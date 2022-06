Jaunā tenisa zvaigzne Gofa ar uzrakstu uz TV kameras aicina apturēt apšaudes ASV

Jaunā tenisa zvaigzne Koko Gofa pēc iekļūšanas Francijas atklātā čempionāta finālā tradicionālā autogrāfa vietā uz TV kameras uzrakstīja aicinājumu vērsties pret apšaudēm, kas pēdējā laikā daudz skārušas ASV.

"French Open" pusfinālā 18 gadus vecā Gofa ar 6-3, 6-1 pieveica itālieti Martinu Trevizanu, kļūstot par jaunāko "Grand Slam" finālisti pēdējo 18 gadu laikā. Pēc intervijas kortā Gofa piegāja pie TV kameras, bet nesniedza savu autogrāfu, tā vietā uzrakstot "Peace - end gun violence" ("Miers – pārtrauciet ieroču vardarbību").

"Es nezināju, ko rakstīšu, pat tad, kad gāju pie kameras. Vienkārši šajā brīdī sajutu, ka ir īstais. Es jutu, ka ir īstais brīdis. Ceru, ka to sadzirdēs cilvēki kabinetos un mainīs lietas," vēlāk teica jaunā tenisa zvaigzne.

After advancing to the biggest match of her career, Coco Gauff wrote "End gun violence" on the camera 🙌 pic.twitter.com/7O0avmtq1C