19.06.2019 18:15 Ostapenko aizvada izcilu spēli un sasniedz gada pirmo ceturtdaļfinālu (17) Authors Reinis Lācis Sporta nodaļas žurnālists Article Actions 29 Foto: Reuters/Scanpix/LETA Latvija tenisiste Jeļena Ostapenko trešdien Birmingemas “Premier” turnīra otrās kārtas spēlē demonstrēja lielisku sniegumu, ar 6-3, 6-4 apspēlējot pasaules 18. raketi Johannu Kontu no Lielbritānijas un sasniedzot pirmo ceturtdaļfinālu kopš 2018. gada Vimbldonas turnīra. Pirmā seta neveiksmīgais brīdis Latvijas tenisistei pienāca pašā tā sākumā. Ostapenko savā serves geimā nonāca zaudētājos 0:40, taču spēja izrāpties no bedres un geimu uzvarēt. Kopš tā brīža 22 gadus vecā tenisiste vairs nepateicīgās situācijās īsti nenonāca. Ostapenko pie 1-0 lauza pretinieces servi, kā arī diezgan ātri uzvarēja vēl divos savos serves geimos. Lai gan brīžiem piekliboja servju precizitāte, Ostapenko servēja neierasti labi, kā arī bija diezgan precīza, spēlējot sev ierastajā agresīvajā manierē. Tenisiste pirmo setu uzvarēja ar 6-3. Arīdzan otrā seta sākumā tika lauzta Kontas serve, Ostapenko gūstot vadību 2-1. Mazs lūzuma brīdis pienāca seta viduspunktā, kad Konta pirmo reizi spēlē lauza kādu Ostapenko servi, panākot 3-3. Taču mobilizētā un pārliecinātā Ostapenko nezaudēja spēles ritmu, atbildot arī ar lauztu serves geimu. Tam sekoja pāris izcilas serves, kas ļāva panākt jau 5-3. Lielbritāniete vienu geimu atguva, bet uzvaru spēlē tāpat varēja svinēt Latvijas tenisiste, triumfējot ar 6-3, 6-4. Turnīra nākamajā kārtā Ostapenko spēlēs pret Horvātijas tenisisti Petru Martiču (25. vieta rangā) vai Krievijas pārstāvi Margaritu Gasparjanu (62. vieta). Tā būs Ostapenko pirmā ceturtdaļfināla spēle kopš 2018. gada Vimbldonas turnīra, kurā Ostapenko sasniedza pusfinālu, ar 7-5, 6-4 pārspējot Slovākijas tenisisti Dominiku Cibulkovu. Jau ziņots, ka Birmingemas turnīra pirmajā kārtā Latvijas tenisiste ar 6-0, 6-2 sagrāva polieti Igu Švjateku. Portāls "Delfi" piedāvāja spēles teksta tiešraidi, kurā var uzzināt detalizētu mača gaitu. BIRMINGEMAS TENISA TURNĪRS: JEĻENA OSTAPENKO – JUHANNA KONTA Spēles statistika: Jeļena Ostapenko – Johanna Konta 6-3, 6-4Konta atsit Ostapenko servi, bet tūlīt seko sitiens uz pretējo laukuma stūri. 15:0! Pie 30:15 tiek pieļauta jau spēles sestā dubultkļūdai. Jaudīgajai servēšanai bijusi sava cena. Konta nonāk pateicīgā situācijā ilgā izspēlē, taču sit pāri laukuma gala līnijai. Ostapenko 40:30 un pirmā mačbumba! Pretiniece vēlreiz sit neprecīzi. Ostapenko uzvar un pirmo reizi 2019. gadā iekļūst kāda turnīra ceturtdaļfinālā. Jeļena Ostapenko – Johanna Konta 6-3, 5-4Tenisistes spēlē no gala līnijas līdz Ostapenko raida skaistu sitienu pa līniju, kurš krīt tieši laukumā, bet pretiniecei nav aizsniedzams, 15:15. Konta izpilda labu sitienu un uzreiz tuvojas tīklam. Iespējams, gan, ka