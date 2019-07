Līdzjutēju iecienītie Marejs/Viljamsa izstājas Vimbldonas trešajā kārtā

Vimbldonas čempionāta publikas mīluļi Endijs Marejs/Serēna Viljamsa trešdien cietuši zaudējumu jaukto dubultspēļu trešās kārtas spēlē, tajā ar 3-6, 6-4, 2-6 piekāpjoties ar pirmo numuru izliktajam Bruno Suareša un Nikolas Meliharas pārim.

Par "Mar-rēna" jau nodēvētais pāris spēja atgūties no zaudējuma pirmajā setā un izmantot trīs Suareša dubultkļūdas otrā serva pēdējā geimā, lai izlīdzinātu rezultātu.

Tomēr Brazīlijas tenisists ar skaistu sitienu starp abiem pretiniekiem spēja lauzt Mareja/Viljamsas servi trešā seta ievadā, kas vieniem no turnīra favorītiem ļāva atrauties un galu galā arīdzan uzvarēt spēlē.

Vienspēļu tenisa zvaigznes Viljamsa un Marejs tūlīt pēc zaudējuma pie tīkla gan devās ar smaidu sejā, pie viena izpelnoties stāvošas ovācijas no klātesošajiem skatītājiem.

It's the end of the road for MurRena...

Marejs pēc janvārī piedzīvotas gurna operācijas nebija spēlējis līdz jūnijam, taču skots vienspēļu turnīros vēl nav atgriezies. Tenisists gan saglabā pietāti un izteicies, ka diez vai spēs piedalīties septembrī notiekošajā "US Open" turnīrā.

"Domāju, ka daudz sasniedzu. Ņemot vērā spēļu prakses trūkumu, nospēlēju labi. Pozitīvākais ir tas, ka mans ķermenis jūtas labi," pēc spēles teica Marejs.

Savukārt Viljamsai čempionāts vēl nav noslēdzies. Amerikāniete ceturtdien dāmu vienspēļu pusfinālā tiksies ar Čehijas pārstāfvi Barboru Stricovu.

Seriously, how? 😮

The MurRena journey was fun while it lasted, but they left us something special to remember them by…#Wimbledon | @andy_murray | @serenawilliams pic.twitter.com/4XuPnXl5T7