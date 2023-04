Latvijas izlases tenisistes zaudē Ungārijai

Latvijas sieviešu tenisa izlase ceturtdien Antaljā piekāpās Ungārijai Billijas Džīnas Kingas kausa Eiropas/Āfrikas zonas pirmās grupas duelī.

Pirmajā duelī Diāna Marcinkēviča (WTA 395.) ar 1-6, 6-7 (2:7) zaudēja Natālijai Sabaninai (WTA 249.).

Latvijas tenisiste vairāk punktu nekā pretiniece guva ar otro servi (16/34 pret 3/17), bet ungāriete dominēja pirmo servju izspēlēs (31/45 pret 16/38). Marcinkēviča punktā pārvērta pusi no astoņām breikbumbām, bet ungāriete - sešas no 11, visā spēlē uzvarot 74 no 134 izspēlēm.

Dueļa turpinājumā Daniela Vismane, kura WTA rangā ieņem 299.vietu, ar 6-2, 6-3 uzvarēja Jani Reku-Lucu (WTA 129.)

Vismane vairāk punktu nekā pretiniece guva ar pirmo servi (26/38 pret 16/42), bet ungāriete dominēja otro servju izspēlēs (10/22 pret 2/7). Latviete punktā pārvērta sešas no 11 breikbumbām, bet ungāriete - divas no trim.

Visā spēlē Vismane uzvarēja 66 no 109 izspēlēm.

Uzvarētājas šajā mačā tika noskaidrotas dubultspēlē, kurā Vismane ar Marcinkēviču ar 1-6, 2-6 piekāpās Annai Bondarai un Dalmai Galdi.

Abi dueti ieguva 12 breikbumbas, taču Latvijas duets izmantoja divas, bet pretinieces - sešas.

Jau ziņots, ka pirmajās cīņās Latvija ar 0-3 zaudēja Nīderlandei un ar 3-0 pārspēja Ēģipti.

Sacensības A grupā Latvijas tenisistes noslēgs ar maču ar Turcijas izlasi. B grupā cīnās Zviedrija, Norvēģija, Serbija, Dānija, Bulgārija un Horvātija.

Grupu uzvarētājas uzreiz nodrošina ceļazīmi uz "play off" kārtu, kurā iekļūs arī komanda, kas uzvarēs otro vietu ieguvēju savstarpējā duelī. Pārējās izlases aizvadīs mačus par vietām, divām vājākajām izkrītot uz Eiropas/Āfrikas otro grupu.

Latvijas izlases sastāvā ir valsts trešā rakete Daniela Vismane (WTA 299.), Diāna Marcinkēviča (WTA 395.), kā arī rangā neesošās juniores Beatrise Zeltiņa un Adelina Lačinova. Izlases kapteinis ir Adrians Žguns.

Latvijai šajā mačsacīkstē jāiztiek bez valsts vadošajām tenisistēm. Jeļena Ostapenko (WTA 22.) nespēlē saslimšanas seku dēļ, Anastasija Sevastova ieturējusi pauzi karjerā, bet Darja Semeņistaja (WTA 224.) aizvada profesionālā tenisa turnīru.

Pērn novembrī Latvijas tenisistes "play-off" kārtas duelī ar 2-3 zaudēja Austrijai, kas tādējādi iekļuva kvalifikācijas kārtā, nosūtot latvietes uz Eiropas/Āfrikas pirmo grupu.

Turnīrs Antaljā norisinās āra kortos ar māla segumu.