Ostapenko ar lieliskiem uzbrukumiem iesoļo Madrides turnīra otrajā kārtā

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko (WTA 50.) piektdien uzsāka dalību 1000 punktu WTA sērijas tenisa turnīrā Madridē, ar 6-3, 6-1 sagraujot Slovēnijas pārstāvi Polonu Hercogu (WTA 73).

Sākotnēji Ostapenko bija paredzēts pirmajā kārtā tikties ar Svetlanu Kuzņecovu, kura traumas dēļ atsauca savu dalību. Hercoga nepārvarēja kvalifikāciju, taču pēc Kuzņecovas atteikšanās spēlēt viņa iekļuva pamatturnīrā kā laimīgā zaudētāja.

Abas tenisistes aizvadīja savu pirmo savstarpējo spēli, un Ostapenko vajadzēja stundu un četras minūtes, lai gūtu pārliecinošu uzvaru.

Spēles sākums bija diezgan līdzīgs, tomēr Ostapenko piektajā geimā lauza pretinieces servi un ieguva vadību. Pirmo setu viņa noslēdza ar vēl vienu breiku. Otro setu tenisiste no Latvijas aizvadīja vēl pārliecinošāk, maču noslēdzot ar pieciem uzvarētiem geimiem pēc kārtas.

Otrajā kārtā Ostapenko tiksies ar ASV tenisistu Venusas Viljamsas (WTA 91.) un Dženiferas Breidijas (WTA 14.) pāra uzvarētāju.

Otrajā kārtā iekļuvusi arī Anasastija Sevastova, kura pirms tam pārvarēja kvalifikāciju. Viņu sagaida mačs ar Lielbritānijas sportisti Johannu Kontu.

Portāls "Delfi" piedāvāja spēles teksta tiešraidi, kurā var lasīt detalizētu notikumu aprakstu.

Madrides tenisa turnīrs: Jeļena Ostapenko – Polona Hercoga

Spēles statistika:

Jeļena Ostapenko – Polona Hercoga 6-3, 6-1. Ostapenko uzvar spēli.Lieliska otrā serve deva pirmo punktu šajā geimā Ostapenko, mirkli vēlāk Hercoga netrāpīja laukumā no labās. Tad Hercoga atbildēja ar labu serves uzņemšanu pa sāna līniju, tam sekoja Latvijas sportistes kļūda. Teicams uzbrukums no labās deva Ostapenko pirmo mačbumbu. Hercoga netrāpīja laukumā, un Ostapenko iesoļoja nākamajā kārtā.

Jeļena Ostapenko – Polona Hercoga 6-3, 5-1. Ostapenko vēlreiz lauž pretinieces servi. Ostapenko pēc zaudēta punkta reabilitējās ar lielisku uzbrukumu no kreisās gar sāna līniju. Tad Hercoga sita tīklā, bet Ostapenko no kreisās pārsita pāri laukumam (30:30). Latvijas tenisistei turpinājumā neizdevās uzņemt servi, bet tam sekoja gara izspēle, kurā Ostapenko noturēja aizsardzību un ieguva iespēju uzbrukt, trāpot no kreisās gar sāna līniju. Ostapenko teicami uzbruka no labās un ieguva breikbumbu, bet Hercoga to atspēlēja ar labu otro servi. Hercoga neizturēja Ostapenko spiedienu un no labās sita pāri laukumam, un šoreiz latviete realizēja breikbumbu, kad slovēniete nenoturēja aizardzību.

Jeļena Ostapenko – Polona Hercoga 6-3, 4-1Ostapenko divās izspēlēs pēc kārtas trāpīja pa gala līniju, un uz šiem sitieniem Hercogai precīzi atbildēt neizdevās. Ostapenko mirkli vēlāk lieliski servēja, savukārt noslēgumā slovēniete sita tīklā.

Jeļena Ostapenko – Polona Hercoga 6-3, 3-1. Ostapenko lauž pretinieces servi. Ostapenko netika galā ar pirmo servi, bet tad viņa noķēra pretinieci uz pretkustību un guva punktu ar sitienu no labās pa diagonāli. Pēc iegūtās iniciatīvas Ostapenko devās dziļāk laukumā un guva vēl vienu punktu, tam sekoja vēl viens skaists uzbrukums, trāpot pa līniju. Ostapenko izdevās izmantot pirmo no divām breikbumbām, Hercogai sitot tīklā.

