Kornē pārspēj Halepu un ar 63. mēģinājumu sasniedz 'Grand Slam' ceturtdaļfinālu

Francijas tenisiste Alizē Kornē pirmdien pēc uzvaras pār Simonu Halepu "Australian Open" ceturtajā kārtā pirmo reizi sasniedza "Grand Slam" turnīru ceturtdaļfinālu.

Turnīra ceturtajā kārtā WTA ranga 61. vietā esošā Kornē ar rezultātu 6-4, 3-6, 6-4 pārspēja Simonu Halepu, kura turnīrā izlikta ar 14. numuru, bet WTA rangā atrodas 15. pozīcijā.

32 gadus vecā Kornē "Grand Slam" pamatturnīros bija spēlējusi 63 reizes, un viņa pirmo reizi iekļuva ceturtdaļfinālā. "Australian Open" ceturto kārtu viņa nebija sasniegusi kopš 2009. gada.

