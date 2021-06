Ostapenko ar dominējošu sniegumu Īstbornā pieveic 'French Open' finālisti Pavļučenkovu

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko (WTA 43.) otrdien Īstbornas "WTA 500" sērijas turnīra pirmās kārtas spēlē ar rezultātu 6-1, 6-3 sagrāva Anastasiju Pavļučenkovu (WTA 19.).

Ostapenko vajadzēja 61 minūti, lai pieveiktu Pavļučenkovu. Viņām šī bija piektā savstarpējā spēle, un Latvijas tenisiste izcīnīja ceturto uzvaru.

Ostapenko pirmo setu aizvadīja ļoti pārliecinoši, divreiz laužot pretinieces servi un izvirzoties vadībā ar 5-0. "Sausā" setu uzvarēt neizdevās, un noslēgumā abas sportistes uzvarēja savas serves geimus. Otrajā setā Ostapenko atkal ātri lauza pretinieces servi, tomēr šoreiz Pavļučenkova spēja atspēlēties un panāca 2-2. Tiesa, Latvijas tenisiste uzreiz atkal ieguva breika pārsvaru un maču noslēdza ar pārliecinošu sniegumu, uzvarot ar 6-3.

Pavļučenkovai šī bija pirmā spēle kopš "French Open" fināla, kurā viņa piekāpās Barborai Krejčīkovai - 1-6, 6-2, 4-6.

Turnīra otrajā kārtā Ostapenko sagaida mačs pret tunisieti Onsu Žabēru (WTA 24.) vai čehieti Markētu Vondroušovu (WTA 40.).

Portāls "Delfi" piedāvāja spēles teksta tiešraidi, kurā var lasīt detalizētu notikumu aprakstu.

Īstbornas tenisa turnīrs: Jeļena Ostapenko – Anastasija Pavļučenkova

Spēles statistika:

Jeļena Ostapenko – Anastastija Pavļučenkova 6-1, 6-3. Ostapenko uzvar maču! Pavļučenkova izcēlās ar "eisu", tam sekoja sitiens tīklā. Pavļučenkova no kreisās netrāpīja laukumā uzbrukumu gar sāna līniju, brīdi vēlāk Ostapenko sitiens no labās atdūrās tīklā (30:30). Ostapenko iedzina pretinieci laukuma stūrī, bet tad no kreisās sita uz otru stūri, iegūstot mačbumbu. Lielisks sitiens no labās, atrodoties savas laukuma puses vidū, deva uzvaru latvietei.

Jeļena Ostapenko – Anastastija Pavļučenkova 6-1, 5-3Ostapenko nodzenāja pretinieci pa gala līniju, tad viņa izpildīja saīsināto sitienu, kuru Pavļučenkova uzņēma, taču tam sekoja apvedošais sitiens ar augstu trajektoriju. Ar servi viņa panāca 30:0, bet turpinājumā tika pieļauta dubultkļūda. Ar drošām darbībām geima noslēgumā Ostapenko turpināja tuvoties uzvarai.

Jeļena Ostapenko – Anastastija Pavļučenkova 6-1, 4-3Sīvā cīņa ritēja otrā seta septītajā geimā, un pie rezultāta 30:30 Pavļučenkova precīzi uzbruka pa diagonāli. Noslēgt geimu pretiniecei Ostapenko nepieļāva, un viņai izdevās precīzs sitiens no neērtas pozīcijas. Taču tenisiste no Krievijas tomēr spēja gūt nākamos divus punktus.

Jeļena Ostapenko – Anastastija Pavļučenkova 6-1, 4-2Ostapenko neizdevās saīsinātais sitiens, brīdi vēlāk jau Pavļučenkova bija vadībā ar 30:0. Ostapenko īsās izspēlēs, pateicoties labai servēšanai, guva nākamos trīs punktus un panāca 40:30, bet noslēgumā viņa precīzi sita no labās pa diagonāli.

Jeļena Ostapenko – Anastastija Pavļučenkova 6-1, 3-2. Ostapenko lauž pretinieces servi.Ostapenko teicami spēlēja serves uzņemšanā un panāca 30:0, bet trešajā izspēlē viņa steidza uzņemt saīsināto sitienu, sita to virsū Pavļučenkovai, kura nespēja noorientēties un kļūdījās. Noslēgumā viņai dubultkļūda.

Jeļena Ostapenko – Anastastija Pavļučenkova 6-1, 2-2. Ostapenko zaudē serves geimu.Ostapenko neuzminēja gremdes virzienu, un Pavļučenkova izvirzījās vadībā ar 30:15. Latvijas tenisiste turpināja aktīvi cīnīties un panāca 40:30, tomēr viņa divās izspēlēs zaudēja punktus. Krieviete ieguva mačbumbu, kuru realizēja ar precīzu serves uzņemšanu.

Jeļena Ostapenko – Anastastija Pavļučenkova 6-1, 2-1Pavļučenkova labi servēja un guva pirmo punktu, bet garākā izspēlē Ostapenko atkal guva "tīru" punktu. Tam sekoja kļūda, kad viņa nolēma no gaisa triekt bumbiņu laukumā, taču izsita ārpus. Fantastisks sitiens no labās pa diagonāli Ostapenko izpildījumā izlīdzināja rezultātu (30:30). Ostapenko nākamais uzbrukums serves uzņemšanā atdūrās tīklā, bet arī Pavļučenkovai brīdi vēlāk sistā bumbiņa palika tīklā. Pavļučenkovai skrējienā izdevās sitiens precīzs sitiens gar sāna līniju, bet noslēgumā viņa labi servēja.