Jeļena Ostapenko – Polona Hercoga 6-3, 2-1Hercoga lieliski darbojās Ostapenko serves geimā un panāca 40:0. Ostapenko neslēpa dusmas, taču pēc tam viņa saņēmās un arī guva trīs punktus pēc kārtas. Ar saīsināto sitienu Ostapenko panāca rezultātu "vairāk", bet tad Hercoga nedabūja bumbiņu pāri tīklam.

Jeļena Ostapenko – Polona Hercoga 6-3, 1-1Hercoga ar servēm panāca 30:0, bet trešajā izspēlē Ostapenko atkal sita bumbiņu pa stūriem, kamēr Hercoga kļūdījās. Turpinājumā Ostapenko no kreisās uzbruka pa diagonāli un panāca pretinieces kļūdu. Tad viņa steidza uzņemt pretinieces sitienu gar sāna līniju un pati atbildēja ar perfektu uzbrukumu pa līniju, iegūstot breikbumbu. Ar labām servēm Hercoga guva nākamos trīs punktus.

Pirmā seta statistika:

Jeļena Ostapenko – Polona Hercoga 6-3, 1-0Ļoti līdzīgā cīņā iesākās otrais sets, bet tad Hercoga ar sitienu no labās pa diagonāli ieguva breikbumbu. Ar labu servi Ostapenko to atspēlēja, mirkli vēlāk izdevās laba otrā serve, kuru pretiniece sita ārpus laukuma, bet noslēgumā rīdziniece no labās guva punktu ar sitienu brīvajā laukuma pusē.

Jeļena Ostapenko – Polona Hercoga 6-3. Ostapenko lauž pretinieces servi un uzvar 1. setu.Ostapenko pamatīgi nodzenāja pretinieci pa gala līniju, līdz panāca, ka viņa neveiksmīgi izpilda sitienu ar augstu trajektoriju. Rīdziniecei nākamajā epizodē bumbiņa izgriezās no laukuma pēc sitiena no kreisās, taču viņa atguva vadību ar lielisku saīsināto sitienu. Hercoga pārsita pāri laukumam, kas deva Ostapenko divkāršo setbumbu pie pretinieces serves. To viņa izmantoja pēc pretinieces neprecīzā sitiena.

Jeļena Ostapenko – Polona Hercoga 5-3Ostapenko ar drošām darbībām ātri panāca 40:0, taču tad viņa zaudēja divus punktus, kad nespēja precīzi atbildēt uz pretinieces spēcīgiem uzbrukumiem. Taču noslēgumā Slovēnijas tenisistei neizdevās serves uzņemšana.

Jeļena Ostapenko – Polona Hercoga 4-3Ostapenko saīsinātais sitiens atdūrās tīkla trosē, pēc tam viņa serves uzņemšanā sita pāri laukumam, tomēr vēlāk Hercoga no labās trāpīja tīklā, sitot gar sāna līniju. Vēl viena neveiksme uzņemšanā Ostapenko maksāja punktu, savukārt nākamajā epizodē Hercoga pieļāva dubultkļūdu. Latvijas tenisiste izmantoja iespēju "ieķerties" šajā geimā, un viņa vispirms trāpīja pa gala līniju un ieguva teicamu iespēju uzbrukumam gar sāna līniju, un to viņa izmantoja. Hercoga sita tīklā, un Ostapenko ieguva breikbumbu. Viņa uzņēma servi un gandrīz guva punktu, bet tiesneši tomēr novēloti nosauca "autu". Hercoga vēlreiz deva iespēju Ostapenko, taču ar servi atkal atspēlējās. Slovēnijas tenisiste rupji kļūdījās pie tīkla, taču arī trešā iespēja Ostapenko palika neizmantota. Hercoga izpildīja netveramu servi, bet tad Ostapenko sitiens no kreisās izlidoja ārpus laukuma.

