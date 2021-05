Ostapenko ar viļņainu sniegumu zaudē Keninai un apstājas 'French Open' pirmajā kārtā

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko pirmdien, 31. maijā, piedzīvoja zaudējumu sezonas otrā "Grand Slam" turnīra - Francijas atklātajā čempionāta - ievadā, pirmajā kārtā ar 4-6, 6-4, 3-6 piekāpjoties amerikānietei Sofijai Keninai, kas izlikta ar ceturto numuru.

Ostapenko 2017. gadā triumfēja "French Open", bet nākamajās četrās reizēs trīsreiz nav pārvarējusi pirmo kārtu. Pagājušā gadā Ostapenko tika līdz trešajai kārtai.

Ostapenko teicami sāka spēli, panākot 2-0, bet ātri zaudēja serves geimu. Tenisistes tad apmainījās zaudētiem serves geimiem, bet turpinājumā savas serves geimus nosargāja. Ostapenko devītajā geimā zaudēja serves geimu, bet nākamajā geimā Kenina sev nodrošināja uzvaru setā.

Otrajā setā Ostapenko nenosargāja vadību 4-1, ļaujot Keninai izlīdzināt rezultātu 4-4. Atšķirībā no pirmā seta, šoreiz Ostapenko bija labāka un emocionāli uzvarēja otro setu.

Trešais sets ritēja kā pa viļniem, Ostapenko izmisīgi cenšoties pacīnīties par uzvaru mačā. Nonākusi zaudētājos ar 0-3, Ostapenko atspēlēja breiku, bet uzreiz zaudēja serves geimu. Līdzīga "viļņošanās" turpinājās nākamajos geimos, bet devītajā geimā Ostapenko "sausā" zaudēja savu serves geimu un arī visu maču.

French Open 2021: Jeļena Ostapenko - Sofija Kenina

Jeļena Ostapenko - Sofija Kenina 4-6, 6-4, 3-6Ostapenko zaudē un izstājas no "French Open"Ostapenko kļūdās pirmajā izspēlē, tad iesit tīklā (0-30). Ostapenko iesit tīklā - trīskāršā mačbumba Keninai. Ostapenko iesit tīklā un zaudē spēli.

Ostapenko - Kenina 4-6, 6-4, 3-5Ostapenko lauž pretinieces serves geimuOstapenko uzvar pirmo izspēli, tad nākamajā neizmanto labu iespēju panākt 0-30 un tā vietā Kenina panāk 15-15. Tenisistes apmainās vēl uzvarētām izspēlēm (30-30). Ostapenko panāk breikbumbu, ko Kenina atspēlē dramatiskā izspēlē. Ostapenko paspēj uz saīsināto un tiek pie vēl viena breikpunkta. Kenina pieļauj dubultkļūdu, Ostapenko vēl paliek iespējas!

Ostapenko - Kenina 4-6, 6-4, 2-5Ostapenko zaudē serves geimuOstapenko panāk 30-15 tad izsit autā. Ostapenko svarīgā brīdī padodas serve, bet tad viņa pieļauj kļūdu. Ostapenko ar dubultkļūdu uzdāvina breikbumbu, tad Latvijas tenisistei nesanāk bekhends pa līniju...

Ostapenko - Kenina 4-6, 6-4, 2-4Ostapenko lauž pretinieces serves geimuAktīvā izspēlē Ostapenko netrāpa brīvā kvadrātā. Ostapenko iesit tīklā (30-0), bet tad viņai padodas uzņemt servi. Kenina izsit autā (30-30). Kenina vēlreiz izsit autā - breikbumba Ostapenko. Izcili nosēlē Ostapenko un ar sitienu no gaisa atspēlē vienu breiku

Ostapenko - Kenina 4-6, 6-4, 1-4Ostapenko zaudē serves geimuKenina izmanto Ostapenko kritumu sniegumā un panāk 0-30. Ostapenko padodas laba serve, tad Kenina agresīvi uzņem servi un panāk dubulto breikbumbu. Ostapenko izsit autā un nonāk bezdibeņa malā.

