Oficiāli: Krievijas un Baltkrievijas tenisistiem liegs piedalīties Vimbldonā

Krievijas un Baltkrievijas tenisistiem būs liegts piedalīties sezonas trešajā "Grand Slam" turnīrā – Vimbldonas čempionātā. Sākotnēji šo informāciju ziņoja medijs "The New York Times", bet vēlāk trešdienas pēcpusdienā to apstiprināja arī organizatori.

Visanglijas launtenisa un kroketa klubs paziņoja, ka tās pienākums ir "ierobežot Krievijas globālo ietekmi ar visstingrākajiem pieejamajiem mēriem."

"Šajos apstākļos, kad notiek neattaisnojama un bezprecedenta militārā agresija, būtu nepieņemami Krievijas režīmam iegūt jebkādus ieguvumus no Krievijas un Baltkrievijas spēlētāju dalības," teikts organizatoru paziņojumā. "Tāpēc ar dziļu nožēlu mums nākas atteikt Krievijas un Baltkrievijas spēlētāju dalību Vimbldonā."

Vimbldonas čempionāts būs pirmais "Grand Slam" turnīrs, kurā Krievijas karadarbības Ukrainā dēļ tiks liegta dalība Krievijas un Baltkrievijas tenisistiem.

ATP ranga pirmajā trīdesmitniekā ir četri Krievijas tenisisti, bet WTA ranga pirmajā četrdesmitniekā ir piecas Krievijas sportistes. "US Open" čempions Daniils Medvedevs (ATP 2.) no Krievijas ir visslavenākais šo valstu sportists. Viņa tautietis Andrejs Rubļovs rangā atrodas astotajā vietā, kamēr Karens Hačanovs un Aslans Karacevs attiecīgi atrodas 26. un 30. vietā. Baltkrievs Iļja Ivaška ieņem 44. vietu.

Sieviešu tenisā baltkrievietes Arina Sabaļenka un Viktorija Azarenka atrodas ranga pirmajā piecdesmitniekā, tāpat kā Krievijas pārstāves Anastasija Pavļučenkova, Veronika Kudermetova, Darja Kasatkina un Ludmila Samsonova.

Atšķirībā no daudziem citiem sporta veidiem, Krievijas un Baltkrievijas tenisisti var turpināt savas profesionālās gaitas kā neitrāli sportisti. Tomēr viņi savu izlašu rindās nevarēja piedalīties Deivisa kausā un Billijas Džīnas Kingas kausā, kuros 2021. gadā uzvarēja Krievijas tenisa izlases. Tāpat tika atcelti arī vairāki gan augsta, gan zemāka līmeņa turnīri, kurus bija plānots aizvadīt Krievijā un Baltkrievijā.

Vimbldonas turnīra rīkotāji atsevišķu valstu sportistiem iepriekš liedza spēlēt pēc Otrā pasaules kara, kad sacensībās nevarēja piedalīties Vācijas, Japānas un vēl vairāku valstu tenisisti.

Prestižais turnīrs norisināsies no 27. jūnija līdz 10. jūlijam.