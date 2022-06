Nadals Vimbldonas turnīrā pieveic lietuvieti Beraņķi

Lietuvas pirmā rakete tenisā Ričards Beraņķis Vimbldonas turnīru ceturtdien beidza pēc zaudējuma spānim Rafaelam Nadalam.

Beraņķis (ATP 106.) atzina titulētā spāņa pārākumu ar 4-6, 4-6, 6-4, 3-6, spēles beigu daļu aizvadot zem jumta.

Pasaules ranga ceturtais numurs Nadals, kurš Londonā izsēts ar otro numuru, trešajā kārtā tiksies ar turnīra 27.raketi itāli Lorenzo Sonego (ATP 54.).

Zaudējumu ceturtdien cieta pasaules ranga 16.numurs no Kanādas Deniss Šapovalovs, kurš ar 2-6, 6-4, 1-6, 6-7 (6:8) atzina Brendona Nakašimas no ASV (ATP 56.) pārākumu, kā arī pasaules ranga 15.rakete no Argentīnas Djego Švarcamsn, kurš ar 2-6, 6-4, 6-0, 6-7 (6:8), 1-6 piekāpās mājiniekam Līemam Broudijam (ATP 132.).

Sacensības turpināt nespēja spānis Roverto Bautista Aguts (ATP 19.), kura pretinieks no Kolumbijas Daniels Riveross (ATP 109.) bez cīņas iekļuva nākamajā kārtā.

Uzvaras svinēja grieķis Stefans Cicips (ATP 5.) un austrālietis Niks Kiris (ATP 40.), kurš pieveica serbu Filipu Krajinoviču (ATP 31.).