Ostapenko - Kenina 4-6, 6-4, 1-3Ostapenko lauž pretinieces serves geimuOstapenko padodas bekhends, tad kļūdās forhendā (15-15). Ostapenko slikti uzņem servi. Kenina iesit tīklā (30-30). Keninai sanāk laba serve (40-30). Ostapenko trāpa bekhendu, tad gan trāpa nedaudz aiz gala līnijas. Kenina izsit autā - atkal "vienādi". Kenina ar dubultkļūdu uzdāvina breikbumbu Ostapenko. Ostapenko izcili nospēlē pie tīkla pēc saīsinātā un atspēlē vienu breiku!!!

Ostapenko - Kenina 4-6, 6-4, 0-3Ostapenko zaudē serves geimuOstapenko nonāk grūtā situācijā (15-30), bet tad pēc labas serves turpinājumā gūst punktu. Kenina izsit autā, bet tad amerikāniete atkal ar saīsināto uzņem Ostapenko otro servi. Fenomenāls sitiens!Kenina trāpa bekhendu pa diagonāli pa līniju un tiek pie breikpunkta. Kenina agresīvi uzņem otro servi un lauž Ostapenko serves geimu.

Ostapenko - Kenina 4-6, 6-4, 0-2Kenina uzvar pirmo izspēli serves geimā tad seko dubultkļūda. Seko divas Ostapenko kļūdas (40-15). Kenina ar labu servi uzvar geimu.

Ostapenko - Kenina 4-6, 6-4, 0-1Ostapenko zaudē serves geimuOstapenko trešo setu sāk ar trīs kļūdām serves geimā - trīskāršā breikbumba pretiniecei. Ostapenko izsit autā - ātri zaudēts serves geims...

Sākas 3. sets

Jeļena Ostapenko - Sofija Kenina 4-6, 6-4Ostapenko lauž pretinieces serves geimu un uzvar 2. setuTenisistes atkal gūst pa punktam geima sākumā. Ostapenko teicami uzņem servi ar bekhendu (15-30). Labā situācijā Ostapenko iesit tīklā (30-30). Kenina izsit autā - setbumba Ostapenko! Kenina izsit autā - Ostapenko uzvar otro setu!

Ostapenko - Kenina 4-6, 5-4Nozīmīgā geima sākumā tenisistes apmainās punktiem, tad Ostapenko panāk 40-15. Ostapenko pēc pauzes teicami gūst punktu un uzvar geimu.

Ostapenko - Kenina 4-6, 4-4Kenina tīri uzvar pirmo izspēli, Ostapenko atbild ar bekhendu. Kenina trāpa pa līniju, ko negaidīja Ostapenko, nebūdama gatava sitienam. Keninai sanāk laba serve (40-15). Ostapenko spēcīgs uzbrukums ar sitienu no gaisa (40-30). Kenina izsit autā (40-40). Ostapenko iesit tīklā, tad izsit autā - Kenina uzvar geimu un sevi "uzlādē" ar skaļu "come on!".

Ostapenko - Kenina 4-6, 4-3Ostapenko zaudē serves geimuOstapenko "iestrēgst" spēle geimā. Pie 15-30 viņa nospēlē droši, bet tad Kenina labi uzņem servi - breikbumba Keninai. Keninai padodas forhends, ar ko viņa atspēlē breiku otrajā setā.