Lielbritānijas tenisiste ar šādu lēmumu pārsteidzās. Ostapenko pareizajā brīdī raida sitienu pretkustībā, kuru Konta nevar aizsniegt, 30:30. Lielbritāniete ātri gūst divus punktus un vēl vismaz uz vienu geimu noturas spēlē. Jeļena Ostapenko – Johanna Konta 6-3, 5-3Izcila servēšana neļauj Kontai īsti iesaistīties geimā notiekošajā. Pēc pirmā gūtā punkta Ostapenko nācās samainīt saplīsušo raketi, 40:15. Vēl viena teju netverama serve un Ostapenko nonākusi jau geima attālumā no uzvaras. Jeļena Ostapenko – Johanna Konta 6-3, 4-3. Ostapenko atbild, laužot Kontas serviNeveiksmīgais brīdis šķiet pārvarēts. Kontai atkal uzspiesta sava spēle, bet pirmo breikbumbu Ostapenko gan neizmanto, pretiniecei izpildot sarežģītu servi. Kontai 30:40. Pretiniece pirmo servi neizmanto, jāuzbrūk pieticīgāk ar otro servi. Ostapenko spēj izmantot doto iespēju un atgūst geimu. Jeļena Ostapenko – Johanna Konta 6-3, 3-3. Konta lauž Ostapenko serviAtbildīgā brīdī, pie rezultāta 15:30, Ostapenko pieļauj dubultkļūdu. Pretiniece šodien vēl nav uzvarējusi geimu, Ostapenko servējot. Pirmais punkts tika atspēlēts, kā arī otrajā latviete kļuva par situācijas noteicēju. Izšķirīgais sitiens gan lido ārpus laukuma un tiek zaudēts pirmais spēles serves geims. Jeļena Ostapenko – Johanna Konta 6-3, 3-2Konta tiek pamatīgi padzenāta pa gala līniju, bet punktu tomēr beigās gūst lielbritāniete. Arī pie 30:15 Kontas labā atkārtojas līdzīgs scenārijs. Ja pieaugtu Ostapenko nepiespiesto kļūdu daudzums, pretiniece vēl varētu cerēt uz spēles ritējuma maiņu. Latviete sit tīklā, Konta uzvar geimu, kurā, iespējams, nemaz nebija pārāka, bet sagaidīja Ostapenko kļūdas. Jeļena Ostapenko – Johanna Konta 6-3, 3-1Latviete paļaujas uz stipriem forhenda sitieniem. Konta atkal cenšas atgriezties pie saīsinātā sitiena, taču tas ir neveiksmīgs. Lielbritānijas tenisiste serves uzņemšanā raida bumbiņu tīklā, 40:15. Līdz geima pēdējai bumbiņai Konta izvēlas pat nedoties. Ostapenko turpina spēlēt apbrīnojami precīzi un vienlaikus agresīvi. https://twitter.com/Adis1981/status/1141355805222023168 Pārtraukumā Ostapenko izpilda sev ierasto rituālu un paslēpjas no pasaules, liekot seju dvielī. Tenisistes soliņam blakus arī novietots plīša lācītis, kuram virsū angliski rakstīts "kāds mani Latvijā mīl". https://twitter.com/WTA/status/1141353987540520961 Jeļena Ostapenko – Johanna Konta 6-3, 2-1. Ostapenko lauž pretinieces serviKonta tikusi pie diviem punktiem, pateicoties labām servēm. Garākā izspēlē atkal pārāka Ostapenko, 30:30. Talkā nāk arī tīkls. Pretiniecei tverama bumbiņa aizskar tīklu un nokrīt tieši aiz tā. Ostapenko ar paceltu roku pieklājīgi atvainojas par sev sagādāto laimi. Konta jāizpilda sitiens no savām potītēm, tas lido pāri gala līnijai. Arī otrā spēles lauztā serve par labu Ostapenko. https://twitter.com/IngmarsCaklais/status/1141353061253861376 