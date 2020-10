Neizsētā Švjonteka pārsteidz Keninu un izcīna pirmo 'Grand Slam' titulu karjerā

Polijas tenisiste Iga Švjonteka sestdien "French Open" finālā pārsteidza šīs sezonas Austrālijas atklātā čempionāta uzvarētāju Sofiju Keninu, izcīnot savu pirmo "Grand Slam" titulu karjerā.

Švjotneka (WTA 53.) finālā ar rezultātu 6-4, 6-1 uzvarēja Keninu no ASV (WTA 6.), kura bija izlikta ar ceturto numuru.

Polijas tenisiste pirmajā setā ātri vien ieguva trīs setu pārsvaru (3-0), bet devītajā geimā nespēja nosargāt savu servi, kā rezultātā Kenina atspēlēja arī mačbumbu. Nākamajā izspēlē Švjonteka visai ātri nokārtoja uzvaru setā.

Otrajā setā abas tenisistes viena otrai atņēma pirmo servi, bet turpinājumā Kenina zaudēja arī savas nākamās divas serves, kas lielā mērā arī izšķīra spēles likteni.

* adds Grand Slam champion to her resume * 🇵🇱 @iga_swiatek secures her first Grand Slam title by defeating Kenin, 6-4, 6-1. 🏆#RolandGarrospic.twitter.com/EFTAqgZYyY — wta (@WTA) October 10, 2020

Švjonteka ir pirmā Polijas tenisiste, kura kronēta par "Grand Slam" čempioni. Ceturtdien viņa kļuva par pirmo Polijas tenisisti, kurai pēdējā 81 gada laikā izdevies sasniegt Francijas atklātā čempionāta finālu.

19 gadus vecā Švjonteka Parīzē šogad nezaudēja nevienu setu, bet vidēji laukumā vienā spēlē pavadīja nedaudz vairāk nekā stundu. Poliete ir jaunākā "French Open" čempione kopš 1992. gada.

Tāpat Švjonteka kļuva tikai par otro no septiņām neizsētajām tenisistēm, kurai izdevies uzvarēt "French Open". Iepriekš to 2017. gadā pirmo reizi paveica Jeļena Ostapenko.

Savukārt Keninai bija iespēja kļūt par pirmo tenisisti, kurai kopš 2016. gada vienas sezonas laikā izdevies izcīnīt divus "Grand Slam" titulus. Iepriekš to paveica vāciete Angelika Kerbere, kura uzvarēja Austrālijā un ASV.

Zīmīgi, ka Kenina iepriekš karjerā māla seguma turnīros ne reizi nebija spēlējusi ceturtdaļfinālā.

Dāmu konkurencē Francijas atklātajā čempionātā šosezon nestartēja ranga pirmais numurs no Austrālijas Ešlija Bārtija, jaunā "US Open" čempione Naomi Osaka no Japānas, kā arī talantīgā kanādiete Bjanka Andresku.

"Roland Garros" turnīram šogad bija jānotiek no 25. maija līdz 7. jūnijam, bet marta vidū tas tika pārcelts uz rudeni un ir sezonas pēdējās "Grand Slam" sacensības.

Turnīrs norisinājās uz māla seguma.