Ostapenko - Kenina 4-6, 4-2Kenina viegli panāk 30-0, tad kļūdās. Nākamajā izspēlē Ostapenko nedaudz trāpa autā, pēc kā pieļauj kļūdu. Kenina uzvar geimu

Ostapenko - Kenina 4-6, 4-1Ostapenko viegli panāk 40-0, tad Kenina vienu punktu atspēlē. Kenina trāpa pa līniju, ko apstrīd Ostapenko - galvenais tiesnesis gan nostājas Keninas pusē. Ostapenko uz to atbild ar eisu!Un atkal Ostapenko aicina līdzjutējus aktīvi atbalstīt, tādā veidā sevi arī emocionāli uzlādējot

Ostapenko - Kenina 4-6, 3-1Ostapenko lauž pretinieces serves geimuOstapenko labi uzņem servi, tad vēl viena laba izpēle un jau 0-30. Keninai kārtējo reizi sanāk saīsinātais. Ostapenko slikti uzņem servi, tad Kenina panāk 40-30. Ostapenko ar agresīvu uzbrukumu neļauj pretiniecei vēl uzvarēt geimā. Kenina iesit tīklā - breikbumba Latvijas tenisistei. Ostapenko iesit tīklā, tad izsit autā - "vairāk" jau Keninai. Amerikāniete pieļauj dubultkļūdu, pēc kā Ostapenko panāk breikpunktu. Kenina to atspēlē ar labu servi. Ostapenko teicamā izspēlē gandrīz atdod pretiniecei punktu, bet Kenina to neizmanto un iesit tīklā - breikbumba Ostapenko. Trešo breikbumbu geimā izmanto Ostapenko, pēc kā aicina līdzjutējus uzmundrināt viņu. Emocijas var npspēlēt lielu lomu turpinājumā.

Ostapenko - Kenina 4-6, 2-1Ostapenko viegli panāk 40-0. Kenina vienu punktu atspēlē, bet Ostapenko ar labu forhendu uzvar geimu.

Ostapenko - Kenina 4-6, 1-1Ostapenko divreiz kļūdās sitienos, bet Kenina pieļauj dubultkļūdu. Ostapenko izcili precīzi trāpa korta stūrī, bet bekhends pa līniju nesanāk (40-30). Kenina ar forhendu panāk Ostapenko kļūdu.

Ostapenko - Kenina 4-6, 1-0Kenina uzvar pirmo izspēli, tad Ostapenko ar servēm panāk 30-15. Keninai padodas saīsinātais, bet Ostapenko atbild ar eisu. Ostapenko saīsina, bet Kenina paspēj un atbild ar elegantu saīsināto. Ostapenko panāk "vairāk". Ar agresīvu uzbrukumu Ostapenko tomēr salauž Keninas pretestību un uzvar geimu

Sākas 2. setsPirmā seta statistika

Sociālajos tīklos cilvēki joko, kādēļ rīkotāji jau pirmdienā ielikši finālu. Tik augstu novērtēts ir Ostapenko un Keninas duelis

Jeļena Ostapenko - Sofija Kenina 4-6Ostapenko zaudē pirmo setuKenina iespaidīgi sāk serves geimu, skaistās izspēlēs panākot 30-0. Ostapenko droši nospēlē pie tīkla un tad viņai sanāk izcili precīzs sitiens pa līniju (30-30). Ostapenko nesanāk agresīvi uzņemt servi - setbumba pretiniecei. Ostapenko iesit tīklā un zaudē pirmo setu

Ostapenko - Kenina 4-5Ostapenko zaudē serves geimuOstapenko teicami nospēlē pie tīkla, bet tad seko kļūda (15-15). Kenina izsit autā. Nākamajā izspēlē Kenina jau daudz vieglāk ar saīsināto uzņem Ostapenko otro servi, kas nebija diez ko spēcīga. Ostapenko laba serve, pēc kuras seko kļūda bekhendā (40-40). Kenina izsit autā, pēc tam atkal izmanto Ostapeko otro servi un agresīvi panāk "vienādi". Ostapenko izsit autā - breikbumba Keninai. Amerikāniete agresīvi uzņem Ostapenko otro servi un lauž Latvijas tenisistes servi.Ostapenko nonākusi neapskaužamā situācijā - iepriekšējā geimā viņai bija iespēja panākt 5-3, bet tagad viņa zaudē ar 4-5 un jāservē būs amerikānietei.

