Osaka iekļūst 'Australian Open' ceturtdaļfinālā

Japānas tenisiste Naomi Osaka svētdien Austrālijas atklātā čempionāta astotdaļfinālā spēja atspēlēt divas mačbumbas un sīvā trīs setu cīņā iekļuva ceturtdaļfinālā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ranga trešais numurs Osaka astotdaļfinālā ar 4-6, 6-4, 7-5 uzvarēja spānieti Garvinji Mugurusu (WTA 14.).

Trešā seta devītajā geimā Osaka pie rezultāta 4-5 bija iedzinējos ar 15:40 un bija tuvu tam, lai izstātos no turnīra. Japāniete prata nosargāt servi, bet desmitajā geimā to atņēma Mugurusai un panāca neizšķirtu 5-5. Turpinājumā Spānijas pārstāve servi zaudēja arī 12.geimā, kā rezultātā izlaida uzvaru no rokām un piedzīvoja zaudējumu.

"Viņas labais sniegums mani iespaidoja. Izšķirošajos punktos biju spiesta strādāt pati ar sevi," teica Osaka, kurai izspēles ar uzvarētu punktu izdevās noslēgt 40 reizes. Tāpat viņa pieļāva 36 nepiespiestās kļūdas.

Zīmīgi, ka abas tenisistes karjeras laikā kopā izcīnījušas piecas "Grand Slam" trofejas, taču savā starpā līdz šim nebija tikušās.

Ceturtdaļfinālā Osaka tiksies ar taivānieti Suveju Sje (WTA 71.), kura astotdaļfinālā ar 6-4, 6-2 uzvarēja Marketu Vondrušovu no Čehijas (WTA 20.), kurai bija piešķirts 19.numurs.

Sje ir pirmā tenisistes atklātajā ērā, kurai 35 gadu vecumā pirmo reizi izdevies sasniegt "Grand Slam" turnīra astotdaļfinālu.

Tāpat trīs setu cīņā ceturtdaļfinālu sasniedza Rumānijas pārstāve Simona Halepa (WTA 2.). Viņa ar 3-6, 6-1, 6-4 uzvarēja Francijas atklātā čempionāta uzvarētāju Igu Švjonteku no Polijas (WTA 17.), kurai bija piešķirts 15.numurs.

"Zināju, ka viņa sitienus izpildīs ar lielu spēku, bet pēc pirmā seta es piespiedu viņu vairāk skriet, kas arī atmaksājās ar neprecīziem sitieniem," uzvaras taktiku pēc spēles atklāja Halepa.

Ceturtdaļfinālā Halepa tiksies ar amerikānieti Serēnu Viljamsu, kuru viņa 2019.gadā uzvarēja Vimbldonas finālā. Viljamsa karjeras laikā uzvarējusi 23 "Grand Slam" trofejas.

Viljamsa (WTA 11.), kurai piešķirts desmitais numurs, svētdien ar 6-4, 2-6, 6-4 uzvarēja Baltkrievijas tenisisti Arinu Sabaļenku (WTA 7.).

ASV tenisistei Austrālijā ir iespēja izcīnīt savu 24. "Grand Slam" trofeju, tādējādi atkārtojot visu laiku labāko rezultātu.

Pirmdien cīņu par ceturtdaļfinālu aizvadīs vēl astoņas tenisistes, kuru vidū būs arī ranga pirmais numurs no Austrālijas Ešlija Bārtija.

Jau ziņots, ka vienspēlē abas Latvijas tenisistes Jeļena Ostapenko un Anastasija Sevastova zaudēja pirmajā kārtā, katrai no sportistēm nopelnot pa desmit pasaules ranga punktiem.

Austrālijas atklātā čempionāta kvalifikācija šogad Covid-19 dēļ notika Dohā un Dubaijā. Pamatturnīrs Melburnā plānots līdz 21.februārim. Ierasti sacensības noris janvārī, bet šogad tās Covid-19 pandēmijas dēļ pārceltas trīs nedēļas vēlāk.

Pagājušajā gadā uzvaru vīriešu konkurencē svinēja Novaks Džokovičs no Serbijas, bet starp dāmām labākā bija Sofija Kenina no ASV.