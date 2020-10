'French Open': Svitoļina zaudē ranga otrajā simtniekā esošajai Podoroskai

Francijas atklātā tenisa čempionāta sieviešu vienspēļu pusfināla kārtu sasniegusi Argentīnas tenisiste Nadja Podoroska (WTA 131.), kura otrdien divos setos pieveica vienu no turnīra favorītēm Jeļinu Svitoļinu (WTA 5.) no Ukrainas.

23 gadus vecā Podoroska, kura iepriekš nebija pārvarējusi neviena "Grand Slam" turnīra pirmo kārtu, pretinieci pieveica ar rezultātu 6-2, 6-4.

Argentīnā dzimusī ukraiņu izcelsmes tenisiste pirmajā setā četras reizes lauza Svitoļinas servi. Savukārt otrajā setā Svitoļina pirms savas serves geima bija vadībā ar rezultātu 4-3. Tomēr Ukrainas tenisiste izlaida pārsvaru, bet Podoroska spēles izskaņā ar trešo piegājienu izmantoja mačbumbu.

Podoroska pirmo reizi karjerā spēlēja pret ranga "top-20" tenisisti. Argentīnas tenisiste vēl pirms diviem gadiem bija nokritusi līdz 508. vietai pasaulē un nespēja nodrošināt sev ceļu uz vairākiem turnīriem.

"Man šobrīd ir grūti parunāt," pēc spēles atzina Podoroska. "Nevēlos pamosties. Smagākais brīdis bija pirms diviem trim gadiem. Biju pārcietusi pārāk daudz traumu. Kritu rangā. Astoņus mēnešus biju ārpus WTA tūres. Tad man nebija vairs naudas, lai atsāktu spēlēt turnīros."

The journey continues for @nadiapodoroska!

As she books her spot in the semifinals!#RolandGarrospic.twitter.com/JjLGVAamMT