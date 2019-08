Kiriosam par rakešu laušanu un spļaušanu tiesnesim piespriests 113 000 ASV dolāru sods

Austrālijas tenisistam Nikam Kiriosam ceturtdien piešķirts 113 000 ASV dolāru (101 700 eiro) naudas sods par nepiedienīgu uzvedību Sinsinati turnīrā, paziņojusi Tenisa profesionāļu asociācija (ATP).

Neviennozīmīgi vērtētajai austrāliešu tenisa zvaigznei Kiriosam sods piešķirts par divu rakešu salaušanu, aizskarošu tirāžu veltīšanu spēles tiesnesim un spļaušanu viņam.

ATP paskaidrojusi, ka sankcijas ietvēra arī neatļautas darbības ar bumbiņām, korta pamešanu bez atļaujas, neķītrus izteikumus un nesportisku rīcību otrās kārtas zaudējumā Krievijas tenisistam Karenam Hačanovam.

Spēlē naktī uz trešdienu pasaules 27. rakete nosaucis tiesnesi Fergusu Mērfiju par "mēbeli", atsakoties paspiest viņam roku un vienlaikus spļaujot tiesneša krēsla virzienā.

