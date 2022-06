Nadals: Kad Ukrainā mirst ģimenes un bērni, Vimbldonas un ATP lēmumiem nav nozīmes

Titulētais Spānijas tenisists Rafaels Nadals Vimbldonas organizatoru un Tenisa profesionāļu asociācijas (ATP) strīdā saprot abas puses, tomēr norāda, ka šajā laikā, kad Ukrainā Krievijas īstenotā militārā iebrukuma dēļ mirst ģimenes un bērni, lēmumiem nav nekādas nozīmes.

Jau vēstīts, ka aizvadītajā nedēļas nogalē Nadals 14. reizi triumfēja "French Open", kas viņam bija arī 22. "Grand Slam" tituls karjerā. Nākamais "Grand Slam" turnīrs risināsies Vimbldonā, kur piedalīties nevarēs Krievijas un Baltkrievijas tenisisti. Šādu lēmumu organizatori skaidroja ar to, ka būtu nepieņemami Krievijas režīmam iegūt jebkādus ieguvumus no Krievijas un Baltkrievijas spēlētāju dalības.

ATP un Sieviešu tenisa asociācija (WTA) pēc šī Vimbldonas rīkotāju lēmuma paziņoja, ka nepiešķirs ranga punktus par dalību šajā turnīrā. Vimbldonas čempionāta rīkotāji šādu lēmumu nosauca par neproporcionālu liegumam šo valstu tenisistiem piedalīties turnīrā, tomēr savu lēmumu viņi nemainīs.

"Kad redzam daudzas ģimenes un bērnus mirstam un ciešam, tad tenisa nozīme ir nulles vērtībā. Tam nav nozīmes, vai Vimbldona pieņem vienu vai otru lēmumu. Nav nozīmes, vai ATP pieņem vienu vai otru lēmumu. Tas, ka cilvēki mirst, ir dramatiski. Cieš tik daudz ģimeņu," intervijā CNN teica Nadals.

"Es saprotu Vimbldonas lēmumu, es to cienu. Es no sava skatu punkta to uzskatu par godīgu. Protams, organizatoriem bija arī spiediens no valdības. Taču, skatoties no ATP puses, viņiem ir jāaizstāv arī savi biedri. Abas puses aizstāv savas intereses, nav tā, ka viens būtu labāks par otru," viņš norādīja.

Nadals arī uzsvēra, ka daudzi Krievijas un Baltkrievijas tenisisti iestājas pret šo karu, taču nedrīkst to publiski atklāt.

"Tenisa tūrē savus kolēģus es pazīstu ļoti labi. Ir spēlētāji, kuri neko daudz nedrīkst teikt, taču viņiem nav nekādas saistītas ar šo karu. Viņi to neatbalsta," teica Nadals.