Kostjuka nepaspiež roku Sabaļenkai; skatītāji ukrainieti izsvilpj

Ukrainas tenisiste Marta Kostjuka svētdien jau pirmajā kārtā izstājās no "French Open" turnīra, un pēc zaudējuma viņa nepaspieda roku baltkrievietei Arinai Sabaļenkai. Sanākušie skatītāji viņu par to izsvilpa.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kostjuka ar rezultātu 3-6, 2-6 zaudēja vienai no turnīra favorītēm Sabaļenkai. Pēc mača noslēguma abas tenisistes viena otrai pagāja garām, un ierastais rokas spiediens izpalika.

Ukrainas tenisisti pirms un pēc mačiem neizrāda nepaspiež roku pretiniekiem no agresorvalstīm Krievijas un Baltkrievijas. Kostjuka atvadījās tikai no galvenā tiesneša un devās prom no korta, bet līdzjutēji viņai veltīja svilpienus.

"Es vēlos redzēt cilvēku reakciju pēc 10 gadiem, kad karš būs beidzies. Es domāju, ka viņi nejutīsies labi par to, ko viņi šodien darīja," pēc mača teica Kostjuka. "Viņiem vajadzētu nokaunēties par sevi."

Sabaļenka sākotnēji domāja, ka svilpieni bija veltīti viņai, un viņa uz to asi reaģēja, bet pēc tam saprata, ka tas bija vērsts pret Kostjuku, kad, ukrainietei atstājot laukumu, pūlis atkal izsaucās.

"Šī bija ļoti smaga spēle, smaga emocionāli," intervijā kortā sacīja Sabaļenka. "Man likās, ka ūjināšana bija pret mani, tāpēc jutos mazliet pārsteigta. Bet tad es jutu jūsu atbalstu."

Pirms mača pati Sabaļenka, kura iepriekš teikusi, ka "neviens neatbalsta karu", bija norādīja, ka viņa saprastu, ja Kostjuks viņu ienīstu.