Latvijas tenisa izlase Federāciju kausa izlozē iekļauta starp neizsētajām komandām

Latvijas sieviešu tenisa izlase 2020.gada Federāciju kausa fināla kvalifikācijas izlozē iekļauta starp neizsētajām komandām, informē rīkotāji.

Tikmēr starp izsētajām ir ASV, Baltkrievija, Rumānija, Vācija, Spānija, Šveice, Beļģija un Lielbritānija.

Latvijas izlases pretiniece kvalifikācijā tiks noskaidrota pēc nedēļas, kad norisināsies izloze.Automātiskas vietas finālturnīrā saņēmušas rīkotāja Ungārija, šī gada finālistes Austrālija un Francija, kā arī speciālo ielūgumu saņēmusī Čehija, kas saņēma vienbalsīgu Starptautiskās Tenisa federācijas (ITF) valdes atbalstu.Līdz pat 2022.gadam Federācijas kausa fināli notiks Budapeštā Lāslo Papa vārdā nodēvētajā arēnā uz māla segumiem.Jaunie noteikumi paredz, ka cīņu par finālu kopumā uzsāks 20 izlases, bet 12 labākās kvalificēsies fināla turnīram.2020.gada fināla kvalifikācijas turnīrā sacentīsies 16 komandas un šīs sacensības paredzētas no 7. līdz 8.februārim, kur katra komanda aizvadīs pa piecām spēlēm. Astoņas labākās pievienosies jau minētajai četrotnei.Fināla sacensībās komandas tiks sadalītas četrās grupās pa trim komandām katrā, visām izlasēm pret katru komandu aizvadot divas vienspēles un vienu dubultspēli. Finālistes automātiski kvalificēsies nākamā gada fināla turnīram, bet trešās līdz desmitās vietas īpašnieces garantēs sev vietu nākamā gada fināla kvalifikācijas turnīrā.Tikmēr turnīra galvenā balva būs 18 miljoni dolāri (nepilni 16 miljoni eiro), no kuriem 12 miljoni (10,5 miljoni eiro) tiks piešķirti spēlētājām, bet atlikušie seši (5,3 miljoni eiro) nokļūs nacionālo federāciju rīcībā.Jaunais sacensību formāts tika apstiprināts sadarbojoties ITF, Sieviešu tenisa asociācijai (WTA) un tās spēlētāju padomei, kā arī nacionālajām federācijām. Izmaiņas turnīra norisē tika veiktas, lai saudzētu spēlētāju veselību, tādējādi sacensību fināli pārcelti no novembra uz aprīli, kā arī Federāciju kausa kalendārs tiks pakārtots WTA sezonas sacensību kalendāram. Līdz ar izmaiņām noteikumos, spēlētājām būs garāks atpūtas periods pēc aizvadītās sezonas.Tikmēr zemāka līmeņa grupu turnīri aizvien noritēs divas nedēļas, bet komandu skaits, kas kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram, palielināts no četrām uz astoņām. Šīs astoņas komandas sacentīsies ar augstākā līmeņa kvalifikācijas turnīra astoņām zaudētājām, tādējādi cīnoties par vietu nākamā gada fināla kvalifikācijas sacensībās.Latvijas tenisistes šogad apstājās pārspēlēs par vietu Federāciju kausa Pasaules pirmajā grupā, piekāpjoties Vācijai.Jau ziņots, ka arī Deivisa kauss vīriešu komandām šogad notiks jaunā formātā. Trofeja novembrī tiks izcīnīta pēc finālturnīra principa, sacensībās kopumā startējot 18 izlasēm.