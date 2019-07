Jūrmalas WTA turnīrā tomēr nepiedalīsies viena no potenciālajām favorītēm Kasatkina

Viena no potenciālajām favorītēm Darja Kasatkina no Krievijas atsaukusi dalību no Jūrmalā gaidāmā Sieviešu tenisa asociācijas (WTA) pasaules tūres turnīra "Baltic Open", informē rīkotāji.

Kasatkina pasaules rangā pašlaik ieņem 30.vietu un tika uzskatīta par vienu no Jūrmalas turnīra favorītēm. Krievietes vietā pie iespējas spēlēt "Baltic Open" turnīrā tikusi 18 gadus vecā slovēniete Jaja Juvana, kura ir WTA ranga 133.pozīcijā.

Vēl otrdien dalību no Jūrmalas sacensībām atsauca Alisone van Ujtvanka no Beļģija, kura WTA rangā atrodas 58.vietā.

Visaugstāk pasaules rangā no Jūrmalā gaidāmā WTA turnīra dalībniecēm atrodas Latvijas pirmā rakete Anastasija Sevastova, kura ir planētas 12.numurs. Sacensībās piedalīsies arī valsts otrā rakete Jeļena Ostapenko.

Tikmēr Latvijas trešā rakete Diāna Marcinkēviča saņēmusi "Baltic Open" organizatoru speciālo ielūgumu jeb "wild card", kas kvalifikācijas sacensībās piešķirts arī Danielai Vismanei un Kamillai Bartonei.

WTA turnīrs Lielupes kortos notiks no 22. līdz 28.jūlijam, bet sacensībām piešķirta "International" kategorija.

"Baltic Open" sāksies ar kvalifikāciju, kur piedalīsies 24 tenisistes, bet pamatturnīrā startēs 32 spēlētājas.