'French Open': Halepa revanšējas Aņisimovai un sasniedz astotdaļfinālu

Planētas otrā rakete sieviešu tenisā Simona Halepa piektdien ar pārliecinošu uzvaru sasniedza Francijas atklātā čempionāta astotdaļfinālu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Rumāniete, kura "French Open" izsēta ar pirmo numuru, trešās kārtas cīņā ar rezultātu 6-0, 6-1 pārspēja ASV tenisisti Amandu Aņisimovu (WTA 29.), kura bija izlikta ar 25. numuru.

Halepai uzvaras izcīnīšanai pietika ar 56 minūtēm. Pērn abas tenisistes tikās šī paša turnīra ceturtdaļfinālā, kurā pārāka bija Aņisimova.

"Kontrolēju spēles gaitu," pēc spēles teica Halepa. "Kad viņa tiek pie bumbiņas un ir pareizajā pozīcijā, viņa ir ļoti bīstama un spēlē ļoti labi, tāpēc uzskatu, ka paveicu labu darbu."

Astotdaļfinālā Halepai pretī stāsies poliete Iga Švjonteka (WTA 53.).

Halepa Francijas atklātajā čempionātā triumfēja 2018. gadā, gadu pēc tam, kad finālā bija zaudējusi Jeļenai Ostapenko. Viņas kontā ir arī 2019. gada Vimbldonas čempionāta uzvarētājas trofeja.

Labāko sešpadsmitniekā iekļuvusi arī planētas piektā rakete – ar trešo numuru izliktā ukrainiete Jeļina Svitoļina, kura ar 6-4, 7-5 pārspēja krievieti Jekaterinu Aleksandrovu (WTA 31.).

Svitoļina, kura "French Open" divreiz sasniegusi ceturtdaļfinālu, nākamajā kārtā spēkosies ar neizsēto mājinieci Karolīni Garsiju (WTA 45.), kura ar 1-6, 6-4, 7-5 uzveica turnīra 16. raketi Elīzi Mertensu no Beļģijas (WTA 20.).

Garsijas labākais rezultāts "Grand Slam" turnīros ir 2017.g adā Francijā sasniegtais ceturtdaļfināls. Pirms četriem gadiem viņa Parīzē triumfēja dubultspēļu sacensībās.

Astotdaļfināla dalībniecēm pievienojusies arī planētas astotā rakete Kiki Bertensa, ar piekto numuru izliktajai nīderlandietei ar rezultātu 6-2, 6-2 pārspējot čehieti Kateržinu Sinjakovu (WTA 62.).

Arī Bertensa savu labāko rezultātu "Grand Slam" turnīros sasniegusi Francijā, 2016. gadā aizkļūstot līdz pusfinālam, kurā tika atzīts Serēnas Viljamsas pārākums.

Dāmu konkurencē Francijas atklātajā čempionātā šosezon nestartē ranga pirmais numurs no Austrālijas Ešlija Bārtija, jaunā "US Open" čempione Naomi Osaka no Japānas, kā arī talantīgā kanādiete Bjanka Andresku.

"Roland Garros" turnīram šogad bija jānotiek no 25. maija līdz 7. jūnijam, bet marta vidū tas tika pārcelts uz rudeni un ir sezonas pēdējās "Grand Slam" sacensības.

Turnīrs norisinās uz māla seguma.