Jeļena Ostapenko – Polona Hercoga 4-2Ostapenko serves geimā izvirzījās vadībā ar 40:15, taču pavisam nedaudz netrāpīts sitiens laukumā neļāva pārliecinoši noslēgt geimu. Tomēr ar nākamo uzbrukumu no labās viņa nostiprināja vadību setā.

Jeļena Ostapenko – Polona Hercoga 3-2. Ostapenko lauž pretiniece servi. Ostapenko izdarīja spiedienu uz Hercogu, un pēc viņas sitiena ārpus laukuma rīdziniece ieguva breika iespēju (40:30). Viņa mēģināja ātri uzbrukt, taču sita pārāk spēcīgi. Hercogas sitiens no labās pa diagonāli atdūrās tīklā, un Ostapenko ieguva vēl vienu iespēju. Šoreiz viņai izdevās neticams sitiens no labās asā leņķī, kas pārsteidza Hercogu.

Jeļena Ostapenko – Polona Hercoga 2-2Ostapenko izdevās serve vienā stūrī un precīzs uzbrukums - otrā. Ļoti ātrā izspēlē Hercogai nepaveicās, kad bumbiņa minimāli bija ārpus laukuma, tomēr Ostapenko trešajā izspēlē sita tīklā. Slovēnijas tenisistei turpinājumā serves uzņemšanā bumbiņa atdūrās tīklā.

Jeļena Ostapenko – Polona Hercoga 1-2Hercoga ātri guva divus punktus, bet trešajā izspēlē Ostapenko pēc pretinieces kļūdas tika pie punkta. Turpinājumā latvietei neizdevās serves uzņemšana.

Jeļena Ostapenko – Polona Hercoga 1-1Hercoga no labās sita bumbiņu tīklā pirmajā izspēlē, pēc tam Ostapenko izdevās labs uzbrukums, kuru pretiniecei veiksmīgi uzņemt neizdevās. Turpinājumā Ostapenko neizdevās saīsinātais sitiens, taču nākamo izspēli viņa pārliecinoši kontrolēja, līdz guva punktu no kreisās ar sāna līniju. Sitiens ārpus laukuma neļāva noslēgt viņai serves geimu, bet Hercoga nākamajā epizodē izmantoja vāju otro servi un panāca izlīdzinājumu 40:40.Dubultkļūda deva Hercogai breikbumbu, tomēr vēl reiz uzbrukums uzņemšanā viņai neizdevās. Pēc labas serves Ostapenko izdevās labs uzbrukums no labās pa diagonāli. Ar vēl vienu labu kombināciju viņa guva "tīru" punktu no kreisās un nosargāja savu servi.

Jeļena Ostapenko – Polona Hercoga 0-1Ostapenko pirmais uzbrukums no kreisās laukuma stūrī bija nedaudz neprecīzs, bet pēc tam Hercoga ar spēcīgiem sitieniem izkārtoja sev punktu. Tenisistei no Latvijas neizdevās serves uzņemšana geima turpinājumā.

Jeļena Ostapenko – Polona Hercoga. Spēle sākusies.Ostapenko maču sāk ar serves uzņemšanu.

30 gadus vecā Slovēnijas tenisiste specializējas tieši turnīros, kuros tiek spēlēts uz māla seguma. Hercoga sešas reizes karjerā sasniegusi ATP turnīra finālu un uzvarējusi trijos. Visi minētie turnīri notikuši uz māla seguma.

Šosezon Latvijas tenisiste otro kārtu pārvarējusi vien turnīros Austrālijā un Maiami, kur "WTA 1000" sacensībās trešajā kārtā piekāpās ranga pirmajai raketei Ešlijai Bārtijai. Hercoga šosezon nevienā WTA raudzes turnīrā nav spējusi pārvarēt otro kārtu, bet pirms nepilnām divām nedēļām viņa Portugālē bez cīņas uzvarēja Oeirašas W-60 sacensībās.

Ostapenko WTA rangā ieņem 50. vietu, bet Hercoga ir 73. pozīcijā. Abas tenisistes savā starpā līdz šim nav tikušās.