Ostapenko - Kenina 4-4Kenina uzvar pirmās divas izspēles, tad Ostapenko teicami uzņem servi. Vēl viena laba serves uzņemšana ļauj Ostapenko panākt 30-30. Keninai nesanāk saīsinātais - breikbumba Ostapenko. Kenina to atspēlē ar teicamu bekhendu. Ostapenko divreiz izsit autā, ļaujot Keninai uzvarēt serves geimu

Ostapenko - Kenina 4-3Abas tenisistes apmainās agresīviem uzbrukumiem (30-30). Ostapenko ar divām labām servēm uzvar tik grūto geimu.

Ostapenko - Kenina 3-3Kenina iespēlējusies un ātri "sausā" uzvar savu serves geimu

Ostapeko - Kenina 3-2Ostapenko zaudē serves geimuOstapenko ar agresīvu tenisu panāk 30-0, tad nesanāk saīsinātais. Kenina fantastiski ar saīsināto uzņem servi, pārsteidzot Ostapenko (30-30). Kenina kļūdās forhendā. Ostapenko pieļauj pirmo dubultkļūdu spēlē, tai seko otrā dubultkļūda - breikbumba pretiniecei. Ostapenko to atspēlē ar forhendu. Kenina iesit tīklā, nākamajā izspēlē to pašu izdara Ostapenko.Latvijas tenisistes kārtējā kļūda dod breikpunktu Keninai. Amerikāniete tiek pie saīsinātā un atkal atspēlē breiku.

Ostapenko - Kenina 3-1Ostapenko lauž pretinieces serves geimuOstapenko izsit autā pirmajā izspēlē, tad panāk pretinieces kļūdu ar agresīvu uzbrukumu. Ostapenko izcili ar bekhendu uzņem pretinieces otro servi. Ostapenko tiek pie saīsinātā un grūtā situācijā trāpa brīvajā kvadrātā (15-40). Pirmo breikbumbu Kenina atspēlē ar labu servi. Kenina pieļauj dubultkļūdu, uzdāvinot uzvaru geimā.

Ostapenko - Kenina 2-1Ostapenko zaudē serves geimuOstapenko sāk kļūdīties, tiklīdz Kenina sākusi spēlēt drošāk. Ostapenko iesit tīklā, pēc kā Kenina panāk dubulto breikbumbu. Ostapenko ne visai veiksmīgs saīsinātais un Kenina atgūst breiku

Ostapenko - Kenina 2-0Ostapenko lauž pretinieces serves geimuOstapenko teicami spēlē, panāk dubulto breikbumbu un tad panāk pretinieces kļūdu.

Ostapenko - Kenina 1-0Ostapenko uzvar pirmo izspēli, tad Kenina izcili paņem Ostapenko otro servi. Ostapenko ar skaisti saīsināto ieliek pamatus uzvarai izspēlē (30-15). Ostapenko ar forhendu panāk 40-15 un tad lieliski nospēlē pie tīkla.Ļoti aktīvs mača sākums Ostapenko izpildījumā.

Spēle sākusies

Tenisistes iznākušas kortā, iesildās. Spēle sāksies pēc aptuveni piecām minūtēm

Otra Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova dalību sāks rīt, pulksten 12 tiekoties ar citu amerikānieti Dženiferu Breidiju. Bet vīriešu vienspēlēs vienīgais Latvijas pārstāvis Ernests Gulbis nepārvarēja kvalifikāciju.https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/teniss/gulbis-izstajas-french-open-kvalifikacijas-pirmaja-karta.d?id=53230175

Ostapenko un Kenina līdz šim savā starpā tikušās tikai reizi - pirms diviem gadiem Federāciju kausa spēlē Ostapenko uzvarēja ar 6-3, 2-6, 6-2.

Jeļena Ostapenko šodien sāk dalību Francijas atklātajā čempionātā. 2017. gada čempionei pirmajā kārtā jau jātiekas ar vienu no favorītēm, ar ceturto numuru izsēto amerikānieti Sofiju Keninu.