Jeļena Ostapenko – Johanna Konta 6-3, 1-1Latvietei neveiksmīgi "noraujas" sitiens pie 30:15. Konta pēc tam gūst vēl vienu punktu un tiek pie breikbumbas. Svarīgs brīdis. Ostapenko atgūstas, izpildot gandrīz netveramu servi, 40:40. Konta nonāk pie vēl vienas breikbumbas. Ostapenko nākamajā izspēlē pietuvojas tīklam, no kura tiek izpildīts pretiniecei neaizsniedzams sitiens. Vēl viena veiksmīga serve un pārsvars jau viešņai no Latvijas. Ilgā izspēlē pa diagonāli pārāka Ostapenko. Arīdzan šoreiz savas serves geims netiek atdots. Pirmā seta statistika: Jeļena Ostapenko – Johanna Konta 6-3, 0-1Ne bez tīkliņa palīdzības, bet Konta otro setu uzsāk, uzvarot izspēli, kā arī pārspējot Ostapenko ar labu servi. Milimetri vien liedza ar nākamo servi jau nonākt vadībā 40:0. Ostapenko punktu atspēlē, Kontai 30:15. Griezta serve pa laukuma vidu nostāda latvieti sarežģītā pozīcijā, taču Ostapenko atspēlējas un panāk 40:30. Konta neveikli atsit bumbiņu uz gala līnijas, 40:40. Latvijas tenisiste pamanās aizspēlēties līdz breikbumbai, taču Konta atgūst 40:40. Veiksmīga britu tenisistes serve panāk pārsvaru jau viņai. Konta nomāna sitiena virzienu un ar viltīgu saīsināto servi panāk 1-0 savā labā otrajā setā. https://twitter.com/ostaplosion/status/1141351273134002176 https://twitter.com/Nadcor98/status/1141351189055004675 Jeļena Ostapenko – Johanna Konta 6-3Kontai atkal jāsniedzas pēc stipras serves laukuma stūrī. Ostapenko atbild ar jaudīgu gremdi, 30:0. Trīs setbumbas! Atkārtojums liecina, ka iespējams eiss krita tieši ārpus līnijas. Otra serve nonāk tīklā, pieļauta dubultkļūda. Izmantojot trešo setbumbu šajā spēlē, Ostapenko uzvar pirmajā setā. Jeļena Ostapenko – Johanna Konta 5-3Ostapenko spēlē sev ierasti uzbrūkošajā manierē. Vēl viena Kontas serve tiek iznīcināta, triecot bumbiņu atpakaļ pretinieces laukuma pusē. Arī nākamajā izspēlē Kontai vairāk bez maz vai jāaizstāvas, bet vairākiem stipriem Ostapenko sitieniem seko viens neprecīzs, Kontai 30:15. Ostapenko gan uzvar divus punktus un nonāk līdz setbumbai. Latviete kļūdās sitienā, 40:40. Eiss pa līniju ļauj Kontai uzelpot. Nākamo servi Ostapenko atsit tīklā. Konta izmūk no zaudēta seta. https://twitter.com/mayuhayu9/status/1141347246086205440 https://twitter.com/WTA/status/1141346115930841088 Jeļena Ostapenko – Johanna Konta 5-2Ostapenko izpilda servi, kas krīt tieši uz sānu līnijas. Skaists eiss, 30:0. Līdz nākamajai servei Konta aizsniedzas, bet nespēj bumbiņu noturēt laukumā. Patiesi negaidīts Ostapenko sniegums tieši servēšanas ziņā. Tam gan seko dubultkļūda un neveiksmīgs saīsinātais sitiens, 40:30. Vēl vienu iespēju Ostapenko gan neiznieko un nonāk geima attālumā no uzvaras pirmajā setā. https://twitter.com/zelta_sietins/status/1141347064783220739 Jeļena Ostapenko – Johanna Konta 