Federers paziņo par izcilās tenisista karjeras beigšanu

20 "Grand Slam" čempionu titulu izcīnījušais Rodžers Federers paziņojis par karjeras beigšanu pēc Londonā gaidāmā Leivera kausa izcīņas turnīra.

"Kā jau daudzi zina, pēdējie trīs gadi mani man bija izaicinoši ar traumām un operācijām. Esmu smagi strādājis, lai atgrieztos konkurētspējīgā formā. Taču es zinu sava ķermeņa spēju robežas un limitus. Šī ziņa man bija skaidra. Esmu 41 gadu vecs. Esmu nospēlējis vairāk nekā 1500 spēļu 24 gadu laikā. Teniss pret mani izturējies dāsnāk nekā esmu sapņojis, tāpēc man jāsaprot, kad ir laiks noslēgt savu karjeru," savā paziņojumā rakstīja Federers.

To my tennis family and beyond,