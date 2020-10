Kvitova pirmo reizi pēdējo astoņu gadu laikā sasniedz 'French Open' pusfinālu

Čehijas tenisiste Petra Kvitova trešdien Parīzē pirmo reizi pēdējo astoņu gadu laikā sasniedza Francijas atklātā čempionāta pusfinālu.

Ranga 11. un turnīra septītais numurs Kvitova ceturtdaļfinālā ar 6-3, 6-3 pārliecinoši uzvarēja Lauru Zīgemundi no Vācijas (WTA 66.).

Kvitova pēdējo reizi "French Open" pusfinālu sasniedza 2012. gadā. Pirms astoņiem gadiem viņa pusfinālā piekāpās slavenajai Marijai Šarapovai, kura pēcāk arī svinēja uzvaru turnīrā.

""Grand Slam" turnīru ceturtdaļfināli vienmēr ir grūti," pēc uzvaras teica Kvitova. "Pirmajā setā ieguvu vienu breiku, bet otrajā to netrūka. Esmu priecīga, ka izdevās noturēt servi un izcīnīt uzvaru."

Pusfinālā Kvitovai būs jāspēkojas ar ASV tenisisti Sofijas Keninu (WTA 6.), kura trešdien vēlāk aizvadītā ceturtdaļfināla spēlē ar rezultātu 6-4, 4-6, 6-0 pieveica tautieti Danielu Kolinsu (WTA 57.).

Kenina sezonas sākumā triumfēja "Australian Open", bet iepriekš viņas labākais rezultāts "Grand Slam" turnīros bija pērn Parīzē sasniegtā ceturtā kārta.

Abas tenisistes savā starpā spēkojušās divas reizes un abos mačos uzvarējusi Kvitova.

Jau zināms, ka otrā pusfinālā savā starpā tiksies kvalifikāciju izgājusī Argentīnas spēlētāja Nadja Podoroska un neizsētā poliete Iga Švjonteka.

Dāmu konkurencē Francijas atklātajā čempionātā šosezon nestartē ranga pirmais numurs no Austrālijas Ešlija Bārtija, jaunā "US Open" čempione Naomi Osaka no Japānas, kā arī talantīgā kanādiete Bjanka Andresku.

"Roland Garros" turnīram šogad bija jānotiek no 25.maija līdz 7.jūnijam, bet marta vidū tas tika pārcelts uz rudeni un ir sezonas pēdējās "Grand Slam" sacensības.

Turnīrs norisinās uz māla seguma.