Jeļena Ostapenko – Anastastija Pavļučenkova 6-1, 2-0Ostapenko viss gāja kā no rokas. Veiksmīgas serves deva viņai lielu pārsvaru, bet arī veiksme nāca talkā, kad bumbiņa no tīkla troses iekrita laukumā. Noslēgumā ar servi izdevās gūt puntu.

Jeļena Ostapenko – Anastastija Pavļučenkova 6-1, 1-0. Ostapenko lauž pretinieces servi.Ostapenko turpināja "lidot" pa kortu, teicami izmantojot katru iespēju un panākot 40:15 pretinieces serves geimā. Pavļučenkova punktu spēja atgūt, bet noslēgumā fantastiskā izspēlē abas tenisistes sita bumbiņu pašā stūrī, taču labāku uzbrukuma iespēju sev izkārtoja rīdziniece, sitot pa diagonāli.

Pirmā seta statistika:

Sākas 2. sets

Jeļena Ostapenko – Anastastija Pavļučenkova 6-1. Ostapenko uzvar 1. setu.Ar sitienu no labās Ostapenko raidīja bumbiņu pašā laukuma stūrī, un viņa turpināja spēlēt ar milzu pārliecību. Pie rezultāts 40:0 Ostapenko pieļāva divas dubultkļūdas pēc kārtas, taču ar trešo piegājienu latviete noslēdza setu, ar diagonāles sitienu panākot pretinieces kļūdu.

Jeļena Ostapenko – Anastastija Pavļučenkova 5-1Fantastiska serves uzņemšana Ostapenko, kad viņa no labās bumbiņu sita gar pašu sāna līniju, trāpot stūrī. Nākamajās izspēlēs abām pa neprecīzam sitienam, bet ātrā izspēlē Pavļučenkova panāca 30:30. Krievijas tenisistei vēl viena "tīri" gūts punkts, bet tad Ostapenko skrējienā pavisam nedaudz sita neprecīzi.

Jeļena Ostapenko – Anastastija Pavļučenkova 5-0Ostapenko turpina pārliecinoši kontrolēt notikumus kortā. Viņa teicami servēja un nedeva pretiniecei izspēles iniciatīvu. Vienīgo punktu zaudēja ar dubultkļūdu.

Jeļena Ostapenko – Anastastija Pavļučenkova 4-0. Ostapenko vēlreiz lauž pretinieces servi. Ostapenko turpināja teicamo spēles sākumu, un pie rezultāta 30:30 viņa lieliski nospēlēja serves uzņemšanā, no labās sitot pa diagonāli un iegūstot breikbumbu. Pavļučenkova no labās sita tīklā, un Ostapenko vēl vairāk nostiprināja vadību.

Jeļena Ostapenko – Anastastija Pavļučenkova 3-0Ostapenko serves geimā atkal darbojās ļoti droši un izcēlās ar labām servēm un veiksmīgu spēli pie tīkla. Kad rezultāts geimā bija 40:15, Ostapenko pieļāva dubultkļūdu, bet noslēdzošajā izspēlē viņa sodīja pretinieci par neveiksmīgi izspēlētu saīsināto sitienu.

Jeļena Ostapenko – Anastastija Pavļučenkova 2-0. Ostapenko lauž pretinieces servi.Pavļučenkova nevedās ar servju izdarīšanu, kas veicināja Ostapenko izvirzīšanos vadībā ar 40:0. Tenisiste no Krievijas nākamajās izspēlēs darbojās agresīvāk un divus punktus atguva, taču noslēgumā Pavļučenkovai neizdevās trāpīt laukumā diagonāles sitienu.

Jeļena Ostapenko – Anastastija Pavļučenkova 1-0Pirmo punktu Ostapenko guva ar servi, bet pēc tam garā izspēlē abas tenisistes pamatīgi noskrējās pa kortu, taču noslēgumā rīdziniece tika pie punkta. Trešajā izspēlē Pavļučenkova ļoti tuvu tīklam raidīja bumbiņu, uzņemot servi, un Ostapenko nespēja bumbiņu sist pāri tīklam. Noslēgumā Latvijas sportiste izcēlās ar servēm.

Jeļena Ostapenko – Anastastija Pavļučenkova. Spēle sākusies.Ostapenko maču sāk ar servēšanu.

Ostapenko un Pavļučenkova savā starpā līdz šim tikušās četrreiz, trīs dueļos uzvaru svinot Latvijas tenisistei.

Jeļena Ostapenko aizvadīs savu trešo spēli uz zāles seguma šajā sezonā, Īstbornā tiekoties ar Anastasiju Pavļučenkovu. Ostapenko WTA rangā ieņem 43.vietu, bet pēc teicamā starta "French Open" turnīrā Pavļučenkova rangā atrodama 19. vietā un turnīrā startē ar astoto numuru.