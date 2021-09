Osaka zaudē 'US Open' trešajā kārtā un paziņo par plāniem paņemt pauzi no tenisa

Japānas tenisiste Naomi Osaka piektdien piedzīvoja zaudējumu "US Open" turnīra trešajā kārtā un pēc neveiksmes ar asarām acīs paziņoja, ka kādu laiku neplāno atgriezties tenisa kortā.

WTA ranga trešā rakete Osaka ar 7-5, 6-7 (2:7), 4-6 piekāpās kanādiešu talantīgajai tenisiste Leilai Fernandesai (WTA 73.).

Otrā seta galotnē pie rezultāta 6-5 Osakai neizdevās izpildīt spēcīgu servi un arī sniegums izspēlēs neapmierināja tenisisti, tāpēc viņa vairākkārt trieca raketi pret kortu. Tāpat Osaka kritiku no skatītājiem izpelnījās par bumbiņas iesišanu tribīnēs.

"Pēdējā laikā, kad uzvaru, nejūtu prieku, bet gan atviegloju. Kad zaudējumu, jūtos ļoti bēdīga. Nedomāju, ka tas ir normāli. Es raudu, kad pati to nevēlos," pēc neveiksmes teica Osaka. "Jūtu, ka pienācis laiks tikt galā ar sevi, tāpēc nezinu, kad es nākamreiz varētu atgriezties kortā."

Osakai šogad bija iespēja aizstāvēt savu "US Open" titulu, kas pēdējo reizi 2014.gadā izdevās Serēnai Viljamsai.

Tikmēr Arina Sabaļenka no Baltkrievijas (2.) ar 6-3, 6-3 pārspēja Danielu Rosu Kolinsu no ASV (29.). Maču zaudējusī tenisiste turnīrā startēja ar 26.numuru.

Sabaļenka astotdaļfinālā tiksies ar beļģieti Elizu Mertensu (15.). Viņa trešajā kārtā ar 6-3, 7-5 uzvarēja Onsu Žabēru no Tunisijas (21.), kurai bija piešķirts 20.numurs.

Rumānijas tenisiste Simona Halepa (13.) trešajā kārtā ar 7-6 (13:11), 4-6, 6-3 pieveica Jeļenu Ribakinu no Kazahstānas (20.). Viņa astotdaļfinālā spēkosies ar Elinu Svitoļinu no Ukrainas (5.), kura ar 6-4, 6-2 pārliecinoši uzvarēja Darju Kasatkinu no Krievijas (27.).

Ar devīto numuru izsētā Garvinje Mugurusa (10.) no Spānijas trešajā kārtā ar 6-4, 3-6, 6-2 pārspēja Viktoriju Azarenku no Baltkrievijas (19.), kura pagājušajā gadā spēlēja šī turnīra finālā.

Mugursa astotdaļfinālā spēlēs pret Barboru Krejčikovu no Čehijas (9.). Krejčikova trešajā kārtā ar 6-4, 6-2 uzvarēja Kamillu rahimovu no Krievijas (134.).

Savukārt Angelika Kerbere no Vācijas (17.) ar 5-7, 6-2, 6-3 pieveica Sloeinu Stīvensu no ASV (66.).

ASV atklātais čempionāts, kas ir sezonas pēdējais "Grand Slam" turnīrs, norisināsies līdz 12.septembrim.