs bumbiņas atlēciens no tīkla ļauj Sevastovai gūt 40:40. Sevastova sākotnēji gūst pārsvaru, taču Tiga atbild ar diviem pēc kārtas gūtiem punktiem. Liepājniece veic sitienu pa līniju, uzreiz atvairot Tigas servi. Tas nokrīt ļoti tuvu līnijai. Tiesnesis aiziet aplūkot nospiedumu un secina, ka punkts un geims pienākas Tigai.

Pirmā seta statistika:

Anastasija Sevastova – Patrīcija Marija Tiga 2-6, 1-1Sevastova ar pāris pretiniecei netveramiem sitieniem izvirzās vadībā 40:15. Tiga gan sekmīgi dodas dziļāk laukumā, vienu punktu atspēlējot, 40:30. Sevastova kļūdās, 40:40. Tiga atkāpjas tālu no laukuma, lai atsistu servi. Liepājniece izpilda viņai netveramu saīsināto sitienu, pārsvars Sevastovai. Tiga kļūdās, vieglo izbīli rumāniete neizmanto.

Anastasija Sevastova – Patrīcija Marija Tiga 2-6, 0-1Liepājniecei šodien pagalam nepadodas savi "firmas" saīsinātie sitieni. Tagad viens arī kritis pāri laukuma gala līnijai, 15:15 pie Tigas serves. Rumāniete tuvojas tīklam, tāpēc Sevastova laikus izpilda "sveci". Tā gan nav precīza, Tigai 30:15. Pretiniece "izdancina" Sevastovu pa laukumu līdz precīzam sitienam laukuma stūrī, 40:15. Rumāniete uzvar pirmo otrā seta geimu.

Sevastova pārtraukumā bija devusies uz ģērbtuvēm, tomēr tenisiste atgriežas laukumā, lai turpinātu spēli.

Anastasija Sevastova – Patrīcija Marija Tiga 2-6. Tiga uzvar pirmo setuLiepājniece iespiež pretinieci stūrī, vairākkārt sitot pa diagonāli. Tad Sevastova izmanto brīvo laukuma stūri, 15:0. Saīsinātais sitiens nelido pāri tīklam, 15:15. Vēl viena nepiespiesta kļūda, 15:30. Sitiens pāri gala līnijai, 15:40. Tigai divas setbumbas. Rumāniete knapi spēj atsisties pret Sevastovu, bet notur bumbiņu laukumā līdz liepājniece izpilda precīzu gremdi, 30:40. Liepājniece kļūdās sitienā pa līniju. Tiga lauž viņas servi un uzvar pirmajā setā.

Anastasija Sevastova – Patrīcija Marija Tiga 2-5Sevastova aizsniedzas pēc zemi krītošas bumbiņas un ar elegantu vēzienu no apakšas izpilda skaistu saīsināto sitienu, līdz kuram Tiga nemaz necenšas steigties. Nākamajā izspēlē gan atkal pieviļ precizitāte, esot tīkla tuvumā, 15:15. Tiga uzvar jau septīto no deviņiem mēģinājumiem uzbrukt pie tīkla, Tigai 40:15. Sevastova sit pāri laukuma gala līnijai un zaudē geimu.

Anastasija Sevastova – Patrīcija Marija Tiga 2-4Liepājniece pēc sarunas ar treneri Roniju Šmitu iznāk laukumā, nešpetni uzbrūkot. Tiga praktiski piespiesta "pie sienas", taču Sevastova kļūdās noslēdzošajā sitienā, kuru tenisiste izpilda no tieša tuvuma tīklam, Sevastovai 0:15. Latvijas tenisiste atspēlē trīs punktus pēc kārtas, 40:15. Atklātās izspēlēs tenisiste aizvada precīzu un pārliecinošu geimu.

Anastasija Sevastova – Patrīcija Marija Tiga 1-4Tigai vēlreiz padodas ļoti labs saīsinātais sitiens. Sevastova atkārtoti pēc zaudētā punkta dusmās sit pa bumbiņu. Tigai 30:0. Paaugstinājuma tiesnesis iznāk laukumā, lai uz māla seguma sameklētu bumbiņas nospiedumu. Eiss paliek ieskaitīts. Sevastova kļūdās, geims noslēdzas mazliet ilgāk nekā minūtē.