4-2Konta ar viltīgu eisu panāk 30:15 savā labā. Bumbiņa šķietami mazliet iegriezās, Latvijas tenisiste līdz tam nespēja aizsniegties. Atklātā izspēlē pārāka gan atkal Ostapenko, panākot 30:30. Kontai vēl viens eiss. Arīdzan nākamā serve nav parocīga Ostapenko, Konta uzvar otro spēles geimu. Pārtraukuma laikā Ostapenko rada nosvērtu, bet ļoti mobilizētu iespaidu par sevi. Tenisiste domīga vērās ar skatu uz priekšu, uzmeta aci arī kādam sagatavotam piezīmju blociņam. Jeļena Ostapenko – Johanna Konta 4-1Konta izpilda sitienu dziļā ietupienā, cenšoties aizsniegt neērtu bumbiņu. Britu tenisiste nepārsit tīklu. Nākamais punkts tiek gūts, Ostapenko veicot teju netveramu servi, 40:0. Konta kļūdās vēl vienā saīsinātajā sitienā. Arī ceturtais uzvarētais geims atnācis relatīvi ātri. Jeļena Ostapenko – Johanna Konta 3-1Latviete gūst pārsvaru ilgākā izspēlē, bet pieviļ meistarība, izpildot pavisam vienkāršu saīsināto sitienu tukšā laukumā. Konta var uzelpot un nonāk vadībā jau ar 40:0. Ostapenko sit bumbiņu ārpus laukuma, un pretiniece var tikt pie pirmā uzvarētā geima. Jeļena Ostapenko – Johanna Konta 3-0Latvietei labi padodas spēle, kad tiek izpildītas veiksmīgas serves. Konta notur laukumā bumbiņu, bet Ostapenko atliek pietuvoties tīklam un ar ķermeņa valodu nomānīt sitiena virzienu, 30:15. Šoreiz geims norit ātri un bez lieliem iebildumiem no Kontas puses. Jaudīgs spēles sākums Ostapenko izpildījumā. Jeļena Ostapenko – Johanna Konta 2-0. Ostapenko lauž pretinieces serviLatvijas pārstāve raida spēcīgu sitienu šķērsām laukumam, atvairot Kontas servi, kas pretiniecei ir netverams. Kontai 15:30. Arī nākamā serve tiek izsmieta ar neatvairāmu atbildes sitienu. Ostapenko iespēja izmantot divas breikbumbas. Bumbiņa knapi pieskaras laukuma gala līnijai, kas dod Ostapenko jau vadību 2-0. Jeļena Ostapenko – Johanna Konta 1-0Ostapenko servē pirmā, bet trīs reizes pēc kārtas neizdodas pirmā serve. Trešajā reizē arī dubultkļūda, 0:40. Divus punktus izdodas atgūt ar labu spēli pie tīkla un spēcīgu pirmo servi. Trīs breikbumbas atspēlētas veiksmīgi, taču sitiens tīklā un nu jau Kontai pārsvars pie 40:40. Lielbritānijas tenisiste cenšas uzvarēt geimu ar saīsināto sitienu, taču tas viņai nepadodas. Nākamajā izspēlē tādu izpilda Ostapenko, Konta līdz bumbiņai paspēj, taču raida to ārpus laukuma. Konta nespēj veiksmīgi atvairīt Ostapenko servi un pirmais, vieglais izbīlis pārvarēts. Serves geims uzvarēts. Ostapenko WTA rangā ieņem 37. vietu, bet viņas pretiniece Konta atrodas 18. pozīcijā. Tenisistes iepriekš tikusies četras reizes, kurās Latvijas tenisiste uzvarējusi tikai vienreiz. Savukārt Konta pirmās kārtas spēlē ar 6-4, 6-2 apspēlēja Igaunijas pirmo raketi Aneti Kontaveitu. Birmingemas WTA turnīra pirmo kārtu Ostapenko viegli pārvarēja, ar 6-0, 6-2 sagraujot polieti Igu Švjateku.