Anastasija Sevastova – Patrīcija Marija Tiga 1-3. Sevastova zaudē serves geimuSevastova zaudē pirmos divus serves geima punktus, 0:30. Tiga ar ļoti spēcīgu sitienu atsit liepājnieces servi, uzreiz gūstot punktu. Tigai trīs breikbumbas. Rumāniete kļūdās, Sevastovai pirmo punktu atspēlējot. Abām tenisistēm jau pa sešām nepiespiestajām kļūdām. Liepājniece otro breikbumbu atspēlē ar izcilu saīsināto sitienu. Tomēr trešo iespēju rumāniete neiztērē. Tiga ar ķermeņa valodu rāda, ka izpildīs spēcīgu sitienu, tomēr bumbiņai pieskaras ļoti vāji, apmānot Sevastovu.

Anastasija Sevastova – Patrīcija Marija Tiga 1-2Arī Sevastovai nepadodas saīsinātais sitiens, kas krīt pirms tīkla, Tigai 15:0. Izspēli vēlāk gan tas nostrādā. Abas tenisistes satiekas pie tīkla, uzvar Sevastovai, 15:15. Tiga izpilda lielisku servi pa līniju. Sevastova to atsit, bet nākamais sitiens no pretinieces jau noslēdz izspēli, Tigai 30:15. Liepājniecei neprecīzs bekhends, Tigai 40:15. Sevastova vienu punktu atspēlē, taču Tiga atkal dodas dziļāk laukumā un noslēdz geimu.

Anastasija Sevastova – Patrīcija Marija Tiga 1-1Tiga ar ļoti spēcīgu sitienu atvaira Sevastovas servi, nostādot Liepājas tenisisti nepatīkamā situācijā. Rumāniete arī izmanto gūto pārsvaru, Sevastovai 0:15. Tiga divreiz kļūdās un pagaidām zaudē sasniegto iespēju, 30:30. Tigas saīsinātais sitiens lido ārpus laukuma, Sevastovai 40:30. Visi trīs rumānietes saīsinātie pagaidām bijuši neveiksmīgi. Spēcīgs sitiens tukšā laukuma pusē, un Sevastova uzvarējusi serves geimu.

Anastasija Sevastova – Patrīcija Marija Tiga 0-1Spēle sākusies! Tiga servē pirmā. Divās izspēlēs tenisistes apmainās ar kļūdām, 15:15. Sevastovai pagaidām nav problēmu uzņemt pretinieces serves. Spēle sākusies ar četrām ilgām izspēlēm. Pēdējā no tām Sevastova raida efektīgu sitienu pa līniju, kuru Tiga neaizsniedz. Pirmais spēles netveramais sitiens, 30:30. Tiga izpilda viduvēju saīsināto sitienu, līdz kuram Sevastova paspēj aizskriet, raidot pretī savu atbildi. Tiga bumbiņu atsit, bet Sevastova to no gaisa triec laukumā. Pirmā breikbumba. Rumāniete pamazām tuvojas tīklam un spēj nospiest Sevastovu, 40:40.Sevastova vēlreiz ir gatava Tigas saīsinātajam sitienam. Liepājniece atbild ar slīpu sitienu, bet Tiga līdz tam paspēj un raida bumbiņu garām Sevastovai, pārsvars Tigai. Rumāniete trešo reizi geimā veiksmīgi pietuvojas tīklam un spēj saglābt savu serves geimu.

Šīs spēles uzvarētāja trešajā kārtā tiksies ar čehieti Kristīnu Plīškovu (92. vieta rangā), kura ar 6-0, 6-2 pieveica beļģieti Izalīnu Bonvanenturi (114. vieta).

Tenisistes iznākušas laukumā un tūlīt sāks iesildīšanos.

Rumāniete pamatturnīrā iekļuva caur kvalifikāciju. Pamatturnīra pirmajā kārtā Tiga ar 6:2, 6:1 uzvarēja 193. vietā rangā esošo Ungārijas tenisisti Anu Bondari.

Veselības problēmu dēļ Tiga šobrīd nav atrodama rangā. Tenisiste vien šogad atgriezās WTA apritē pēc vairāk nekā gada prombūtnes no profesionālā tenisa. Savulaik 24 gadus vecā rumāniete sasniedza 83. pozīciju WTA rangā.

Sevastova ar Tigu spēkojusies vienu reizi. Latviete pirms trim gadiem Bukarestē ar 6-2, 6-2 astotdaļfināla spēlē pārspēja rumānieti.

